«После окончания войны в Сирии Донбасс снова выходит на первый план»

19:12 16 ноября 2017 0

Три года лидеры ДНР и ЛНР официально общались с Россией лишь через специальных представителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент России Владимир Путин обсудил с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР проблему обмена военнопленными между Украиной и республиками Донбасса. Это был первый раз, когда Александр Захарченко (лидер ДНР) и Игорь Плотницкий (глава ЛНР) разговаривали с Путиным напрямую.

Первый разговор Путина с лидерами непризнанных республик показывает новое отношение России к украинской проблеме, считает обозреватель журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов. «То, что президент напрямую переговорил с руководством республик — это прямой намек на то, что Россия начала уделять значительно большее внимание украинскому конфликту.

Война в Сирии подходит к концу, и на первое место во внешней политике выходит война в Донбассе», — рассказал Филатов «URA.RU».

Эксперт полагает, что у России есть определенный план действий и сейчас был сделан только первый шаг.

Россию не устраивает текущее статус-кво на Донбассе, потому что оно обходится России слишком дорого, считает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «При инерционном развитии событий Россия будет вынуждена вкладывать все больше и больше денег в самопровозглашенные республики для поддержания в минимально приемлемом состоянии их инфраструктуры, в том числе и социальной ее части в виде выплат пенсий и зарплат бюджетникам. Для нашей казны — это существенная нагрузка», — подчеркнул Салин в беседе с «URA.RU». Он предположил, что своими действиями Москва демонстрирует Киеву, что она готова к интеграции республик, однако на самом деле Россия просто надеется вернуть Украину за стол переговоров.

Салин отмечает, что разговор Путина идет вразрез с традиционной позицией МИДа о том, что Москва не имеет полного влияния на лидеров непризнанных республик, которые действуют отдельно от России.

«На политические издержки в контексте конфронтации с Западом президент давно уже не обращает внимания. Он понимает, что с ним он уже не договорится. Лишний раз это подчеркнула встреча Путина и Трампа в июле, за которой сразу же последовали новые секторальные санкции», — отмечает политолог.

В сентябре Киев заявлял, что в ДНР и ЛНР находятся 144 украинских военнопленных Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Звонок Путина может быть результатом встречи спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, которая проходила на днях в Белграде, предположил профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. «Они договорились о том, что каждая из сторон возьмет под контроль свою часть договоренностей по Украине. Вполне возможно, было дано обещание, что Путин лично выскажет свои пожелания лидерам республик. Вероятно, это была просьба американской стороны, и мы решили ее выполнить, ведь на самом деле она нам ничего не стоит», — рассказал Матвейчев «URA.RU».

Общение Путина с лидерами непризнанных республик происходило и раньше, просто об этом впервые решили сообщить публично, считает политолог Максим Жаров. «Это прежде всего сигнал Киеву о том, что он должен пойти на прямые переговоры с республиками Донбасса. Все усилия и США, и России направлены на то, чтобы склонить Киев к диалогу хотя бы по вопросу военнопленных — одному из ключевых пунктов минских соглашений», — сообщил Жаров «URA.RU». Политолог предположил, что разговор Путина может быть и предостережением Украине: если та решится нарушить минские договоренности и пойти в наступление, Россия может пойти на официальное признание ДНР и ЛНР.

Конфликт на Украине длится уже больше трех лет Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Разговор Путина с лидерами республик принципиально никак не изменит ситуацию на востоке Украины, полагает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. «Выполнение всех ключевых договоренностей по обмену военнопленными напрямую зависит от украинской стороны. ДНР и ЛНР неоднократно проявляли готовность к обмену пленных „всех на всех“, однако Украина отказывалась выдавать тех, кого считает преступниками. Россия ничего с этим сделать не может, надавить на Киев должны другие внешние силы», — сообщил Неменский «URA.RU».

О намерении Путина поговорить с Захарченко и Плотницким стало известно 15 ноября. «Я сделаю все, что от меня зависит», — заявил Путин на встрече с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. Взаимный обмен пленными предусмотрен Минскими соглашениями, подписанными в феврале 2015 года лидерами Украины, России, Франции и Германии. По словам Медведчука, стороны не производили обмен пленными уже 14 месяцев.