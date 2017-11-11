После этих тестов губернаторы не скажут глупостей про Ивана Грозного

Лидерами России хотят стать 199 тысяч человек: все они подали свои заявки в одноименный кремлевский проект. Среди победителей своих новых сотрудников будут искать администрация президента, правительство, крупные российские корпорации. Об этом заявил журналистам первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в пятницу, 10 ноября, подводя итоги этапа регистрации участников конкурса «Лидеры России». Он также анонсирован второй этап конкурса — онлайн-тестирование. По словам кремлевского чиновника, уже 50 тысяч человек заполнили тесты (на 19.00 по мск).
Сергей Кириенко назвал чушью все разговоры о том, что молодежь ленивая. По его словам, среди участников почти 20% тех, кто моложе 30 лет. И треть в возрасте 31 — 35 лет.
Кремлевский чиновник подчеркнул, что к проекту проявили большой интерес уже состоявшиеся в своей сфере люди: 23% — руководители высшего звена, 13% акционеры и собственники бизнеса, 30% руководители среднего звена.
Корреспондент «URA.Ru» тоже подала заявку на конкурс и когда ответила на все вопросы, то поняла, что новая управленческая элита страны (по задумке Кремля) больше никогда не должна рассказывать, как Иван Грозный со своим сыном ехали из Москвы в Петербург (версия бывшего губернатора Орловской области). Люди с такими представлениями об истории страны просто не пройдут тесты.
Участников конкурса проверяют на знание романов Достоевского, Толстого, Гоголя. Они также должны разбираться в географии страны (понимать, какие регионы находятся восточнее, а какие западнее).
Лидеры России должны знать, кто правил раньше: Иван Грозный, Петр I или Иван Калита. По словам организаторов тестирования, вариативность всех тестов на уровне — 10 в 25 степени: то есть повторы, несмотря на огромное количество участников, фактически исключены.
Оценивать итоги тестов будет автоматизированный комплекс, в котором роль человека отведена к минимуму. Исправить оценку по итогам теста не сможет даже федеральный оргкомитет, потому что в системе отсутствуют ФИО, а есть просто уникальные индикационные номера, выдаваемые автоматически. «Система, заложенная в тестировании, предусматривает механизм проверки и ловит жульничество. Кроме того, организаторы имеют право предложить пройти тест пройти заново на очном этапе», — пояснил Сергей Кириенко.
Руслан Сагитов, участник конкурса «Лидеры России» из Оренбургской области (генеральный директор и основатель кампании ООО «Степь» (молочный завод «Белое озеро») уже прошел первую часть теста и рассказал «URA.RU», что сложнее всего было отвечать на вопросы по литературе. В проекте он хочет получать новые знакомства, общение: «Моя самая главная цель — наладить коммуникации. Второе — хочу оценить свой уровень относительно других людей, потому что постоянно учимся, хочется проверять себя».
Петр Смиренко, основатель сети клиник «Смитра» из Новосибирска также называет главной целью своего участия в проекте общение: «Это всегда полезно. Ну и для расширения кругозора, мне также было бы приятно получить оценку своей деятельности. А если попутно удастся получить новые знания, то я буду просто счастлив».
Перед брифингом члены экспертного и наблюдательного советов «Лидеров России», его наставники также проходили пробные версии теста. Бизнесмен Вадим Дымов на глазах корреспондента «URA.Ru» с легкостью преодолел историческую часть теста, вспоминая все даты событий из истории Древней Руси, Российской Империи, СССР и новой России. «Я просто пошел учиться истории на магистратуру МГУ», — пояснил он и признался, что по итогам теста не может простить себе одну ошибку: не вспомнил советский фильм.
Член наблюдательного совета «Лидеров России» и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан сказал журналистам, что считает важными гуманитарные знания для будущих управленцев страны: «При резких переменах нужно будет принимать неожиданные решения, их находят, кто имеет широкий кругозор.
Отсутствие длины взгляда — драма действующей управленческой элиты. Не все проблемы можно решить за 5 лет, иногда нужно 10-20 лет. Нет гарантий, что человек знающий историю, право, будет обладать таким взглядом. Но шансов на это больше».
На вопрос «URA.RU» о том, нужно ли всем уже действующим чиновникам проходить такое тестирование, Сергей Кириенко ответил, что это было бы полезно: «Но не по принципу: не прошел — не работаешь. Их эффективность уже все-таки оценивается по качеству их работы. Но для понимания слабых мест и получения последующего образования, почему нет. Учиться надо всегда».
Сергей Кириенко также заявил, что параллельно с конкурсом «Лидеры России», будут проходить конкурсы по отбору на государственные должности, в том числе и в Кремле. «Отбор будет проходить, начиная с уровня директора департамента АП», — пояснил кремлевский чиновник. Но подчеркнул, что это не главная цель проекта. «Главное — найти, отобрать и сформировать управленческую элиту страны во всех сферах, не только на госслужбе».
Александр Аузан в свою очередь заявил, что в стране появился работающий лифт: «У нас в стране много лет лифты не работают. Ну если сравнивать с домом, то в восьмиэтажном здании, лифт доходил только до третьего этажа» Появились «Лидеры России», и конечно, народ рванул. Этот лифт сейчас спроектирован хорошо».
Конкурс «Лидеры России» был объявлен почти месяц назад, 11 октября. Заявку на конкурс мог подать любой россиянин не старше 50 лет. Но у кандидата должен быть опыт работы на руководящей должности ни менее 5 лет. Для участников младше 35 лет — не менее двух лет. За участниками конкурса будут следить крупнейшие компании России, губернаторы, полпредства, министерства и другие федеральные ведомства: успешные участники смогут найти в их лице своих работодателей. Первые 300 финалистов «Лидеров России» получат образовательный грант на миллион рублей: они смогут потратить эти деньги на обучение в любом российском вузе (размер гранта определялся примерной стоимостью MBA). Из числа победителей также будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва.