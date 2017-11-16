Кудрин заявил, что в России закончились деньги на выплату пенсий

08:49 16 ноября 2017 6

Алексей Кудрин настаивает на повышении пенсионного возраста Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин признался, что деньги у правительства на выплату пенсий закончились. Он заявил о том, что другого варианта у правительства, кроме того, как повышать пенсионный возраст в стране, нет.

Кудрин отметил, что еще в 2016 году правительство впервые нарушило свои обязательства перед пожилыми людьми и не провело индексацию пенсий для всех получателей. «Однократная выплата в размере пять тысяч рублей не компенсировала то, что люди недополучили», — отметил Кудрин в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, сейчас Госдума и правительство обсуждают вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам. Эксперт делает вывод о том, что все это говорит о дефиците средств в Пенсионном фонде России.

«Можно ли закрыть дыру за счет других источников — например, повышения налогов? Нет. Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране», — отмечает Алексей Кудрин.

Экс-министр финансов подчеркивает, что для выплаты нынешних пенсий власти придется полностью отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог и так далее. «Повышение пенсионного возраста — мера не просто необходимая. Она увязывается с ростом продолжительности жизни, с увеличением периода активной жизни примерно на 10 лет», — отмечает эксперт. По его мнению, сейчас пенсионеры в 60 лет чувствуют себя так же, как раньше в 50. Кроме того, Кудрин отмечает, что проработав лишние 2-3 года, пенсионеры могут рассчитывать на более высокие выплаты по старости.

В мировой практике, как говорит Кудрин, пенсионеры, покидая работу, получают около 60% своего заработка (при этом 40% обеспечивает государство, а 20-30% человек копит сам). В России выход на пенсию означает, что пенсионер может рассчитывать со всеми выплатами и накоплениями лишь на 34% от зарплаты, и то в редких случаях. «Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни… А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка», — говорит Кудрин.

Ранее Алексей Кудрин предложил правительству постепенно повышать пенсионный возраст каждый год, начиная с 2019 года, писало «Федеральное агентство новостей».

В Госдуме объяснили прогноз Министерства экономического развития РФ о сокращении пенсий. Как заявил член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев, размер выплат уменьшится только для работающих пенсионеров, так как для них не проводится индексация, пишет «Национальная служба новостей». «У нас проводится индексация пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции, и у них пенсия снижаться не будет. Но поскольку работающим пенсионерам в течение их работы пенсия не индексируется, естественно, получается ситуация, что средняя пенсия, средний ее показатель снижается», — отметил Исаев.

Ранее стало известно, что в правительстве разрабатывают план включения в экономику людей старшего поколения. Таким образом власти намерены нивелировать потери в совокупной численности рабочей силы с 3,1 до 1 млн человек. Для пожилых людей специально разработают программы профподготовки, а также будут развивать институт наставничества.