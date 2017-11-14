Африканская свиная чума из Тюмени шагнула в Курган и на Ямал

10:34 14 ноября 2017 0

За считанные часы после объявления африканской чумы свиней в Тюменской области зараза добралась до Югры, Ямала и Зауралья Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Вспышка африканской чумы свиней в Тюменской области привела к изъятию с прилавков продукции сразу двух крупных мясокомбинатов. Ветеринарные врачи говорят пока о «приостановке реализации» мясной продукции, но горожане уже обсуждают в соцсетях опустевшие прилавки мясных магазинов и рассказывают об ОМОНе, который, якобы, перекрыл подъезды к селу Шорохово — эпицентру заболевания. Зараженные свиньи уже выявлены в Курганской области и на Ямале.

Согласно требованию главного ветеринарного инспектора Тюмени Андрея Трапезникова, из продажи должны быть изъяты продукты свиноводства, произведенные на крупных тюменских мясокомбинатах — МПК «Абсолют» и «Мясокомбинат Ялуторовский».

Мясные полуфабрикаты, в которых могло оказаться зараженное мясо, выводят из торгового оборота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На оба предприятия поставлялась свинина с ООО «Комплекс», на котором в биологических пробах животных обнаружен вирус африканской чумы свиней. Документ появился в соцсетях и немало взбудоражил тюменцев, тем более, что в фирменных магазинах «Абсолют» из продажи исчезла свинина и продукты из нее.

Андрей Трапезников в разговоре с «URA.RU» подтвердил подлинность документа, но подчеркнул: это требование было лишь в разработке и не имеет никакой юридической силы.

«Действительно, в Тюменской области есть вирус африканской чумы свиней, это ООО «Комплекс» в Исетском районе. Его продукция поставлялась на МПК «Абсолют» и «Мясокомбинат Ялуторовский». Продукцию мы не изымаем, а выводим из оборота», — отметил Трапезников. — Мы говорим о той продукции, которая не подверглась термической обработке, это мясные полуфабрикаты, пельмени, котлеты. Мы не берем в расчет колбасу — она подвергается термической обработке».

Трапезников подчеркнул, что заболевание «ни в коей мере не опасно для человека». Однако, пищевые отходы, зараженные вирусом, попадут на полигоны ТБО, куда могут забрести дикие кабаны и разнести заболевание дальше, объяснил главный городской ветеринар.

Продукция мясокомбинатов будет собрана, врачи проведут исследование отобранных проб на вирус африканской чумы свиней. До конца недели эта работа будет выполнена. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев уже объявил, что владельцам личных подсобных хозяйств стоимость изъятых свиней компенсируют по ценам, «приближенным к рыночным».

В пресс-службе губернатора заявили, что пока вопрос каких-либо компенсаций для ООО «Комплекс» не обсуждается. «Сейчас главное — справиться с чрезвычайной ситуацией», — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: скриншот документа

Что касается ООО «Комплекс», то 160 человек его сотрудников, видимо, останутся без работы. Так считает гендиректор «Тюменского комбината хлебопродуктов» (учредитель с долей 95% и фактический собственник ООО «Комплекс» — ред.) Владимир Васильев. По словам Васильева, предприятие только в этом году подверглось ревизии в связи с убыточностью. Владельцы сменили руководство «Комплекса», однако теперь речь идет о ликвидации предприятия.

«Для нас эта ситуация очень серьезная и накладная, — объяснил Васильев. — Состояние поголовья стабильное, но заключение лаборатории выдает наличие гена (имеется в виду положительный анализ на вирус АЧС — ред.). Предприятия как такового не будет, спустя год карантина проще будет построить что-то новое, чем восстанавливать то, что есть». Гендиректор ООО «Комплекс» Василий Постников с «URA.RU» говорить отказался, сославшись на занятость.

В Исетском районе решением губернатора Владимира Якушева установлен карантин. В село Шорохово ограничен въезд для всех посторонних лиц, кроме персонала, участвующего в ликвидации очага инфекции.

На предприятии «Комплекс» и в пятикилометровой зоне в понедельник, 13 ноября начался забой свиней, в первый же день уничтожено все поголовье личных подсобных хозяйств, сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области.

Только в ООО «Комплекс» должно быть уничтожено около 16 тысяч животных, общее количество подлежащих уничтожению свиней источник «URA.RU» оценил в 17 тысяч. Работу планируют завершить в течение четырех дней.

Во всем районе у свиней берут пробы крови, чтобы установить, не распространился ли вирус дальше села Шорохово. Жителям региона не рекомендовано посещать село.

Между тем, в соцсетях тюменцы рассказывают, что в Исетском районе дороги перекрыты Росгвардией. «Подразделениями нацгвардии перекрыты дороги, проверяется весь автотранспорт. Автобусы в Шорохово не заходят. Закрыты градообразующие предприятия — Шороховский свинокомплекс и мясной цех фирмы „Абсолют“, где обрабатывали не только свинину, но как говорят местные жители и мясо кенгуру. Последняя такая поголовная зачистка была в советское время, когда из озера Теренкуль на свинокомплекс была завезена отравленная удобрениями полуживая рыба, а после начался мор свиней», — написал на своей странице в «Фейсбуке» тюменец Андрей Черепанов.

Зараженных животных уничтожают, чтобы остановить распространение вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пресс-службе Росгвардии «URA.RU» эту информацию назвали ложной. Там заверили, что ни одно подразделение Росгвардии, ни ОМОН, ни вневедомственная охрана, в спецмероприятиях в связи с АЧС в Исетском районе не задействованы.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области заявили, что сотрудники полиции в Исетском районе участвуют в мероприятиях по борьбе с АЧС. От более подробных комментариев в полиции отказались.

Несмотря на напряжение, которое вызывает в Исетском районе введенный властями карантин, опасаться каких-либо социальных протестов не стоит, заявил «URA.RU» зампредседателя комитета по аграрным вопросам Тюменской областной думы Артем Зайцев.

«У нас там, где зарегистрирован очаг заболевания, в основном частные подсобные хозяйства. Этим людям, надеемся, выплатят компенсацию из расчета 130 рублей за килограмм живого веса уничтоженных свиней. Понимая, что губернатор и все ответственные службы уже включились в ситуацию, на улицы люди точно не выйдут», — уверен депутат.

Источник вируса пока не обнаружен, рассказал «URA.RU» Андрей Трапезников. Между тем, в феврале 2017 года плановая проверка управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО «поймала» ООО «Комплекс» на нарушении. Судя по информации системы «Контур Фокус», предприятие приняло на хранение почти 20 тонн комбикормов без ветеринарных сопроводительных документов.

Полицейские участвуют в мероприятиях по борьбе с АЧС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Получить комментарий гендиректора АО «Мясокомбинат Ялуторовский» Галины Гройсман не удалось, в приемной руководителя предложили прислать письменный запрос. Получить комментарий гендиректора ООО «МПК „Абсолют“» Андрея Алманова также не удалось.

Это не первый случай вспышки АЧС на территории УрФО. В Челябинской области вспышку африканской чумы обнаружили в поселке Тимирязевском Чебаркульского района. В первые дни ноября погибли 36 животных. В Челябинск прибыли заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных (ВНИИЗЖ) по научно-исследовательской работе и развитию, кандидат ветеринарных наук Артем Метлин и специалист Андрей Першин. Информация о вспышке чумы подтвердилась. В отдельно взятом поселке объявили режим ЧС. Всех свинок пустили под нож, ущерб собственникам обещают возместить из регионального бюджета.

В Курганской области заболевших животных пока не выявили, однако зафиксирован завоз зараженных свиней из Тюменской области — на скотобойне и в морозильной камере специалисты проводят обработку, чтобы не допустить распространение инфекции. В регионе действуют усиленные меры безопасности: на границе с Тюменской и Челябинской областями дежурят полицейские и специалисты, чтобы не допустить ввоз кормов, скота и мяса с зараженной территории. Также проводится лабораторный мониторинг домашних свиней, контролируется численность диких кабанов. А сельские жители, которые выращивали свиней на мясо к зиме, спешат забить животных, пока чума не распространилась в Зауралье.

Африканская чума, обнаруженная у свиней Тюменской области, добралась до Ямала — в Ноябрьске выявлены трое животных, заразившихся инфекцией. Как писало «URA.RU», сообщение об этом появилось 13 ноября. В Ноябрьский свинокомплекс были завезены 90 голов свиней из ООО «Комплекс» Исетского района Тюменской области, где была впервые зарегистрирована вспышка свиной чумы. После известий об этом ветеринарная служба Ноябрьска ввела карантин.