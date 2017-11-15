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Главные новости Пермского края
01:02  15 ноября 2017 0

Пермских политических «вождей» ждет замена

Основные партии готовят ротацию руководителей. Те упираются и кресла не освобождают
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
Встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с партактивом Единой России в Перми. Встреча 2. Пермь, решетников максим
Избрание Максима Решетникова губернатором — это новые правила работы на территории, и сейчас всем партиям нужно перестраиваться под нихФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лидерам пермских «ячеек» федеральных партий ищут преемников. Наблюдатели полагают, что губернатору края Максиму Решетникову лучше не упускать из виду и «партию власти», и оппозицию, чтобы в региональной политике вновь не появились «нестабильные элементы».

Политическая элита обсуждает возможный уход гендиректора ПЗСП и депутата Заксобрания Николая Демкина с поста секретаря регионального отделения «Единой России». Во-первых, это возрастной политик (67 лет). Во-вторых, пермскую «ячейку» он возглавляет уже пять лет. В-третьих, Демкин открыто и очень активно выступал на стороне прежнего губернатора Виктора Басаргина, которого поддерживали далеко не все единороссы.

Законодательное собрание Пермского края. Пленарное заседание 15 декабря 2016. Пермь, корсун, комоедов владимир
Владимир Корсун (слева) отдал управлению ячейкой компартии 11 лет, а теперь его хотят заменить
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По одной версии, отставка произойдет уже в декабре на конференции отделения. По другой — весной, после президентских выборов. Информаторы в самой партии основным претендентом на пост секретаря считают Александра Бойченко — руководителя пермской общественной приемной Дмитрия Медведева, председателя комитета Заксобрания по госполитике, экс-гендиректора «Пермской целлюлозно-бумажной компании» (ПЦБК).

Связаться с Николаем Демкиным не удалось. Две недели назад в интервью газете «Новый компаньон» политик дал понять, что так просто не откажется от партийной должности (срок его полномочий истекает в 2021 году): «Для досрочного ухода с поста секретаря могут быть только две причины. Первая — мое личное желание. Но я намерен полностью решить те задачи, которые поставил перед собой, а также выполнить свои обязательства перед избравшими меня однопартийцами, и желания уходить досрочно не имею. Вторая причина — состояние здоровья. Но здоровья и сил для работы у меня достаточно». В окружении единоросса сообщили, что его позиция остается прежней.

Открытая лицензия на 13.08.2015. Андрей и Надежда Агишевы., агишева надежда
В «Яблоке» ждут Надежду Агишеву
Фото: страница Facebook

К переменам готовится и пермское отделение КПРФ, руководство которого всегда успешно адаптировалось к властям региона. Первый секретарь Владимир Корсун после почти 11 лет работы столкнулся с тем, что московские товарищи устроили ему масштабную проверку, которую инициировал зампредседателя Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин, а подписал постановление сам лидер партии Геннадий Зюганов.

Ревизоры опросили порядка 30 пермских коммунистов и задавали в том числе вопрос «Кто мог бы возглавить региональное отделение?». Главным претендентом на руководящий пост теперь называют бывшего лидера фракции КПРФ в Заксобрании Ксению Айтакову, которая сегодня является членом Избирательной комиссии Пермского края и помощником вице-спикера регионального парламента, адмирала Владимира Комоедова.

Конференция Свердловского регионального отделения партии "Справедливая Россия". Екатеринбург, справедливая россия, ср, конференция
«Справедливой Россией» управляют извне. И это всех устраивает
Фото: Анна Майорова © URA.RU

До празднования 100-летия революции история закончилась тем, что пермские коммунисты выступили с обращением к Зюганову в защиту своего руководителя. Реакции пока не последовало. Получить комментарий Владимира Корсуна не удалось — он прервал телефонный разговор, сославшись на занятость, а на повторный звонок не ответил.

Более стабильная и понятна ситуация с отделениями «Справедливой России» и ЛДПР. В первом случае «ячейка» остается под контролем федерального руководства и сейчас почти не проявляет активности. А либерал-демократы под руководством бывшего медиа-менеджера Олега Постникова активно занимаются партстроительством, проводят различные мероприятия, разъезжают по территориям Прикамья. При этом активисты ЛДПР позволяют себе и покритиковать правительство региона, но делают это очень аккуратно.

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, скриванов дмитрий
У Дмитрия Скриванова получалось дружить со всеми партиями
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Перемены могут настигнуть и формальную оппозицию — «Яблоко». Серьезные волнения среди сторонников партии возникли еще летом, когда «яблочники» по непонятным причинам не стали выдвигать кандидата в губернаторы. Пермскую «ячейку» Ольга Колоколова возглавляет на протяжении 11 лет. При этом она очень влиятельна в Краснокамском районе, где создала бизнес в сфере ЖКХ, но на других территориях Прикамья «Яблоко» намного слабее. С властями региона оппозиционеры-«яблочники» не конфликтуют.

Версию, что готовится «захват» пермского отделения «Яблока» вновь начали обсуждать в начале месяца, когда стало известно, что в партию планирует вступить депутат Пермской городской Думы Надежда Агишева. Однако Ольга Колоколова сообщила «URA.RU», что сегодня не стоит вопрос о ее замене: «Пока нет к этому никаких оснований».

Новый ио губернатора. Пермь, виктор басаргин
Казалось, что Виктор Басаргин тоже умеет находить язык с политиками из разных партий. А потом они все приветствовали его отставку
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Предыдущий губернатор Виктор Басаргин довольно успешно выстраивал отношения с партиями до прошлого года — перед масштабными выборами в Госдуму, Заксобрание и Пермскую гордуму контроль над пермскими отделениями коммунистов, эсеров и либерал-демократов взял единоросс Дмитрий Скриванов (депутат Госдумы, год назад — Заксобрания). «Системная» оппозиция стала выступать намного острее, начала провоцировать конфликты и нанесла удар по главе региона. На сегодняшний день сторонники Скриванова остаются в пермских отделения ЛДПР и КПРФ, поэтому новому губернатору, вероятно, придется вести политический диалог и с депутатом.

Команде губернатора не стоит вмешиваться в партийные дела, но все же следует держать руку на пульсе, убежден политтехнолог Дмитрий Логинов: «Сам Решетников выдвигался от „Единой России“ — было бы логично ему интересоваться, что же происходит сейчас в „партии власти“. Что касается других отделений — это их дело, кого менять, а кого оставить. Но наблюдать за ними необходимо, чтобы „нестабильные элементы“ не захватили пермские „ячейки“ и не начали вести себя деструктивно».

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир, лдпр
ЛДПР активно развивается в Пермском крае
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Властям региона сейчас было бы полезно получить конструктивную оппозицию — рассуждает политический консультант Сергей Иванов. «Однако региональные отделения партий явно не справляются, и роль главного критика все активнее на себя берет несистемная оппозиция. Могли бы выпускать пар „Партия Роста“ и „Яблоко“. Но первая до сих пор не показала свою дееспособность, а Ольга Колоколова всегда была для власти не критиком, а добрым помощником, что и служило гарантией ее политической выживаемости», — отметил эксперт.

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что окружение Максима Решетникова следит за происходящим в партиях, но предпочитает не вмешиваться: «Партийные отделения однозначно вызывают интерес — это реальные политические силы. Работа с ними ведется: все равноудалены, представители каждой партии имеют возможность донести свои мысли до губернатора. Ну, кроме «Яблока», наверно. Но и их никто не игнорирует: на встречу с городскими депутатами позвали. Эта открытость не нравится единороссам, которые не имеют монополии на губернатора, но ничего страшного.

Брать же ячейки под контроль, «захватывать» никому не нужно. Во-первых, позиции губернатора сейчас крепкие, а во-вторых, пока партии не решили свои внутренние противоречия, то связываться с ними — себе дороже, надо четко понимать, с кем вести диалог».

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