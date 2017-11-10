Отборные слухи о лучших людях России

22:23 10 ноября 2017 0

Бог даст

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Зюганова может заменить его внук. — Поклонской создают движение. — ЕР может лишить губернаторов мигалок. — В ОНФ пройдет самая масштабная в истории ротация. — В Свердловской области найден глава Мингосимущества. — Чиновникам Екатеринбурга запретили Facebook. — Звонок Путина дольщице восприняли как сигнал силовикам. — Правительство ХМАО покупает популярное СМИ. — Губернатор Решетников ищет главу правительства. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зюганова может заменить Зюганов

В КПРФ ходят слухи, что Зюганова в партии может сменить его внук Леонид Зюганов. Якобы поэтому лидер коммунистов максимально затягивает вопрос преемника и снова собирается идти на президентские выборы. Говорят, что Зюганов хочет обеспечить максимальную поддержку своему внуку и передать ему свой пост через какое-то время. Сейчас Леонид Зюганов, будучи самым молодым депутатом в Мосгордуме, претендует на пост руководителя фракции КПРФ.

В «Народный фронт» придут новые руководители

В ОНФ ждут серьезной кадровой ротации руководящего состава. По слухам, центральный штаб обновится почти на 60%. Кроме того, появится два новых сопредседателя движения. Сейчас у членов «Народного фронта» пока нет понимания, какая роль будет отведена движению в рамках президентской кампании.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поклонской создают движение

В окружении депутата Госдумы Натальи Поклонской говорят, что пиар-группа бывшего крымского прокурора хочет создать новое движение к президентским выборам — «За Путина, за веру, за царя». Свой проект они хотят сначала согласовать с Кремлем и только потом презентовать новое движение публике. Ожидается, что координатором движения станет сама Поклонская.

«Единая Россия» может лишить губернаторов мигалок

По слухам, во фракции «Единая Россия» готовится сенсационный законопроект о запрете мигалок на машинах для губернаторов. Сейчас главам регионов можно использовать спецсигналы только на своих территориях. Партийцы говорят, что этот законопроект готовится в пику «Справедливой России», которая внесла в Госдуму другую законодательную инициативу о сокращении числа автомобильных спецсигналов.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куйвашев в День народного единства остался недоволен главным застройщиком

Говорят, губернатор Евгений Куйвашев, обходивший центр уральской столицы после митинга-концерта 4 ноября остался недоволен тем, что увидел. Наибольшая доля критики в ходе импровизированной инспекции, как говорят приближенные главы региона, досталась руководителям «Атомстройкомплекса». Якобы высшие областные чиновники посетовали, что работа по обновлению проходных путей выполняется крайне некачественно. «Надо не протестные акции поддерживать, а просто нормально плитку укладывать», — передают злые языки слова, выхваченные из обсуждений в толпе чиновников, сопровождавших Куйвашева.

Губернатор проверит парк Маяковского

До губернатора Свердловской области дошла инициатива горожан, которые создали петицию с требованием уволить директора парка Маяковского Романа Шадрина, который превратил зону отдыха в «кладбище». По слухам, Евгения Куйвашева потрясло, что за отставку директора подписались несколько тысяч жителей Екатеринбурга. Он уже не раз доказывал, что мнение жителей для него важно. Поэтому он всерьез задумался о смене руководства. Для начала глава региона отправил в парк культуры и отдыха проверяющую комиссию, в состав которой вошли сотрудники областных министерств культуры, строительства и экологии. По результатам ревизии могут быть приняты самые резкие кадровые решения.

Резиденция упрекнула правительство в неявке на митинг 4 ноября

В администрации свердловского губернатора — очередная «охота на ведьм». В этот раз ищут виноватых в низкой явке на официальный митинг-концерт 4 ноября у памятника Татищеву и де Геннину. Всем отсутствовавшим, как рассказывают, велено писать объяснительные, а с руководителей министерств затребована отчетность по пришедшим и пропустившим. Таким образом, уверены в правительстве, департамент внутренней политики и другие ответственные за оргмоменты персоны стараются переложить на высших чиновников свою вину за отсутствие должного контроля и неспособность организовать массовое мероприятие даже с помощью сотен работающих во власти единиц.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава МУГИСО наконец-то найден. Это будет неожиданно

Похоже, в правительстве определились с тем, кто возглавит МУГИСО. Слухмейкеры говорят, что это будет нынешний и. о. министра Сергей Зырянов. Для него это неожиданность — чиновник не рассчитывал отвечать за хлопотливое, коррупционно подозрительное министерство. Но слухмейкеры на своем настаивают и аргументируют свою позицию так — мол, преемником Зырянова может быть только его зам Сосновских. Но он нигде не «светится», ни с кем не знакомится, никак себя не проявляет. Нет публичности — нет назначения, твердо уверены слухмейкеры.

Конкурс еще не закончен, но министр уже известен

Говорят, глава министерства инвестиций и развития региона уже найден, а конкурс с 38 претендентами — только формальность. Якобы в конкурсе участвовал исполняющий обязанности министра Александр Породнов, который отлично прошел первую часть испытаний и допущен к следующим. «Сам же конкурс, как обычно при поступлении на госслужбу, сделан так, что его могут пройти только те, кого заранее готовили на этот пост. Например, Породнову „подсказали“, какие будут вопросы по юридической части, какие цифры надо будет подготовить для ответа на вторую», — уверяют слухмейкеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бадаев конкурирует с Трофимовым за место в частной медицине…

Неожиданное рассказывают про главврача первой областной больницы Феликса Бадаева, который отчаянно боролся за сохранение за собой руководящей должности крупной клиники. Говорят, что он на самом деле хотел бы уйти из государственной медицины и теперь присматривает себе место. Больше всего ему нравится клиника, которую построила под себя одна из крупных ФПГ региона. Но тут он неожиданно вступает в конкуренцию с министром здравоохранения Игорем Трофимовым — якобы это место обещано ему взамен на его уход с поста.

…, а в минздраве умный зам смотрит в будущее

При этом в самом министерстве претендента на пост его руководителя не находится. Так, говорят, от должности наотрез отказалась замминистра Нонна Кривилева. Она работает в одной должности почти 18 лет, ей 54 года, и она вообще не собирается занимать должность. Якобы аргументирует она это так« Через год — на пенсию, никого теперь в возрасте на таких должностях не держат. Значит, за этот год будут давить, чтобы я подписывала всякую ерунду, и потом на меня будет списать все недочеты и огрехи. Я, конечно, ничего подписывать не буду, а на меня будут давить. Зачем мне эта нервотрепка? Уйду спокойно с должности замминистра».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Безденежье Корчагина не дает покоя чиновникам

Многих чиновников и силовиков удивляет декларация о доходах депутата Заксобрания Олега Корчагина. В последних отчетных документах на сайте областного парламента у заместителя председателя комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству не значится вообще никакого заработка, хотя тот был директором учреждения дополнительного образования детей «Среда развития» в Заречном. Еще более странным является тот факт, что цифры дохода нет и у супруги Корчагина, но при этом в собственности депутата значится 11 земельных участков. Возможны тщательные проверки, особенно учитывая, что коллеги за него вступаться не намерены.

Появился претендент в кресло главы свердловской общественной палаты

Говорят, Сергей Полыганов, являющейся секретарем общественной палаты Свердловской области (ОПСО) вознамерился ее возглавить. Слухмейкеров, удивляет не столько амбиция, сколько фундамент, на котором она реализовывается. «А он задумывался, что его известность среди жителей Свердловской области ничтожна мала не только по сравнению с действующим председателем [Станиславом Набойченко], но и со всеми другими членами общественной палаты?», — возмущаются действующие члены ОПСО. Впрочем, они, уверены сторонние наблюдатели, недооценивают лоббистские возможности Полыганова — тот дескать дружен и тесно сотрудничает с директором департамента внутренней политики Антоном Третьяковым, а потому — чем черт не шутит — сумеет продавить свое назначение.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Третьяков хочет сильнее раздуть свой департамент

Директор департамента внутренней политики Антон Третьяков намерен еще сильнее упрочить собственные позиции. Говорят, он хочет добавить в полномочия возглавляемого им департамента взаимодействие и контроль над общественными советами в Свердловской области. Под это, естественно, будет затребовано очередное увеличение численности и финансирование. Про разросшийся за два года с 11 до 21 человека департамент «URA.RU» уже писало, но это, как видно, не стало пределом для амбициозного чиновника. Теперь наблюдатели гадают, как он намерен обойти закон, который не приемлет контроля над общественными советами.

Чиновникам Екатеринбурга запретили Facebook

Пост вице-мэра Сергея Тушина в Facebook, где он дает негативную оценку инициативе по разукрупнению избирательных участков в Екатеринбурге, многие восприняли как критику в сторону областной власти. Ведь именно в администрации губернатора родилась эта идея. После полуторагодовалого перемирия между городом и областью запахло новой войной. По словам инсайдеров, исправлять ситуацию пришлось лично бывшему идеологу мэрии, а ныне руководителю администрации губернатора Владимиру Тунгусову. Он запретил отныне чиновникам города высказываться на скользкие политические темы в паблике. Мир сохраняется.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Караваев может уехать вслед за Бурковым в Омск

Отдельные соратники справоросса и губернатора Омской области Александра Буркова, похоже, все же отправятся вслед за лидером. Слухачи заверяют, что Бурков решил пригласить в свою новую команду депутата гордумы Екатеринбурга Александра Караваева. Тот, дескать, несколько раз был замечен на совещаниях, проводимых главой сибирского региона. Тем более, намекают интриганы, терять в Свердловской области Караваеву особенно нечего — его депутатский мандат совсем скоро истекает, перспектив переизбраться не так уж и много. При этом критическая масса претензий к нему, как бывшему главе фонде капитального ремонта остается и все сильнее «электризуется».

Аппарат Ройзмана подставил шефа бюрократической ошибкой

Аппарат екатеринбургской Думы, говорят, допустил бюрократическую оплошность, ярко демонстрирующую компетентность мэра. Депутаты Гордумы попросили Евгения Ройзмана запланировать на одном из рабочих заседаний обсуждение хода капитального ремонта в Екатеринбурге. Ройзман просьбу выполнил, но приглашение отчитаться направил напрямую руководителю фонда Станиславу Суханову. Оплошность состоит в несоблюдении иерархии, ведь всем известно что фонд является областной организации и для приглашения его руководителя необходимо направлять просьбу его учредителям — правительству Свердловской области. Теперь кабинетные аппаратчики качают головам и сетуют: «Пробыв столько лет чиновником Ройзман так и не удосужился изучить основные правила работы в системе, частью которой он стал».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одному из филиалов РАНХиГС — в Екатеринбурге или в Челябинске — придется закрыться

Процесс оптимизации высшего образования поставит под вопрос выживания сразу два филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Сейчас, заверяют слухмейкеры, на высшем уровне принимается решение о том, какой из филиалов оставить — Уральский в Екатеринбурге или Челябинский. По итогам один из вузов будет закрыт. Так что в ближайшее время директору южноуральского филиала Сергею Зырянову и руководителю екатеринбургского филиала вуза Александру Александрову предстоит по-максимуму продемонстрировать свои лоббистские возможности на всех уровнях и найти поддержку, которая обеспечит им дальнейшее существование.

Боровик рассказывает, что подружился с Титовым

Депутат екатеринбургской гордумы Евгений Боровик, остающийся чемпионом по прогулам заседаний, говорят, направо и налево твердит о наметившейся политической перспективе. Якобы он уже со всеми договорился насчет того, чтобы стать руководителем регионального штаба лидера партии «Опора России» Бориса Титова на президентских выборах. Будто бы такое предложение ему сделал помощник Титова, объезжающий регионы. Насколько это соответствует действительности — увидим уже в самое ближайшее время.

Фото из Instagram Марии Гогоновой

«Голая» полицейская попала в еще более серьезный скандал

После скандала, в ходе которого оказались обнародованы фривольные фотографии из Instagram заместителя руководителя следственного отдела №7 СУ УМВД России по Екатеринбургу Марины Гогоновой, сотрудники УСБ инициировали в отношении ее проверку. Выяснились вещи, на которые девушка, по слухам, пока не может дать ответа.

Так, якобы оказалось, что в период действия запрета на посещение территории иностранных государств Гогонова выезжала в 2015 году США, а в 2016 — Болгарию. Сейчас эти факты дотошно проверяются безопасниками МВД. Но коллеги Гогоновой шепчутся, что ей больше не носить погоны.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пумпянский проиграл в войне, которую сам же начал

Говорят, что неожиданно от продления льготы на движимое имущество может проиграть крупная корпорация — речь якобы идет о холдинге «Синара». Речь идет о льготе в отношении подвижного состава — грузовых вагонов на 2018 год. Чтобы получить налоговую льготу, необходимо соответствовать двум требованиям — во-первых, инвестировать в производство сумму не меньше, чем сумма налога на прибыль и иметь зарплату не ниже средней по отрасли. «По одному из направлений „Синара“ проваливается», — уверяют слухмейкеры и предлагают угадать по какому, напоминая, что суммы налогов на прибыль — не такие уж и большие, а «Синара» постоянно ведет модернизацию основных фондов. Это тем более досадно для холдинга, что именно «Синара» и ТМК в свое время были самыми ярыми лоббистами этих налоговых послаблений.

В МРСК Урала не хотят отпускать главного инженера на старое место работы

Говорят, что в МРСК Урала — все же будут большие кадровые перестановки. По клятвенным заверениям слухмейкеров, главный инженер компании Владимир Локтин согласован на пост директора Пермэнерго. Его назначение на этот пост кажется наблюдателям логичным: он всю жизнь проработал именно в Прикамье. Другие слухмейкеры из МРСК говорят, что на самом деле еще ничего не решено, Локтин работает «нормально». Свою нынешнюю должность занял меньше года назад, после того, как с поста ушел Юрий Лебедев — по официальной версии — на более спокойную работу, по неофициальной — за аварию на Уралмаше. Все станет понятно 17 ноября — в этот день у Локтева заканчивается трудовой контракт.

В «Красном и белом» зарплату выдают алкоголем

В сети алкомаркетов «Красное и белое», как рассказывают, наступил кризис. «Нам отдают часть зарплаты нашей продукцией. Мол, сами как хотите, так и продавайте, креститесь», — рассказывают сотрудники. Продавцов это жутко обижает и они назло работодателю рассказывают, что на самом деле состояние «Красного и белого» началось на торговле контрафактным алкоголем, который привозят из Казахстана.

Слухи Челябинской области

Звонок Путина дольщице восприняли как сигнал силовикам…

Разговор президента Владимира Путина с дольщицей «Речелстроя» должен взбодрить силовые структуры — как прокуратуру, так и полицию. Расследование уголовного дела по «Речелстрою», по выводу средств дольщиков, идет вяло. Президент еще в мае 2016 года подписал закон по уголовной ответственности за обман дольщиков, а в августе этого года дал поручение Генпрокуратуре РФ проверить все жалобы. Сегодня все ждут, что уголовное дело «Речелстроя» появится в повестке официальных релизов силовиков, а собственник фирмы Андрей Пязок потеряет сон и аппетит.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Теперь все следят за Яцуном и Вайнштейном

Охотников на достройку микрорайона «Чурилово Lake City» на самом деле было немного, если не было совсем. Для Сергея Вайнштейна («Западный луч») и Андрея Яцуна («Доступное жилье»), а именно им предстоит достраивать, это станет своего рода «субботником», так как на большую прибыль рассчитывать не приходится. К тому же на имущество «Речелстроя» наложен арест — несколько десятков актов. И все — с весны 2017 года. Приставы на уступки не идут. Говорят, что после звонка Путина все изменится, Яцун и Вайнштейн охотнее возьмутся за дело.

Вице-спикер напрягся…

Говорят, что вся история с дольщиками «Речелстроя» сильно напрягла первого вице-спикера Заксобрания Юрия Карликанова. В том же Чурилово все еще не сданы дома «ЧелСИ». Руководит фирмой Марина Таукаева, дочь министра строительства региона Виктора Тупикина. А, по слухам, компания подконтрольна Карликанову, в числе соучредителей его дочь. Так что дело может закончиться уголовкой. Если раньше дольщики «ЧелСИ», пикетировавшие ЗСО, только портили нервы первому вице-спикеру, то теперь все может быть серьезней. К тому же счета «ЧелСИ» заморожены из-за долгов по налогам.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гаттаров получил похвалу москвичей

Вице-губернатор Руслан Гаттаров несмотря на то, что в последнее время стал чуть ли не «мальчиком для битья», дождался своего счастливого часа. Москвичи похвалили его за то, как было все организовано на площадях группы «КОНАР», где проходила деловая часть форума. Вице-губернатор, болтают сплетники, был очень доволен. Это полностью дезавуировало информацию, намеренно вброшенную неделю назад в СМИ о том, что его якобы отстранили от подготовки к форуму.

Гости Челябинска хорошо погуляли

Говорят, что после банкета по случаю форума России и Казахстана в Челябинске, некоторых гостей из соседней республики пришлось долго будить, чтобы везти на «КОНАР». Слишком долго отмечали начало форума на губернаторском приеме в «Изумрудном зале». Хозяева к этому отнеслись спокойно, были предельно корректны и терпеливо ждали, когда гости придут в себя.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К саммитам уничтожат здания силовиков

На деловой части российско-казахстанского форума выставили макет будущих объектов к саммитам ШОС и БРИКС. Гости их разглядывали с интересом, а местные очень удивились. На макете, где тянутся вверх высотки, исчезли уже существующие здания: ГУ МВД, областной прокуратуры и УФСБ, Дом быта. «Неужели снесут!», — ахнул кто-то из челябинцев. Один из организаторов смущенно пояснил, что, дескать, это свободная фантазия проектировщиков, понятно, что силовики останутся. Говорят, что тут же родилась шутка: «Это чтобы казахи не знали, где у нас ФСБ находится!».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утарбекова всеми силами отговаривают от депутатства

В «Единой России» еще не решили, к кому отойдет мандат депутата Заксобрания Владимира Ушакова, когда он перейдет на работу в областное правительство. Болтают, что очень хочет в областной парламент заместитель руководителя регионального исполкома «ЕР» Дамир Утарбеков. Он есть в списках, баллотировался в 2015 году по территориальной группе Калининского района. В политсовете партии деликатно внушают: в исполкоме много работы, не стоит брать дополнительную нагрузку. На самом деле, говорят, «старая гвардия» не хочет присутствия в областном парламенте еще одного выходца из «Молодой гвардии». Мол, хватит в ЗСО и Анатолия Вершинина, вызывающего раздражение у общественности. Но кандидатуру Утарбекова упорно продвигает депутат Госдумы Владимир Бурматов, и не факт, что от его напора удастся отбиться.

В ЗСО нашли «говорящую голову»

А еще говорят, что в «ЕР» разрываются между двумя вариантами. С одной стороны, в Заксобрании нужны «говорящие головы». Те, кто будет четко транслировать парламентские посылы, кто хорошо держится перед телекамерой и умеет вести дискуссии. Но у таких ораторов как правило нет денег, чтобы пополнять партийную кассу. С другой стороны, потенциальные «кошельки» из списков говорить не умеют, к журналистам их не выпустишь. Поэтому могут остановиться на промежуточном варианте — отдать мандат главврачу областной больницы Дмитрию Альтману — под него могут найти хороших спонсоров. Хотя не исключено, что в ЗСО введут кого помоложе.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Президентский паб восстановят

После того, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как пил в компании с Владимиром Путиным пиво в пабе на Кировке в Челябинске, в кулуарах стали шутить, что паб придется восстановить. Пристрой к ресторану «Лиса и Гусь» снесли как незаконный. Но раз он так памятен главам двух государств, почему бы его не вернуть? Челябинские VIP посмеиваются, что депутат Госдумы Олег Колесников, владелец ресторана, должен непременно воспользоваться добрыми словами Назарбаева.

«Молодогвардейцы» будут добивать противников оптимизации

«Молодогвардейцы» не собираются закрывать тему оптимизации спортивных учреждений Челябинска под крылом МБУ «Спортивный город», где директором работает их активист Эркин Маматов. Говорят, что по материалам депутата гордумы Александра Галкина в спортшколе ЧТЗ провели обыски сотрудники областного отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В этом ДЮСШ Владимир Шушарин работал заместителем директора у своего отца Юрий Шушарина. Фирма Шушарина оказывала услуги спортшколе, а недавно ему пришлось уволиться по требованию прокуратуры.

Галкин и «молодогвардейцы» не намерены отпускать ситуацию. Они организовали контрольную закупку, которую проводила налоговая инспекция. Вскрылись новые нарушения. Материалы направлены во все тот же ОБЭП. Так что «молодогвардейцы» всерьез взялись за тему спортшкол. И, когда поквитаются с руководством ДЮСШ ЧТЗ, возьмутся за других директоров-бунтарей.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бодрову припомнят защиту Ковалева и Воложанина

Депутаты Калининского райсовета Челябинска пожаловались старшим товарищам на своего коллегу Владимира Бодрова. Тот пролоббировал включение во фракцию «Единой России» Алексея Ковалева — давнего соратника опального ныне экс-омбудсмена Алексея Севастьянова. Бодрова также обвиняют в затягивании вопроса по лишению мандата еще одного человека Севастьянова — Александра Воложанина. «Бодров считает себя отцом и „смотрящим“ района», — недовольны коллеги. Жалоба направлена депутату Заксобрания области, члену регионального политсовета партии власти Виктору Чернобровину. Расчет на то, что последний помнит, как Ковалев баллотировался против него на выборах и вместе с Севастьяновым поливал грязью.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Содружество» добивает Ботова

Запрещенный судом по требованию ФСБ и прокуратуры профсоюз «Содружество» продолжает вмешиваться в конфликт игроков рынка ритуальных услуг. Говорят, что к этому их подтолкнула слабость собственника компании «Вечность» Дмитрия Ботова. Он якобы лишился административного ресурса, рассорился с главврачами больниц, его людей выгнали из клиники ЧГМА и бюро судмедэкспертизы. Слухмейкеры рассказывают, что сначала активисты «Содружества» из числа уголовников вынудили Ботова платить от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, а теперь хотят забрать весь его бизнес. Они уже застолбили за собой право на копку могил на некоторых кладбищах, теперь хотят зайти в более выгодный бизнес по продаже ритуальных услуг.

Нелегальные перевозчики «помылись»

Как и обещали, к приезду Владимира Путина в Челябинск помыли весь муниципальный транспорт. Частные перевозчики тоже постарались и привели в порядок маршрутки. Но не это удивило транспортников. Свои маршрутки помыли даже нелегальные перевозчики. Говорят, что это было сделано для того, чтобы не выделяться: власти продолжают охоту за нелегалами, а грязные «Газельки» и «ПАЗы» выглядели бы подозрительно.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Артюхов не знает, как спасти репутацию депутатов от ЕР…

Ходит слух, что руководство Тюменской областной думы рассматривает представление прокуратуры региона по результатам проверки работы депутатов с обращениями граждан. Хотя документ изучают в атмосфере строжайшей секретности, депутаты, видевшие его, сплетничают, что главными нарушителями оказались самые влиятельные думцы фракции «Единой России». «Первый вице-спикер Андрей Артюхов ходит печальный и говорит, что сам не знает, как компенсировать репутационный ущерб», — говорят слухачи.

…, а в облдуме идет «охота на ведьм»

Говорят, в Тюменской областной думе реализуют свой вариант «закона Ирины Яровой». Обязанность тотально контролировать интернет-активность возложена на сотрудников управления по кадрам аппарата областной думы. «„Кадровики“ отсматривают страницы сотрудников аппарата и помощников депутатов в социальных сетях, — рассказывают слухмейкеры. — Ищут любую оппозиционную активность, любые критические высказывания в отношении органов власти. Если находят — „виновные“ получают серьезные взыскания».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава тюменской налоговой игнорирует думу

В Тюменской областной думе обсуждают, почему на последнем заседании комитета по бюджету вместо Тамары Зыковой УФНС по Тюменской области представляла ее заместитель, которая явно не имела опыта общения с депутатами. Якобы Зыкова сейчас «спасает» свою карьеру в Москве. По другой версии, «железная леди» тюменской налоговой просто отошла от дел, готовясь покинуть свой пост.

Областная прокуратура «довела» Сушинских

По слухам, председатель тюменского областного суда Анатолий Сушинских сильно сердится на одного из заместителей прокурора Тюменской области. Якобы главный судья региона не привык к тому, чтобы его так часто беспокоили по телефону, объясняя, какой приговор по тому или иному делу мог бы оказаться по-настоящему справедливым. «Сушинских очень ценит свою самостоятельность и больше не хочет прислушиваться к столь частым советам», — сплетничают в суде.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Известный эколог может сорвать планы Шумкова

Ходит слух, что тюменский эколог Альберт Фахрутдинов может сорвать планы департамента инвестполитики Тюменской области. Якобы член Общественной палаты настаивает на создании вокруг Тюмени 50-километрового «зеленого пояса», в котором будет запрещено размещать промышленные предприятия. «Если инициатива „пройдет“, это будет страшный удар по планам привлечь инвестиций департамента и курирующего его замгубернатора Вадима Шумкова, — говорят сплетники. — Ведь тогда новые предприятия придется размещать не ближе Ялуторовского и Заводоуковского районов, а это совсем другая логистика и другие расходы для инвесторов».

Чиновники ждут атак от нового начальника ФСБ

Тюменские чиновники насторожились. Говорят, по органам исполнительной власти региона была разослана негласная инструкция: приостановить все схемы, которые были бы даже минимально незаконными. «Чиновники затихли и ждут первых действий начальника РУФСБ по Тюменской области Игоря Кочнева, — говорят слухачи. — Никому не хочется стать первым объектом внимания нового руководителя „чекистов“».

Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Казанцеву посадили на железный трон

Говорят, что тюменские коммунисты возмущены «монархическими» замашками первого секретаря обкома партии Тамары Казанцевой. Якобы некоторых «красных» возмутили подарки, преподнесенные Казанцевой на прошедший юбилей ее коллегой по областной думе Юрием Юхневичем. «Юхневич подарил Казанцевой „железный трон“ с серпами и молотами и картину, на которой она в образе императрицы», — шепчутся слухачи.

Тюменский район открещивается от скандальных генпланов

Рассказывают, что руководство Тюменского района открещивается от генпланов поселков Каменка и Перевалово. Якобы районные чиновники уверяют собственников земельных участков в элитных поселках, что генпланы, по которым коттеджи стоят на не предназначенных для жилищного строительства землях, дело рук Департамента имущественных отношений области. «Никому не хочется повторить судьбу прежних руководителей района, потерявших должности в связи с земельными скандалами», — судачат в Тюменском районе.

Слухи ХМАО

Фото: Антон Степыгин © URA.RU

В Югре ищут автора заказа на Белоножкину

В «Белом доме» ХМАО гадают, кто скрывается за информационной атакой на руководителя аппарата губернатора Ольгой Белоножкиной. На вице-губернатора поступили несколько жалоб, якобы она связана с коррупцией в фермерском хозяйстве, причем взятки берет едой и иконами, а также инициировала махинации с зарплатами внутри аппарата главы региона. Говорят, вдохновителем заказа могут быть конкурирующие блоки в правительстве ХМАО. «Руководитель аппарата — должность не самая публичная, но имеющая много полномочий. Видимо, кто-то решил подвинуть Белоножкину с этого места», — гадают сплетники.

Ахметзянову припомнили «дело Сидорова»

Говорят, что глава СКР ХМАО Анвар Ахметзянов допустил серьезный промах в начале своей работы в округе. Речь об отсутствии активной разработки так называемого «дела Сидорова», расследования фактов коррупции в депэкономразвития Югры. Ходят слухи, что высшее силовое руководство хочет найти и наказать главного фигуранта истории, а Ахметзянов будто бы проявил подозрительную пассивность.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Великим недовольны в полпредстве

Депутат окружной Думы Сергей Великий, питавший амбиции стать спикером в следующий созыв, оказался за бортом социального лифта. По слухам, Великого пытались согласовать на одну из партийных должностей в МКС «Единой России», однако этому жестко воспротивилось полпредство. Бытует версия, что это связано с коррупционным шлейфом, якобы окружающим фигуру Великого со времени работы в «Корпорации развития».

Правительство рассматривает покупку «Муксун.фм»

В медийных кругах региона появился слух, что правительство Югры якобы собирается покупать интернет-агентство «Муксун.фм» для укрепления своего идеологического влияния на информационную повестку. Слухачи считают, что главная особенность сделки заключается в полной анонимности «Белого дома» как покупателя — реализовываться сделка будет за счет третьих лиц. Также стоит отметить, что официально данная история никак не подтверждается.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный гей России возвращается в Югру

В кулуарах Думы ХМАО шепчутся о новом визите лидера ЛГБТ-движения России Николая Алексева в округ. По версии слухачей, предварительные заявления на гей-парады уже поступили в ряд югорских муниципалитетов и озадачили мэров. По одной из версий, этим летом Алексеев уже планировал провести гей-парад в Ханты-Мансийске, обещав около 300 шествующих, однако получил отказ, который обжаловал в Европейском суде по правам человека.

Гребенникову аукнулись избитые школьники

Как шепчутся сотрудники полиции Ханты-Мансийска, у начальника отдела Владимира Гребенникова состоялся неприятный разговор с руководителем окружного управления Василием Романицей. Судачат, якобы из кабинета начальника Владимир Гребенников вышел в подавленном состоянии. По слухам, причиной разговора стал скандал со школьниками Ханты-Мансийска, которых подчиненные Гребенникова задержали по ошибке, при этом избив.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арендное жилье заняли сотрудники Росгвардии

По сплетням из Ханты-Мансийска, в городе назревает всплеск возмущений. Якобы арендаторы государственного арендного жилья жалуются на работу «Ипотечного агентства Югры», которое занимается сдачей таких квартир. По версии слухачей, несмотря на существующие договоренности, забронированные жителями квартиры отдают сотрудникам Росгвардии. По слухам, такое решение было принято по указу губернатора Югры Натальи Комаровой. Стоит отметить, что по официальной версии в арендных домах Ханты-Мансийска сотрудники Росгвардии не проживают.

Югорских миграционщиков не взяли на баланс МВД

Бывшие сотрудники миграционной службы Ханты-Мансийска болтают, якобы после федеральных изменений по расформированию служб УФМС и возвращению ведомства в ряды МВД, они оказались в трудном положении. По версии слухачей, бывшее здание УФМС Ханты-Мансийска осталось без официального хозяина. Сотрудники миграционной службы якобы сами вынуждены оплачивать большую часть производственных расходов по тарифам ЖКХ, которые попросту копятся и превращаются в большой долг. «Проблему обещали решить уже давно, но до сих пор кормят завтраками», — судачат сплетники.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ханты-Мансийске открылся свой подпольный клуб с блэкджеком и мадемуазелями

Как шепчутся в Ханты-Мансийске, в городе появился закрытый клуб с подпольным казино для VIP-клиентов. По слухам, нелегальное заведение регулярно меняет свое местоположение, а участниками клуба являются не только богатейшие люди города, но и приезжие любители азарта со всего региона. Слухачи шепчутся, якобы карточки клиентов теневого общества имеют окружные депутаты, чиновники и даже силовики.

«Совесть» недовольна выдвижением Зюганова

По слухам, активисты организации «Совесть», которая считается самой радикально настроенной молодежной группировкой, неприятно удивлены выдвижением Геннадия Зюганова в качестве кандидата на выборы президента России. Говорят, якобы общественникам, которые с недавних пор составляют большинство в горкоме КПРФ Сургута, обещали, что партия изменится и сделает ставку на молодежь, а баллотирующийся Зюганов этим планам противоречит.

«Ребятам из „Совести“ сказали — КПРФ меняется, ставка будет на молодежь, в том числе на них. Им говорили, что и на выборах партию будет представлять не Зюганов. Понятно, что решение принималось не в ХМАО, но ребята чувствуют себя обманутыми», — считают слухачи.

В «Сургутнефтегазе» ищут источник слива про угрозу теракта

Говорят, руководство нефтяной корпорации пришло в ярость, когда в Сети оказался внутренний документ о повышении мер антитеррористической безопасности из-за якобы приехавших в Россию боевиков. По слухам, в «Сургутнефтегазе» собираются не только вычислить слившего бумагу сотрудника, но и показательно его уволить. «Руководство так рассуждает — сегодня этот документ, завтра другой. Надо показать, что происходит с людьми, которые выносят внутренние дела компании за пределы предприятия. Увольнение будет максимально демонстративным, и его доведут до всех работников», — делятся сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В мэрии Сургута — битва «варягов»…

Говорят, якобы в команде мэра Сургута Вадима Шувалова началась анархия — признанного лидера вице-мэра Алексея Жердева, приехавшего из Костромы, пытается подвинуть другой вице-мэр Роман Меркулов, который ради места чиновника в Сургуте бросил бизнес в Москве. По слухам, именно с подачи Меркулова появилась информация о возможных связях приехавших в Югру костромских фирм и Жердевым. «Жердева и Меркулова поставили разные группы влияния на Шувалова. Сейчас у них начался какой-то небольшой конфликт. Можно ждать громких отставок», — считают слухмейкеры.

…, а за скандал со сносом парка спрашивать будут с ОНФ

По слухам, эксперты ОНФ стали персонами нон-грата в администрации Сургута. Говорят, это может быть связано со скандалом вокруг вырубки деревьев в парке «За Саймой», во время которого «фронтовики» активно критиковали действия чиновников. Рассказывают, якобы мэрия даже готовит ответ, после которого несколько экспертов могут убрать из ОНФ — это произойдет, если чиновники смогут доказать коррупционные связи «фронтовиков» с фирмами, у которых есть собственные интересы в отношении центрального парка Сургута.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Дейнека ищет новых пиарщиков

По городским слухам из Мегиона, глава муниципалитета Олег Дейнека ищет себе новых пиарщиков. Судачат, якобы югорский мэр набирает сразу штат специалистов, которые сделают основной упор на социальные сети и интернет-СМИ. Также по слухам, администрация ведет переговоры с хозяевами городских пабликов во «ВКонтакте», желая приобрести информационные площадки.

В культуре Сургута — перестановки из-за скандала с нефтяниками

Говорят, якобы Городской культурный центр Сургута, одну из главных площадок города, может возглавить экс-чиновница Ванда Болотнова. По слухам, Болотновой удалось пролоббировать собственное назначение после ухода из ДИ «Нефтяник», построенного «Сургутнефтегазом». Говорят, Болотнова ушла со скандалом, поскольку не смогла выстроить отношения с руководством нефтяной корпорации и якобы даже начала пререкаться с заместителями гендиректора «Сургутнефтегаза», из-за чего ее попросили уйти.

Литус ждет важного назначения

Говорят, Александр Литус, бывший генеральный директор «Нижневартовскстройдетали», в скором времени займет пост первого вице-мэра Нижневартовска. Соответствующее предложение, по слухам, уже сделано, и Литус проходит этап согласований с округом.

Слухи ЯНАО

Нефтяники готовы снести главу ямальского Росприроднадзора

В нефтегазовой сфере зреет недовольство руководством ямальского отделения Росприроднадзора. Говорят, что качество работы надзорного органа стремительно падает. Винят слухмейкеры главу ведомства Сергея Попова и его кадровую политику. Попов возглавил структуру около года назад. С тех пор коллектив СПН существенно обновился. Инсайдеры сетуют, что Попов вместе с замом набрали на работу спецов из других регионов. У них отсутствуют северные надбавки, что помогает существенно сэкономить на зарплатах. Разница уходит на премии руководящему составу.

При этом, якобы уровню профессионализма нового персонала уделяют наименьшее внимание, отчего страдает и качество работы. По слухам, в финансовой деятельности Росприроднадзора настолько все сложно, что его деятельностью заинтересовались силовики.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Оленеводы требуют компенсаций за несуществующих оленей

Ходят слухи, что спасательная операция, призванная помочь оленеводам отловить их стада, убежавшими вслед за своими дикими сородичами, обернулась конфликтом. Говорят, что оленеводы специально преувеличивают численность пропавших животных. Якобы они рассчитывают получить какую-либо компенсацию или материальную помощь от властей за утраченное стадо.

ФСБ Ноябрьска заселяется в аптеку

Отдел ФСБ по Ноябрьску, по слухам, скоро справит новоселье в здании, некогда принадлежащем муниципальной аптеке. Здание в центре города, рядом с городским УВД, площадью 1200 кв. м, выкупают окружные власти. На ремонт под нужды ФСБ запланировано выделить порядка 20 млн рублей. Примерно столько же потратил округ на покупку здания.

Журналисты сорвали планы Романова

В Ноябрьске городским властям, во главе с Алексеем Романовым, не удастся удивить горожан новым новогодним оформлением города. Сайт госзакупок лишил сюрприза ноябрян. Размещенную информацию о торгах, связанных с подготовкой к празднику, увидели и распространили местные СМИ. Жители города теперь знают, как и чем будет украшен город к Новому году. «Хотели устроить сюрприз, а теперь не получится», — сокрушаются чиновники.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Иванов придумал, как избавиться от Яптуная

По слухам, глава Тазовского района Александр Иванов пытается найти общий язык с новым главой райцентра — поселка Тазовский. Напомним, во время выборов в сентябре пост занял самовыдвиженец Омпа Яптунай, разгромивший на голосовании своего оппонента-единоросса. Новый глава придерживается своей позиции во многих вопросах. Сработаться с Ивановым у него пока не получилось.

Тем временем слухмейкеры говорят, что Иванов придумал, как воздействовать на Яптуная. Если последний не подчинится, то в поселке Тазовский проведут небольшую реформу, по аналогу с соседними районами. Там, будто бы, полностью ликвидируют поселковую администрацию, а ее полномочия передадут в отдельное управление при районной власти.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников все же ищет премьера…

Эта неделя началась после «удлиненных» выходных, и многие слухачи обратили внимание на очередное затишье в правительстве Пермского края. Как говорят, работа кипела только в минздраве — остальные же чиновники старались лишний раз «не высовываться».

Шептуны отмечают, что вновь затишье стало результатом отъезда губернатора Максима Решетникова (у него были мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге). Кроме него «двигателя» в пермском правительстве нет. Министры стараются по возможности не проявлять инициативы.

Ввиду сложившейся ситуации вновь возникли разговоры, что Решетникову нужен председатель правительства. Премьер как минимум мог бы постоянно находиться в Перми и стимулировать кабинет министров к более активной работе. Самому губернатору всюду явно не успеть.

… и плодит конкуренцию

Поговаривают, Максим Решетников проговорил с членами правительства новые правила игры в госзакупках да и в экономике региона в целом. Основная задача — создать условия для конкуренции. Судачат, губернатор убежден, что конкуренция — это хорошо, это путь к развитию Пермского края.

Тема конкуренции очень волнует пермскую элиту, поскольку в регионе давно правят монополисты и близкие друг к другу бизнесмены. И в поставках медикаментов, и в оказании социальных услуг населению, и в ремонте дорог. Тяжело с конкуренцией и в ретейле.

Шептуны рассуждают: когда кому-то из влиятельных пермяков покажется, что новые власти ущемляют его интересы, то, вероятно, на самом деле это окажется появлением элементарной конкуренции в экономике.

Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Чиркунов мешает федералам

Слухачи долго иронизировали над федеральным ретейлером «Лентой», которая никак не может открыть свой гипермаркет на прежнем месте Пермской ярмарки на бульваре Гагарина, 65. Причина странная и забавная — не получается согласовать с мэрией схему движения автотранспорта. Странно, ведь ранее чиновники не мешали работать ярмарке.

Теперь же возникли сплетни, что проблемы «Ленты» — дело рук экс-губернатора Олега Чиркунова. Ведь его гипермаркет «Семья» с не самыми низкими ценами находится совсем недалеко — всего в нескольких кварталах. Появление конкурента в лице «Ленты» — это серьезный риск для бизнеса бывшего главы региона.

По слухам, Чиркунов не смог надавить на нового губернатора, поэтому ведет борьбу при помощи мэрии. Впрочем, если ситуация обострится, то чиновники вряд ли обрадуются, что создали подобный конфликт.

Пучко становится влиятельнее…

Пока пермская политическая элита гадает, кто же и когда сменит Рустема Юсупова во главе администрации губернатора, в окружении Максима Решетникова появился весьма перспективный чиновник. Речь о новом начальнике территориального департамента Дмитрии Пучко.

Поговаривают, Пучко очень активен и постепенно набирает аппаратный вес. И уже возникла версия, что через несколько месяцев (как раз после президентских выборов) этот чиновник будет готов возглавить администрацию. Впрочем, многие считают его лишь хорошим исполнителем замыслов вице-премьера Елены Лопаевой.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

…, а Юсупова не отпускает полпредство

Сплетники утверждают, что руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов рад бы уволиться (к чему ему нести ответственность за каждый чих на президентских выборах). Но в очередной раз чиновнику мешают уйти в отставку. Причем удерживает его вовсе не команда Максима Решетникова.

По слухам, на самом деле категорически против ухода Юсупова выступает Приволжское полномочное представительство президента. Все-таки полпредству полезно иметь в Перми свои «глаза и уши». Особенно при сильном губернаторе.

Абдуллина схлестнулась с Зубаревым…

Ходят слухи, обостряются отношения «социального» вице-премьера Татьяны Абдуллиной и советника губернатора по медицине Анатолия Зубарева. Как говорят, оба бьются за контроль над бюджетами министерства здравоохранения.

Всем было понятно, что Абдуллина и бывший вице-премьер Зубарев союзниками быть не могут в принципе. Ведь чиновница близка к спикеру Заксобрания Валерию Сухих, а советник — выходец из команды экс-губернатора Олега Чиркунова. Разные группы — разные интересы. Ранее звучали предположения, что Абдуллина и Зубарев договорятся. Но этого, похоже, не произошло.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

… и это усиливает Матвеева

Сплетники убеждены, что конфликтами вокруг минздрава должен воспользоваться исполняющий обязанности министра Дмитрий Матвеев. Во-первых, его поддерживает медицинское сообщество. Во-вторых, сам Матвеев в склоках не участвует, ни с кем не ссорится, за счет чего и набирает аппаратный вес.

Слухачи отмечают, что в Пермском крае все прекрасно понимают, кто есть кто в сфере здравоохранения. Поэтому именно «варяг» Матвеев в итоге может стать самой авторитетной и сильной фигурой в медицине. Если удержится и не угодит в какую-нибудь западню.

Удальев присмотрелся к лидеру «Яблока»

По слухам, вице-премьер правительства и руководитель региональной службы по тарифам Антон Удальев стал союзником лидера пермского отделения «Яблока» Ольги Колоколовой. Последней якобы нужен и политический союзник (для выхода на губернатора), и покровитель бизнеса в сфере ЖКХ.

По разговорам, Удальев идеально подходит Колоколовой. Причем чиновник якобы пошел на контакт и готов помогать. Действительно ли вице-премьер станет «крышей» оппозиционерки, или же он лишь блефует — покажет время.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Противник Кассиной нашелся в Заксобрании

Слухмейкеры доносят, что раскрылся заговор против министра образования Раисы Кассиной. Чиновница в предыдущие месяцы стала героиней множества неприятных публикаций в телеграм-каналах. Анонимы вещали о том, как все плохо в отрасли, и нахваливали декана экономического факультета пермского госуниверситета Татьяну Миролюбову.

Шептуны рассуждают, что, конечно, Миролюбова не является заказчиком атак на министра — слишком топорно все было сделано. Значит, интересанта надо искать в другом месте.

Говорят, якобы заказчиком кампании против Кассиной является депутат Заксобрания и видный единоросс, контролирующий «Метафракс», Армен Гарслян. Политик-бизнесмен якобы рассчитывает, что его человек получит министерский портфель в случае увольнения главы минобра.

Пермский край — в лидерах по подготовке к выборам президента

Столичные слухачи доносят, что в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) снова обсуждают Пермский край. Якобы регион хвалят за подготовку к мартовским выборам президента. Это касается и информационной кампании, и организации в целом.

Шептуны рассуждают, что и раньше крайизбирком был на хорошем счету, быстро нашел контакт с новым губернатором. Теперь все организационные вопросы касательно выборов в регионе решаются легко и непринужденно.

Команда Решетникова тестирует общественность

Слухачи полагают, что администрация губернатора подбирает уполномоченного по правам ребенка, руководствуясь общественным мнением. Напрямую спрашивать никого не стали — вместо этого в «паблик» забрасывают фамилии и следят за реакцией.

Так, сначала в телеграм-канале «СоленыУши» прозвучало имя начальника департамента дополнительного образования в минобре Дмитрия Жадаева. Затем газета «КоммерсантЪ» номинировала на должность Елену Лебедеву — директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Потом в телеграм-канале «Лбов» появилось имя зампредседателя Общественной палаты Пермского края Светланы Денисовой. Ну, а в предыдущие пару месяцев обсуждалось возможное назначение Екатерины Бербер — министра социального развития и вице-премьера времен губернатора Олега Чиркунова.

Сплетники лишь разводят руками, глядя на активность вокруг должности детского омбудсмена. Ведь происходящее говорит лишь о колоссальном кадровом голоде. Ну, а пермским детям теперь точно не позавидуешь, каким бы ни было итоговое решение.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев уклоняется от выборов

По слухам, лидер движения «Выбор», экс-депутат Заксобрания Константин Окунев на этой неделе получил предложение возглавить пермский штаб форума «Третья сила», проводящего праймериз перед выборами президента. В проекте ведь принимает участие лидер «Национального родительского комитета» Ирина Волынец, с которой Окунев, якобы неплохо знаком.

Впрочем, как говорят, Окунев по непонятным причинам отказал «Третьей силе». Уклоняется он и от взаимодействия со штабом Алексея Навального. Якобы игнорирует и представителей Ксении Собчак.

Поговаривают, времена Окунева прошли и из политики он выбывает, хочет того или нет. Ну и, быть может, правда экс-депутат решил уехать из Перми.

Пермская мэрия отбирает дома у УК

Ходят слухи, замглавы Перми Сергей Романов, курирующий ЖКХ, решил добить управляющую компанию «Центр», которая увязла в конфликтах собственных учредителей. Чиновник якобы через заместителя главы Ленинского района Александра Власова ведет переговоры с прокуратурой о введении режима ЧС на домах названной УК. Дела у компании действительно плохи: денег нет, огромные долги перед подрядчиками, персонал распущен, обслуживание ведется по минимуму.

Говорят, Романов хочет одномоментно перевести дома, которые обслуживает «Центр», в ГКТХ — муниципальную управляющую компанию Перми. Ну, а о дальнейшей судьбе нескольких десятков многоэтажек остается лишь гадать.

Самое забавное — мэрия активно помогала «Центру», когда у компании дела шли хорошо. А сейчас всеми силами пытается выдавить эту УК с рынка ЖКХ.

В Краснокамске списывают «яблочные» долги

Рассказывают, что в сложном положении в Краснокамске оказалось муниципальное предприятие «Водоканал», которое попалось на нарушении санитарного законодательства. Администрация города признала факты недочетов, но заявила, что не сможет их устранить до конца года. Необходимо ремонтировать и реконструировать сети водоснабжения общей протяженностью более 70 км.

Так вот, по разговорам, мэрия решила создать «двойника» этого многострадального МУП «Водоканал» — «Водоканал-2». И делается это для того, чтобы фактически списать 80 млн рублей долгов этого МУПа. Судачат, якобы «Водоканал» мог бы получить порядка 25 млн и оздоровить свое финансовое положение, если бы надавил на управляющие компании, подконтрольные Ольге Колоколовой — лидеру регионального отделения «Яблока».

Впрочем, всем известно, что Колоколова не хуже, чем УК, контролирует и городскую мэрию. Поэтому чиновникам гораздо проще обанкротить муниципальное предприятие, чем судиться со своими покровителями.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Лисовский зачастил в Курган

На предстоящей неделе в Кургане ждут сенатора Сергея Лисовского. Он проведет благотворительную акцию в шадринской больнице с участием актеров из «Спокойной ночи, малыши». Слухачи гадают, почему вдруг москвич-сенатор зачастил в Зауралье. «Боится, что следующего срока в Совете Федерации ему не видать», — предполагают одни. Другие же считают, что Лисовский старается перед президентскими выборами — чтобы потом отчитаться о своих трудах в администрации президента.

ФСБ заинтересовалось градоначальниками Кургана

Силовые структуры наверху изрядно заинтересовали слухи о «халявной» квартире мэра Кургана Сергея Руденко. Бурное обсуждение скандального инцидента не утихает в кулуарах, несмотря на то, что компетентные органы уже дали по нему официальный ответ. Если верить сплетникам, сразу после Нового года область посетят специальные люди, которые займутся «темными делами» Руденко. Не останется без внимания и сити-менеджер Андрей Потапов, к которому у силовиков не меньше вопросов.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Гагарину оштрафуют

Руководителя курганского управления федеральной антимонопольной службы Ирину Гагарину накажут за то, что она плохо следит за соблюдением 44 ФЗ. Слухачи рассказывают, что сейчас в местном федеральном казначействе готовят приказ о штрафе. Эту новость многие курганские политики пересказывают друг другу с нескрываемым удовольствием. Дело в том, что своей принципиальной позицией по многим вопросам Гагарина умудрилась нажить немало недоброжелателей.

Состав избиркома сменится

Из состава избирательной комиссии Курганской области будет исключен секретарь Дмитрий Осипов. Слухачи рассказывают, что такое решение было принято после поездки в Бишкек, где чиновник уж слишком весело провел свободное время. Отставка стала полной неожиданностью для избиркома — сейчас, как утверждают слухачи, придется срочно искать Осипову замену.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Исламов-младший метит в главы

Сын вице-спикера Марата Исламова Артем, который недавно стал депутатом курганской думы, на этом не остановится. Сплетники уверяют, что он метит на место главы Кетовского района. Якобы выдвижение Исламова-младшего поддерживает бывший депутат, ныне глава курганского избиркома Александр Якушев. Также интересы молодого политика, по слухам, поддерживают крупнейшие мусорщики — Эдуард Шашков и Игорь Путин.

Митрополиту Иосифу грозит отставка

Слухачи обсуждают, что в последнее время курганский митрополит Иосиф находится в подавленном настроении. По их данным, скандалы, которые в последнее время возникали вокруг РПЦ в Зауралье совсем подорвали репутацию священнослужителя и многие уверены, что после синода, который состоится в декабре, Иосифа отправят на пенсию.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Гонцов строит коттедж на месте снесенных бараков

Сплетники судачат о том, что директор департамента ЖКХ города Кургана Александр Гонцов якобы занялся строительством коттеджа. Причем не где-нибудь, а на месте снесенных бараков, попавших в федеральную программу переселения граждан, на ул. Добролюбова. Говорят, что участок оформлен на родственника Гонцова, а дом будет четырехэтажный. «Как же так? — удивляются в кулуарах, — Земельный участок после сноса бараков должен был попасть на аукцион, но торгов не было».

В Шадринской гордуме второй мошенник

В Шадринске на депутата городской думы могут завести уголовное дело о мошенничестве. Как говорят ньюсмейкеры, депутат-юрист обманул пожилую женщину, интересы которой обещал представлять в суде. Деньги взял, а работать не пошел. Бабушке пришлось возвращать почти 30 тысяч рублей через суд. Деньги с депутата взыскали, но на 5 тысяч рублей меньше. Однако, как говорят сплетники, в городе есть и другие пенсионеры, пострадавшие от обещаний беспринципного юриста. Эту некрасивую историю в гордуме хотят замять. «Совсем недавно депутаты досрочно прекратили полномочия Светланы Закировой, осужденной за мошенничество. Второй мошенник в гордуме сильно испортит репутацию. Люди же скажут, что там одни мошенники собрались», — смеется собеседник.

Следователь испугался народа

В Кетовском районе из-за давления местных жителей свой пост потерял руководитель межрайонного следственного отдела Алексей Гулькевич, сообщают слухмейкеры. Злые языки судачат, что уволиться Гулькевича «деликатно попросили», так как недовольства работой силового ведомства у кетовчан накопилось слишком много. По другой версии, Гулькевич покинул пост по собственной инициативе, «устав от местных активистов».

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