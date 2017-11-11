{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 ноября 2017
10 ноября 2017
01:01  11 ноября 2017 0

После этих тестов губернаторы не скажут глупостей про Ивана Грозного

Репортаж о том, как проходит второй этап «Лидеров России»: отбора новой элиты страныo
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.Ru»
Брифинг проекта
Первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко рассказал, что ждет лучших участников «Лидеров России»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидерами России хотят стать 199 тысяч человек: все они подали свои заявки в одноименный кремлевский проект. Среди победителей своих новых сотрудников будут искать администрация президента, правительство, крупные российские корпорации. Об этом заявил журналистам первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в пятницу, 10 ноября, подводя итоги этапа регистрации участников конкурса «Лидеры России». Он также анонсирован второй этап конкурса — онлайн-тестирование. По словам кремлевского чиновника, уже 50 тысяч человек заполнили тесты (на 19.00 по мск).

Брифинг проекта "Лидеры России". Москва, кириенко сергей
Сергей Криенко уверен, что никакого жульничества в проекте быть не может: у всех равные возможности
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сергей Кириенко назвал чушью все разговоры о том, что молодежь ленивая. По его словам, среди участников почти 20% тех, кто моложе 30 лет. И треть в возрасте 31 — 35 лет.

Кремлевский чиновник подчеркнул, что к проекту проявили большой интерес уже состоявшиеся в своей сфере люди: 23% — руководители высшего звена, 13% акционеры и собственники бизнеса, 30% руководители среднего звена.

Корреспондент «URA.Ru» тоже подала заявку на конкурс и когда ответила на все вопросы, то поняла, что новая управленческая элита страны (по задумке Кремля) больше никогда не должна рассказывать, как Иван Грозный со своим сыном ехали из Москвы в Петербург (версия бывшего губернатора Орловской области). Люди с такими представлениями об истории страны просто не пройдут тесты.

Участников конкурса проверяют на знание романов Достоевского, Толстого, Гоголя. Они также должны разбираться в географии страны (понимать, какие регионы находятся восточнее, а какие западнее).

Лидеры России должны знать, кто правил раньше: Иван Грозный, Петр I или Иван Калита. По словам организаторов тестирования, вариативность всех тестов на уровне — 10 в 25 степени: то есть повторы, несмотря на огромное количество участников, фактически исключены.

Оценивать итоги тестов будет автоматизированный комплекс, в котором роль человека отведена к минимуму. Исправить оценку по итогам теста не сможет даже федеральный оргкомитет, потому что в системе отсутствуют ФИО, а есть просто уникальные индикационные номера, выдаваемые автоматически. «Система, заложенная в тестировании, предусматривает механизм проверки и ловит жульничество. Кроме того, организаторы имеют право предложить пройти тест пройти заново на очном этапе», — пояснил Сергей Кириенко.

Брифинг проекта "Лидеры России". Москва
Наставник проекта и бизнесмен Вадим Дымов сам попробовал пройти тест
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Руслан Сагитов, участник конкурса «Лидеры России» из Оренбургской области (генеральный директор и основатель кампании ООО «Степь» (молочный завод «Белое озеро») уже прошел первую часть теста и рассказал «URA.RU», что сложнее всего было отвечать на вопросы по литературе. В проекте он хочет получать новые знакомства, общение: «Моя самая главная цель — наладить коммуникации. Второе — хочу оценить свой уровень относительно других людей, потому что постоянно учимся, хочется проверять себя».

Петр Смиренко, основатель сети клиник «Смитра» из Новосибирска также называет главной целью своего участия в проекте общение: «Это всегда полезно. Ну и для расширения кругозора, мне также было бы приятно получить оценку своей деятельности. А если попутно удастся получить новые знания, то я буду просто счастлив».

Перед брифингом члены экспертного и наблюдательного советов «Лидеров России», его наставники также проходили пробные версии теста. Бизнесмен Вадим Дымов на глазах корреспондента «URA.Ru» с легкостью преодолел историческую часть теста, вспоминая все даты событий из истории Древней Руси, Российской Империи, СССР и новой России. «Я просто пошел учиться истории на магистратуру МГУ», — пояснил он и признался, что по итогам теста не может простить себе одну ошибку: не вспомнил советский фильм.

Член наблюдательного совета «Лидеров России» и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан сказал журналистам, что считает важными гуманитарные знания для будущих управленцев страны: «При резких переменах нужно будет принимать неожиданные решения, их находят, кто имеет широкий кругозор.

Отсутствие длины взгляда — драма действующей управленческой элиты. Не все проблемы можно решить за 5 лет, иногда нужно 10-20 лет. Нет гарантий, что человек знающий историю, право, будет обладать таким взглядом. Но шансов на это больше».

На вопрос «URA.RU» о том, нужно ли всем уже действующим чиновникам проходить такое тестирование, Сергей Кириенко ответил, что это было бы полезно: «Но не по принципу: не прошел — не работаешь. Их эффективность уже все-таки оценивается по качеству их работы. Но для понимания слабых мест и получения последующего образования, почему нет. Учиться надо всегда».

Брифинг проекта "Лидеры России". Москва
Александр Аузан считает, что с «Лидерами России» в стране появился работающий кадровый лифт
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сергей Кириенко также заявил, что параллельно с конкурсом «Лидеры России», будут проходить конкурсы по отбору на государственные должности, в том числе и в Кремле. «Отбор будет проходить, начиная с уровня директора департамента АП», — пояснил кремлевский чиновник. Но подчеркнул, что это не главная цель проекта. «Главное — найти, отобрать и сформировать управленческую элиту страны во всех сферах, не только на госслужбе».

Александр Аузан в свою очередь заявил, что в стране появился работающий лифт: «У нас в стране много лет лифты не работают. Ну если сравнивать с домом, то в восьмиэтажном здании, лифт доходил только до третьего этажа» Появились «Лидеры России», и конечно, народ рванул. Этот лифт сейчас спроектирован хорошо».

Конкурс «Лидеры России» был объявлен почти месяц назад, 11 октября. Заявку на конкурс мог подать любой россиянин не старше 50 лет. Но у кандидата должен быть опыт работы на руководящей должности ни менее 5 лет. Для участников младше 35 лет — не менее двух лет. За участниками конкурса будут следить крупнейшие компании России, губернаторы, полпредства, министерства и другие федеральные ведомства: успешные участники смогут найти в их лице своих работодателей. Первые 300 финалистов «Лидеров России» получат образовательный грант на миллион рублей: они смогут потратить эти деньги на обучение в любом российском вузе (размер гранта определялся примерной стоимостью MBA). Из числа победителей также будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров