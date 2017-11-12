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Госдума сокращает Пенсионный фонд. Что будет? 8. Путин ответил на вопрос об участии в выборах 10:31 12 ноября 2017 0 Алтушкин создавал VIP-шоу, а получился масштабный народный праздник Свердловская элита показала характер и впервые ошиблась. Зато у региона новая идентичность Игорь Чукреев © Служба новостей «URA.Ru» В рассчитанном на 4,5 тысячи мест ДИВСе неожиданно оказалось тесно Фото: Дарья Попова © URA.RU Екатеринбург сделал заявку на свою идентичность. Многие годы Урал, следуя за веяниями из Москвы, то увлекался теннисом, то начал бурно развивать хоккей. В субботу же появилось свое новое спортивное шоу — «бои в клетке». Пока не очень понятные элите, но уже воспринятые в народе. Первое соревнование в новом не только для Урала, но и для всей страны формате — и в ДИВСе, рассчитанном на 4,5 тысячи мест, уже тесно. Уже два года в Екатеринбурге идет своеобразная битва. С одной стороны — хоккей, захвативший умы элит. Им занимаются дети и чиновники и хвастаются друг-другу сломанными костями и забитыми шайбами, а по области десятками вырастают ледовые дворцы спорта. С другой стороны — единоборства пытаются отвоевать свое место под солнцем. Бои по правилам и без до сих пор не вызвали массового интереса у екатеринбургской публики. Но все может измениться Фото: Дарья Попова © URA.RU Строго говоря, фанаты различных боев, особенно смешанных форматов и без правил, на Урале были всегда. Уже лет двадцать, начиная с «лихих девяностых», мода на них возникает вместе с проведением очередных соревнований, но тут же спадает. Года два назад в городе появился первый серьезный проект — созданная владельцем «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным RCC boxing promotions, целенаправленно занявшаяся организацией в городе крупных боев по боксу и различного рода единоборствам. Первый масштабный проект был устроен год назад — в декабре 2016-го в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» рошел бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. После этого, правда, история забуксовала: состоявшийся через полгода, в мае 2017-го, в ДИВСЕ турнир РМК, приуроченный к празднованию Победы, запомнился журналистам главным образом полупустой вип-ложей и большим количеством свободных мест на трибунах. За год RCC boxing promotions окончательно определилось с форматом своей деятельности и 11 октября представило новое шоу: первый в Екатеринбурге турнир по правилам ММА («смешанные боевые искусства») — «Бои в клетке. RCC». Специально для него даже заказали в Москве особую клетку в 10 углов, которую юристы компании теперь планируют запатентовать, как уральское ноу-хау. Вип-тусовка новинку не оценила. Фактически в этот раз поддержать бои пришел лишь губернатора Евгений Куйвашев с немногочисленной свитой. Из прочих в зале журналисты «URA.Ru» разглядели лишь депутата Заксо Вячеслава Вегнера да главу областного отделения Сбербанка Владимира Черкашина. Зато публике попроще затея явно понравилась: все билеты были раскуплены. Исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов: «ДИВС становится мал» Фото: Дарья Попова © URA.RU «ДИВС становится мал. Рассчитываем в следующем году на Ледовый дворец, где 16 тысяч мест и на Центральный стадион с его 25 тысяч мест», — довольно комментировал журналистам ажиотаж исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов. Кстати, месяц назад фанаты спорили, смогут ли они рассмотреть с задних трибун футболистов на Центральном стадионе — организаторы боев заверили, что по их прикидкам даже их соревнования будет видно хорошо. И что вообще не это главное: «Если не видно с дальних рядов какие-то моменты, то это решаемо за счет установки экранов. Но вообще на таких соревнованиях главное атмосфера, она просто непередаваемая, особенно когда фанаты начинают петь песни», — заверял корреспондента «URA.RU» Алексей Титов. В субботу песен не пели. Но криков хватило. Хотя интересных боев было немного. Фактически большая часть турнира выглядела как «разогрев». Шоу, длящееся 7 часов, половина из которых — бои малоизвестных, нераскрученных спортсменов. Опытная часть публики шла сразу к середине, поближе к зрелищности. Как раз в это время и произошел один из впечатляющих эпизодов: Сергей Мартынов из Ростова-на-Дону сбил москвича Марата Хасанова и практически превратил того в котлету. Серия ударов в голову, кровь, брызгающая во все стороны — наиболее впечатлительные дамы в первых рядах даже прикрыли глаза руками. Итог: победа техническим нокаутом. На турнире нашлось место и кровавым брызгам и переломам Фото: Дарья Попова © URA.RU Чуть менее зрелищным получился бой Максима Коновалова (Казахстан) против Сафорбека Сангова (Таджикистан) — последний в первом же раунде сломал ногу. К этому времени зал уже оживился в ожидании финала, начал кричать. Впрочем, громче всего прозвучало: «Так это я кучу денег выиграл?» — от одного из фанатов с галерки. Главным боем турнира заявлялись екатеринбуржец Иван Штырков против француза Кристиана М’Пумбу. Иностранец накануне даже запустил в Сеть видео, где пообещал приготовить из россиянина «бифштекс по-русски». У обоих бойцов хороший опыт: первый из 11 боев в 9 отправил противников в нокаут, второй — в 17 из 21. Продержались три раунда. Более приземистый россиянин пытался навязать французу бой на короткой дистанции, повалить того и «перевести в партер» — противник предпочел не связываться и использовать преимущество своих длинных рук. В конечном счете Кристиан М’Пумбу к середине второго раунда словил хороший удар в нос, кровь явно мешала ему дышать и держать темп, хотя он и провел серию удачных ответных ударов. Как потом Иван Штырков рассказывал журналистам: «Даже не заметил, как словил, на какое-то время все поплыло», — делился впечатлениями от одного из наиболее удачных выпадов противника прямо в голову. В итоге оба остались на ногах — решением судей победа осталась за россиянином. Француз Кристиан М’Пумбу обещал приготовить из россиянина Ивана Штыркова «бифштекс по-русски» Фото: Дарья Попова © URA.RU «Француз смотрелся выигрышнее, более атлетично, хорошо сработал, весь бой активно выматывал. А в целом: турнир получился зрелищным. И пусть ребята, молодежь лучше на бои смотрят, чем занимаются непонятно чем. Бои как шоу — наверное, это очень даже нужно», — прокомментировал итог турнира корреспонденту «URA.RU» Вячеслав Вегнер. Завершить сезон 2017 года RCC boxing promotions собирается в декабре боем Александра Поветкина против румынца Кристиана Хаммера. Уже сейчас исполнительный директор компании Алексей Титов обещает, что будет ажиотаж, и планирует продать все билеты в ДИВС за неделю-полторы. Если план сбудется — можно будет всерьез говорить о том, что и ожидания по поводу переноса соревнований на более масштабную площадку окажутся обоснованными. Ну, а там, как знать — может, и вип-тусовка вернется к рингу и для Екатеринбурга масштабные турниры различных единоборств станут частью культуры, элементом региональной идентичности. 1/13 Большая часть боев выглядела вяло, для «разогрева» Фото: Дарья Попова © URA.RU {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}