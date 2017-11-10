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10 ноября 2017
09 ноября 2017
18:45  10 ноября 2017 0

«То же самое я сделаю с тобой, животное». Соперник Штыркова на уникальном шоу обещал приготовить из него «бифштекс по-русски». ВИДЕО

Турнир по боксу и ММА в ДИВСе. Екатеринбург, штырков иван
Для Штыркова это будет первый бой в полутяжелом весеФото: Антон Басанаев © URA.RU

Боец ММА Кристиан М’Пумбу заявил, что сделает из своего российского соперника Ивана Штыркова «бифштекс по-русски». Спортсмен сделал заявление в видеоролике, опубликованном на YouTube в преддверии боя, который пройдет 11 ноября в Екатеринбурге.

Ролик начинается с того, что боец в фартуке мясника стоит к зрителю полубоком и режет мясо. «Сегодня я расскажу вам, как приготовить мое любимое блюдо: бифштекс по-русски», — говорит Кристиан, поворачиваясь к камере. Боец подходит к разделанной полутуше и говорит, что для фирменного блюда нужно «сочное молодое мясо и опытный боец MMA». После М’Пумбу наносит по туше серию ударов. «То же самое я сделаю с тобой, животное, в клетке. 11 ноября, здесь, в Екатеринбурге», — заканчивает он пиар-акцию.

Бой Штыркова против француза М’Пумбу будет первым поединком россиянина в клетке и в новой весовой категории — полутяжелом весе (до 93 кг). Предыдущие свои поединки Штырков проводил в тяжелом весе и зачастую значительно уступал соперникам в габаритах.

Впервые турнир по правилам MMA из серии бойцовских шоу «Бои в клетке. RCC» пройдет в ДИВСе. Отдельным элементом шоу станет показательное выступление нескольких сотен молодых каратистов Екатеринбурга, которые прорекламируют скорое открытие Академии боевых искусств «Русской медной компании».

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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