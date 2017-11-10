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На Урале Учитель заявил, что снимает новую "Матильду" 8. В Удмуртии обрушилась часть жилого дома. ФОТО 17:37 10 ноября 2017 0 «Повестка АТЭС сегодня — это повестка России» На форуме во Вьетнаме ждут решений, которые могут перевернуть всю геополитику Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» От саммита АТЭС во Вьетнаме ждут важных для России решений Фото: Антон Белицкий © URA.RU Форум стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который открылся в пятницу, 10 ноября, во Вьетнаме, может стать для России ключевым. Одно из наиболее ожидаемых событий саммита — возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению экспертов, Россия сегодня в очередной раз дает понять, что рекордный милитаристский бюджет США представляет серьезную проблему для безопасности всего мира и нарушает существующие договоренности. О чем будут говорить и спорить лидеры двух держав — в материале «URA.RU». Тема нынешнего саммита — «Создание нового динамизма, создание общего будущего». В числе приоритетных тем — содействие устойчивому, инновационному, инклюзивному росту, укрепление конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в эпоху цифровых технологий, углубление региональной интеграции, укрепление продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства в ответ на изменение климата. Встреча Путина и Трампа — одно из самых ожидаемых событий АТЭС Фото: Официальный сайт президента РФ Однако внимание как российской, так и американской стороны сегодня приковано к возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Окончательной ясности о том, в каком формате может пройти встреча, до сих пор нет. Изначально Белый дом сообщал о готовящемся диалоге лидеров двух стран, позднее стала поступать информация о возможной отмене встречи. Между тем помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться «на ногах», пояснив, что они «будут вместе находиться в одном пространстве». Как стало известно «URA.RU», если встреча все же состоится, то она будет посвящена наращиванию американского военного бюджета на 2018 финансовый год. Так, общий бюджет составил рекордные за последние десять лет 700 млрд долларов, что превысило запрошенную администрацией Трампа сумму на 26 млрд. «Дело даже не в сумме, которая действительно впечатляет. Настораживает тот факт, что почти 60 млн долларов выделены на пресловутые „контрмеры в ответ на нарушения РФ Договора о ракетах средней и меньшей дальности“. Эти меры подразумевают и разработку наземной ракеты средней дальности. Это говорит о том, что американская сторона действует вразрез с целями и задачами договора РСМД, который был заключен еще в 1988 году, и ведет очевидную подготовку к выходу из него», — пояснил «URA.RU» эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов. По его словам, именно безответственность членов Конгресса заводит российско-американские отношения в тупик и создает угрозу безопасности во всем мире. Тихонов напомнил, что именно Россия в лице Владимира Путина первой бросила вызов американской гегемонии. «Сейчас уже всем очевидно, что мир может устойчиво существовать только в условиях многополярности. В то время как еще какие-то десять лет назад доминировала концепция, выгодная исключительно коллективному Западу и его витрине — США. Мюнхенская речь Путина в 2007 году буквально потрясла мир. Народам мира стало ясно, что с США и их союзниками можно говорить на равных. Это стало возможно за счет изменившихся экономических трендов, которые привели к образованию нового центра накопления капитала в Юго-Восточной Азии. Более того, там оказалась сосредоточена большая часть мировой индустрии», — пояснил Тихонов. Он уверен, что активное участие России в форуме АТЭС, укрепление позиций в АТР более представляется необходимым в условиях антироссийских санкций, объявленных странами Запада. «Страны Юго-Восточной Азии проявляют заинтересованность в сотрудничестве с Россией в сферах транспорта, энергетики, космоса. Посредством этого сотрудничества Россия может занять выгодное место в международной системе разделения труда и обеспечить высокие темпы развития своих дальневосточных регионов», — заключил собеседник агентства. Военный обозреватель Александр Жилин в разговоре с «URA.RU» указал на то, что США продолжают последовательное «наступление» на Россию. «Они не оглядываются на те или иные договоренности, а продолжают обкладывать нашу страну со всех сторон. Например, развертываемые в Европе американские противоракетные комплексы в качестве основного элемента используют универсальные установки вертикального пуска. Они размещаются сейчас в Румынии — это означает, что в радиусе поражения американских ракет оказывается почти вся европейская часть России», — пояснил эксперт. США увеличивают расходы на военный бюджет Фото: depositphotos.com © URA.RU Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в беседе с «URA.RU» отметил, что сегодня Россия выступает за сбалансированный подход как в экономике, так и в политике. «Азиатский регион становится для России приоритетным. Несомненно, мы обладаем очевидными преимуществами на этой территории. В числе плюсов — природные ресурсы, международные транспортные коридоры, высокий уровень человеческого капитала. Мы видим, насколько стремительными темпами растет сотрудничество с Китаем. Надо признать, что Россия находит свое место в глобальной экономической системе. Это нам играет на руку, поскольку обоюдовыгодное сотрудничество с партнерами по региону является залогом развития Дальнего Востока», — пояснил он «URA.RU». По его словам, «мы не можем сосредоточиться исключительно на одном направлении, поэтому предлагаем диверсификацию». «Собственно, такой же схемы сегодня придерживается и Евросоюз, к примеру, в вопросе поставки энергоресурсов», — подчеркнул Рогулев. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «URA.RU» указал на то, что саммит в Дананге — еще одно красноречивое свидетельство того, что Владимир Путин стал первым мировым лидером XXI века, оспорившим однополярную структуру мира. «За примерами далеко ходить не надо — возьмите сирийскую историю, где Россия эффективно и в сжатые сроки сумела стабилизировать ситуацию, позволив государству сохранить территориальную целостность, чего так не хотела коалиция, которую возглавляют США. С Путиным сегодня нельзя не считаться: на полях АТЭС у президента РФ запланировано немало важных встреч — с американским и китайским лидерами, а также с премьер-министром Японии. Весь мир понимает, что Россия — не номинальный мировой лидер, она реально влияет на геополитическую повестку», — сказал Мартынов. По его мнению, саммит АТЭС в очередной раз подтверждает разворот России на Восток, что связано как с экономическими процессами, так и с политическими — в частности, с усугубляющимся кризисом в Евросоюзе. «В центре внимания саммита в Дананге окажутся цифровая экономика, развитие и внедрение информационных технологий, содействие инновациям. Повестка АТЭС сегодня — это повестка России. Один в один! Это означает, что наша страна — в мировом тренде», — резюмировал Мартынов. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Загрузка... {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item_print.story_prev.date}} {{item_print.story_next.date}}