15:31 15 ноября 2017 0

По мнению Дмитрия Дюжева, зрители в России заслуживают «лабуду и туфту» Кадр из фильма «Жмурки»

Заявление актера Дмитрия Дюжева вызвало нешуточный резонанс. По его словам, российские зрители заслуживают «бездарные сериалы, лабуду и туфту». На подобные мысли актера натолкнул недавно произошедший с ним случай, когда он недавно стоял в аэропорту в очереди. Так, Дюжев понял, что у большинства пассажиров билеты в эконом-класс, однако те не пустили его вне очереди, несмотря на то, что у него был билет в бизнес-класс.

Почему мы сегодня и вправду вынуждены смотреть отнюдь не талантливые сериалы, определяет ли спрос предложение, и появится ли когда-то на экранах в России по-настоящему интеллектуальное кино — «URA.RU» рассказал режиссер театра и кино, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

Очень трудно сегодня рассуждать, не вспоминая прошлое. Надо признать, что мы — страна с довольно хорошим киновоспитанием. Мы все видели прекрасные сериалы «Щит и меч», «Вечный зов», «Семнадцать мгновений весны» и многие другие.

Позднее произошла удивительная вещь. Когда все в стране коммерциализировалось, редакторы, люди принимающие решения и заказывающие то или иное производство, начали в массовом порядке делать ставку на низкосортный продукт, полагая, что люди этого не понимают. Однако это не так. Если зрителю постоянно говорить, что он полный дурак, то в какой-то момент зритель начинает задумываться — а может, и вправду это так?

Режиссер Юрий Грымов считает, что люди соскучились по качественным фильмам личный аккаунт Ю.Грымова в Facebook

Во всей этой истории с низкопробными фильмами есть две ключевых составляющих. Во-первых, какие-то люди почему-то решили, что они точно знают, что надо аудитории.

Во-вторых, мы видим огромную коррумпированность. Так, например, во Франции действует закон, согласно которому телеканалам запрещается работать с одним и тем же производителем. То есть, когда ты сам себе заказываешь производство фильмов, то порой даже не успеваешь осмыслить — а о чем, собственно, они?

Я категорически против таких формулировок — мол, наш зритель бездарен и глуп. Почему? Обратите внимание: у нас у всех практически одинаковый старт. Мы все одинаково в средней школе изучаем Чехова, Толстого, Сурикова, Левитана… А потом вдруг происходит удивительная вещь: появляются ужасные сериалы, которые мы смотрим. Переломить эту ситуацию нельзя до тех пор, пока не поменяется отношение к зрителю.

Телевидение должно занять, как это было в Советском Союзе, образовательную нишу. А сегодня ТВ занимается только одним — размещением рекламы в прайм-тайм. Наш зритель — совершенно нормальный. Если вы посмотрите на Америку, то там тоже можно обнаружить и ужасающие дебильные комедии. Однако наравне с ними можно увидеть и такие достойные сериалы как «Во все тяжкие», «Карточный домик». Здесь не надо забывать одну вещь: когда мы говорим об успехе того или иного западного сериала, то следует помнить, что они идут на весь мир, а мы производим только для внутреннего потребления. А внутренний рынок у нас очень небольшой — по сути, в стране есть только три канала, которые готовы вкладываться в создании этой продукции. Три канала на 140 миллионов человек!

Возможно, Дюжев просто погорячился — на мой взгляд, так однозначно говорить о зрителях, наверное, нельзя. Я — тоже зритель, но причислять себя к категории идиотов не хочу.

Не хочу причислять к этой категории и моих знакомых. Да, я не смотрю эти сериалы. Это действительно ужасно, я об этом, кстати, много пишу. Поэтому я предлагаю просто высказываться, без оскорблений, без навешивания ярлыков.

Зрительская планка сегодня уже не снижается, некуда, она без того очень низкая. Однако эту планку установили люди, которые заказывают сегодня сериалы. Они часто говорят — дескать, если бы люди смотрели умные сериалы, а не туфту, то показывали бы умные, но они лукавят, это не так! Люди на телеканалах, принимающие решения о том, что снимать, что показывать, сами такого уровня, поверьте мне. Правило, согласно которому спрос диктует предложение, в данном случае не работает. Я уверен, что если взять и начать на протяжении года показывать россиянам качественные и очень интересные сериалы, то аудитория переформируется. Сначала произойдет определенный провал, но в дальнейшем у экранов соберутся люди, которые соскучились по хорошим фильмам. Но на этот шаг никто не пойдет. На это есть только воля государства.