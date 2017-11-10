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Блогер высмеял пышное открытие грязной дороги на Урале 8. Чиновникам оказалось мало зарплаты в 100 тысяч 18:04 10 ноября 2017 0 Списанный экс-мэр устроил информационную войну с атомщиками Попытки сохранить влияние обернулись служебными проверками и разглашением гостайны Антон Ольшанников © Служба новостей «URA.Ru» Администрация губернатора Евгения Куйвашева уже определилась с фаворитом мэрской гонки в Лесном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стратегически важный свердловский муниципалитет пережил уникальные выборы и, как следствие, масштабные потрясения. Борьба за кресло главы Лесного завершена с очевидным, казалось бы, результатом. Но несмотря на закрытый статус города и, отсюда, определенную формальность процедуры выборов, кампания, тем не менее, получила свою интригу, антагонистов, черные технологии и, возможно, даже уголовные последствия. Стартовое заседание конкурсной комиссии, состоящей из представителей атомщиков, администрации губернатора Свердловской области и муниципальной Думы, состоялось 1 ноября. В ходе него до второго этапа, предполагающего избрание главы по «советской» системе (из числа депутатов), допустили всех четверых заявителей: первого замглавы Лесного Сергея Черепанова, директора малоизвестной фирмы «Перекресток» Александра Наймушина, а также работников «Электрохимприбора» — инженера и депутата гордумы Максима Шаяхметова и начальника транспортного цеха Владимира Червова. Итоговым голосованием в пятницу, 10 ноября, на котором присутствовало 19 из 20 депутатов, главой Лесного единогласно был избран Сергей Черепанов. Атомщики до сих пор только наблюдали за выборами в Лесном, но в этом году — принимают полноправное участие в них Фото: Анна Майорова © URA.RU Уникальность нынешней выборной кампании в Лесном в том, что она впервые стала трехсторонней. Градообразующий комбинат «Электрохимприбор» в Лесном ранее уступал на выборах команде Гришина. Однако в этом году госкорпорация серьезно укрепила позиции в городе, избрав лояльную себе городскую думу. На выборах главы города предприятие является легитимной третьей стороной, считающей необходимым удостовериться в том, чтобы власть работала на сохранение должного уровня жизни в городе. Все три стороны в комиссии изначально поддерживали кандидатуру Сергея Черепанова, но, несмотря на все признаки фаворита гонки, простой его кампания не получилась. Основным антагонистом будущего градоначальника, как считается, выступил его предшественник — Виктор Гришин и команда его сторонников. Последний избирался на пост главы Лесного дважды: в 2010 году по старому всенародному принципу, в 2015-м по новому «советскому» принципу — из числа депутатов. В мае 2017 года Гришин заявился на праймериз «Единой России» по одному из округов, где проиграл простому пенсионеру. Тем не менее на выборы в гордуму Гришин все же пошел, но уже по другому округу, и 10 сентября 2017 года проиграл молодому члену ЛДПР Динаре Гумировой. В комментариях СМИ после выборов Гришин признавался, что комбинат ему «не мешал, но и не помогал». Тем не менее сразу же после неудавшейся кампании бывшего главы города началась полномасштабная информационная атака на «Электрохимприбор» — схожие предвзято-обвинительным тоном публикации вышли на известных уральских информационных ресурсах 11, 12 и 21 сентября. Наиболее болезненным ударом стали упреки в нарушениях, допущенных при реконструкции защитных ограждений городского периметра. Инициатором этой атаки, считают на предприятии, стал местный бизнесмен Сергей Черный, ранее проигравший «Электрохимприбору» в суде 120 млн рублей. В статье от 11 сентября, которая сопровождалась фотографиями режимной территории (расследование по этому поводу проводится службой безопасности комбината и грозит статьей за разглашение гостайны), журналист, ориентируясь на слова бизнесмена, перечислил недоработки, с которыми якобы был сдан объект. Виктор Гришин заверяет, что устал сидеть в кресле мэра и обиды на комбинат у него никакой нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отреагировав на упреки, предприятие провело обязательное служебное расследование с участием правоохранительных органов, военных и специалистов комбината и, как лаконично объясняют в пресс-службе предприятия, уже документально подтвердило «полное соответствие работ техническому заданию» и «незначительные недостатки» в работе одного из четырех подрядчиков, которые были оперативно устранены. Описывавшиеся и многократно гипертрофированные в региональных изданиях проблемы «Электрохимприбора» в направлении гражданской продукции также нашли лишь частичное подтверждение. В этой и последующих информационных атаках наблюдатели усмотрели попытку экс-мэра Виктора Гришина продемонстрировать влияние и выразить обиду за политические провалы. Градоначальник сделал карьеру в строительной сфере, на почве чего, по данным источников в администрации города, у него и «сложились неплохие рабочие отношения» с Сергеем Черным. «За все время у власти, а это без малого семь лет, он [Гришин], безусловно, оброс интересами и связями, про это много писали. Просто уйти и потерять лоббиста стоящие за ним группы влияния не готовы и потому борются за экономическое влияние — в сфере стройки, ЖКХ и еще каких других. Политического влияния, судя по выборам последним, там не осталось вообще», — объясняет знакомый представитель Думы Лесного. Сам Гришин, впрочем, отрицает какую-либо обиду на комбинат. «Я, на самом деле, и не хотел идти на выборы и праймериз — за 17 лет устал, мне 64 года и хочется посвятить время семье. Если кто-то думает, что я обиделся на корпорацию — то это выдумки. Пришла новая команда управленцев со своим видением, пусть управляют, а оставаться на вторых-третьих ролях это не мое, я привык быть первым», — объяснил свою позицию Виктор Гришин. Сергей Черепанов — согласован всеми сторонами политического процесса, и едва ли что-то может помешать его назначению на должность мэра Фото: lesnoy-cheburashka.ru Сменщик Гришина — Сергей Черепанов — уверен, что сегодня и предприятие, и кампания за рамками влияния его оппонентов. «Вся кампания прошла в рамках действующего законодательства, никаких проблем не было. Если касаться атак на комбинат, соглашусь — была попытка ударить по имиджу предприятия, но никакой особенной роли это не сыграло и ни на что не повлияло, как бы ни старались силы, стоящие за этим», — пояснил кандидат на должность главы Лесного. Впрочем, на ход кампании ничего из этого не повлияло. «У субъектов, которые принимают решение о перспективе этих выборов — это прежде всего депутаты местной думы, руководство комбината „Электрохимприбор“ и администрация губернатора — не было никаких вопросов или проблем в отношении того, кто займет пост главы города. Этот вопрос был согласован в ходе длительных консультаций. Если что-то и появлялось в информпространстве о Лесном или градообразующем предприятии — это не имело никакого влияния на ход выборов», — объяснил «URA.RU» первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}