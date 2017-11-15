Пермских политических «вождей» ждет замена

01:02 15 ноября 2017 0

Избрание Максима Решетникова губернатором — это новые правила работы на территории, и сейчас всем партиям нужно перестраиваться под них Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лидерам пермских «ячеек» федеральных партий ищут преемников. Наблюдатели полагают, что губернатору края Максиму Решетникову лучше не упускать из виду и «партию власти», и оппозицию, чтобы в региональной политике вновь не появились «нестабильные элементы».

Политическая элита обсуждает возможный уход гендиректора ПЗСП и депутата Заксобрания Николая Демкина с поста секретаря регионального отделения «Единой России». Во-первых, это возрастной политик (67 лет). Во-вторых, пермскую «ячейку» он возглавляет уже пять лет. В-третьих, Демкин открыто и очень активно выступал на стороне прежнего губернатора Виктора Басаргина, которого поддерживали далеко не все единороссы.

Владимир Корсун (слева) отдал управлению ячейкой компартии 11 лет, а теперь его хотят заменить Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По одной версии, отставка произойдет уже в декабре на конференции отделения. По другой — весной, после президентских выборов. Информаторы в самой партии основным претендентом на пост секретаря считают Александра Бойченко — руководителя пермской общественной приемной Дмитрия Медведева, председателя комитета Заксобрания по госполитике, экс-гендиректора «Пермской целлюлозно-бумажной компании» (ПЦБК).

Связаться с Николаем Демкиным не удалось. Две недели назад в интервью газете «Новый компаньон» политик дал понять, что так просто не откажется от партийной должности (срок его полномочий истекает в 2021 году): «Для досрочного ухода с поста секретаря могут быть только две причины. Первая — мое личное желание. Но я намерен полностью решить те задачи, которые поставил перед собой, а также выполнить свои обязательства перед избравшими меня однопартийцами, и желания уходить досрочно не имею. Вторая причина — состояние здоровья. Но здоровья и сил для работы у меня достаточно». В окружении единоросса сообщили, что его позиция остается прежней.

В «Яблоке» ждут Надежду Агишеву Фото: страница Facebook

К переменам готовится и пермское отделение КПРФ, руководство которого всегда успешно адаптировалось к властям региона. Первый секретарь Владимир Корсун после почти 11 лет работы столкнулся с тем, что московские товарищи устроили ему масштабную проверку, которую инициировал зампредседателя Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин, а подписал постановление сам лидер партии Геннадий Зюганов.

Ревизоры опросили порядка 30 пермских коммунистов и задавали в том числе вопрос «Кто мог бы возглавить региональное отделение?». Главным претендентом на руководящий пост теперь называют бывшего лидера фракции КПРФ в Заксобрании Ксению Айтакову, которая сегодня является членом Избирательной комиссии Пермского края и помощником вице-спикера регионального парламента, адмирала Владимира Комоедова.

«Справедливой Россией» управляют извне. И это всех устраивает Фото: Анна Майорова © URA.RU

До празднования 100-летия революции история закончилась тем, что пермские коммунисты выступили с обращением к Зюганову в защиту своего руководителя. Реакции пока не последовало. Получить комментарий Владимира Корсуна не удалось — он прервал телефонный разговор, сославшись на занятость, а на повторный звонок не ответил.

Более стабильная и понятна ситуация с отделениями «Справедливой России» и ЛДПР. В первом случае «ячейка» остается под контролем федерального руководства и сейчас почти не проявляет активности. А либерал-демократы под руководством бывшего медиа-менеджера Олега Постникова активно занимаются партстроительством, проводят различные мероприятия, разъезжают по территориям Прикамья. При этом активисты ЛДПР позволяют себе и покритиковать правительство региона, но делают это очень аккуратно.

У Дмитрия Скриванова получалось дружить со всеми партиями Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Перемены могут настигнуть и формальную оппозицию — «Яблоко». Серьезные волнения среди сторонников партии возникли еще летом, когда «яблочники» по непонятным причинам не стали выдвигать кандидата в губернаторы. Пермскую «ячейку» Ольга Колоколова возглавляет на протяжении 11 лет. При этом она очень влиятельна в Краснокамском районе, где создала бизнес в сфере ЖКХ, но на других территориях Прикамья «Яблоко» намного слабее. С властями региона оппозиционеры-«яблочники» не конфликтуют.

Версию, что готовится «захват» пермского отделения «Яблока» вновь начали обсуждать в начале месяца, когда стало известно, что в партию планирует вступить депутат Пермской городской Думы Надежда Агишева. Однако Ольга Колоколова сообщила «URA.RU», что сегодня не стоит вопрос о ее замене: «Пока нет к этому никаких оснований».

Казалось, что Виктор Басаргин тоже умеет находить язык с политиками из разных партий. А потом они все приветствовали его отставку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Предыдущий губернатор Виктор Басаргин довольно успешно выстраивал отношения с партиями до прошлого года — перед масштабными выборами в Госдуму, Заксобрание и Пермскую гордуму контроль над пермскими отделениями коммунистов, эсеров и либерал-демократов взял единоросс Дмитрий Скриванов (депутат Госдумы, год назад — Заксобрания). «Системная» оппозиция стала выступать намного острее, начала провоцировать конфликты и нанесла удар по главе региона. На сегодняшний день сторонники Скриванова остаются в пермских отделения ЛДПР и КПРФ, поэтому новому губернатору, вероятно, придется вести политический диалог и с депутатом.

Команде губернатора не стоит вмешиваться в партийные дела, но все же следует держать руку на пульсе, убежден политтехнолог Дмитрий Логинов: «Сам Решетников выдвигался от „Единой России“ — было бы логично ему интересоваться, что же происходит сейчас в „партии власти“. Что касается других отделений — это их дело, кого менять, а кого оставить. Но наблюдать за ними необходимо, чтобы „нестабильные элементы“ не захватили пермские „ячейки“ и не начали вести себя деструктивно».

ЛДПР активно развивается в Пермском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Властям региона сейчас было бы полезно получить конструктивную оппозицию — рассуждает политический консультант Сергей Иванов. «Однако региональные отделения партий явно не справляются, и роль главного критика все активнее на себя берет несистемная оппозиция. Могли бы выпускать пар „Партия Роста“ и „Яблоко“. Но первая до сих пор не показала свою дееспособность, а Ольга Колоколова всегда была для власти не критиком, а добрым помощником, что и служило гарантией ее политической выживаемости», — отметил эксперт.

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что окружение Максима Решетникова следит за происходящим в партиях, но предпочитает не вмешиваться: «Партийные отделения однозначно вызывают интерес — это реальные политические силы. Работа с ними ведется: все равноудалены, представители каждой партии имеют возможность донести свои мысли до губернатора. Ну, кроме «Яблока», наверно. Но и их никто не игнорирует: на встречу с городскими депутатами позвали. Эта открытость не нравится единороссам, которые не имеют монополии на губернатора, но ничего страшного.

Брать же ячейки под контроль, «захватывать» никому не нужно. Во-первых, позиции губернатора сейчас крепкие, а во-вторых, пока партии не решили свои внутренние противоречия, то связываться с ними — себе дороже, надо четко понимать, с кем вести диалог».