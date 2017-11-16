23:00 16 ноября 2017 0

Югра готовься — губернатор Наталья Комарова дала старт объединению муниципалитетов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Объявленный Натальей Комаровой курс на создание агломераций в ХМАО оказался сюрпризом для многих глав югорских муниципалитетов, даже не подозревавших, что процесс интеграции затронет все территории округа. Слияние городов и районов в единое экономическое пространство — вопрос практически решенный. В стратегии развития региона до 2030 года есть даже карта, как будет выглядеть Югра в будущем: мелкие населенные пункты присоединят к крупным, депрессивные территории обретут новых спонсоров. Реформа приведет к перераспределению финансовых потоков, а это отразится на позициях групп влияния и политических кластеров.

Ханты-Мансийский автономный округ исторически сложился как уникальный регион с едва ли не феодальной структурой. Из-за огромных расстояний многие муниципалитеты существуют как отдельные города-государства, со своей элитой, с уникальными экономическими системами и устоявшимися на протяжении десятков лет договоренностями. По версии источника в мэрии одного из крупных городов, перелом в сложившейся системе и стал главной целью правительства, решившего изменить привычный уклад вещей.

Так выглядят планы по созданию агломераций — вне объединенных территорий останутся десятки поселков, где живет порядка 40 тысяч человек. КЛИКАБЕЛЬНО Фото: «Стратегия-2030» ХМАО

Механизмы создания агломераций пока только в стадии обсуждения. По данным «URA.RU», на эту минуту власти региона не собираются ликвидировать муниципалитеты путем их слияния, а планируют создать межмуниципальные договоры, аналогичные межрегиональной программе «Сотрудничество», действующей в Тюменской области. «Речь не идет об объединении муниципалитетов, речь идет об объединении ресурсов, о потенциалах даже. На договорных условиях — и так далее, и тому подобное. Начиная с этого дня начинаем развивать эту тему и подготавливать друг друга к такому решению», — рассказала Наталья Комарова на большой пресс-конференции во вторник, 14 ноября.

Создание агломераций прописано в «Стратегии-2030» автономного округа. В этом документе официально говорится, что консолидация муниципалитетов должна решить сразу несколько вопросов. Например, обеспечить развитие моногородов, убрать разницу между экономиками нефтяной восточной и более депрессивной западной частями округа, выделить опорные зоны развития субъекта федерации, а также усилить транспортные связи между населенными пунктами и модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство.

«Большой Ханты-Мансийск»

Объединение столицы округа и Ханты-Мансийского района по факту началось. Уже сейчас разделение на муниципалитеты можно назвать условным. Большая часть жителей административного региона работает в Ханты-Мансийске, а у горожан есть жилые дома или просто дачи в районе. При этом административный центр Югры столкнулся с нехваткой территории для дальнейшего развития, а у района проблемы в социальной и культурной сферах — над решением этих вопросов власти муниципалитетов уже работают сообща.

В главном городе чиновников ХМАО есть все, кроме земли. Территорией готов поделиться Ханты-Мансийский район — здесь агломерация уже началась Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Между Ханты-Мансийском и Ханты-Мансийским районом заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве по четырем направлениям: туризм, оборот коммунальных отходов, предпринимательство и культура. Прежде всего необходима экономическая модель, которая должна усиливать обе стороны муниципальных образований. К примеру, Ханты-Мансийск имеет свой потенциал в социальной сфере, в культуре, а Ханты-Мансийский район обладает большими территориями, и если мы будем грамотно использовать ресурсы, то граждане только выиграют от этого», — прокомментировал глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин.

«В перспективе важно определить общие точки роста. Это даст возможность более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и человеческий капитал. Что и является главной целью развития агломераций. В настоящий момент речи об объединении территории не идет, в качестве основного формата рассматривается межмуниципальное сотрудничество по приоритетным направлениям», — отметила начальник управления общественных связей администрации Ханты-Мансийска Наталья Корчагина.

«Сургут — Нефтеюганск»

История слияния муниципалитетов в Югре началась с Сургута и Сургутского района — о создании такой агломерации было заявлено на уровне окружного правительства в конце 2016-го года. В Сургуте даже создана рабочая группа, которая прорабатывает возможное объединение муниципалитетов. «Урбанисты готовят рекомендации, мы свои соображения подготовили, теперь ждем предложений от администрации Сургутского района», — рассказал «URA.RU» советник главы Сургута Александр Оверчук, пообещав позднее подробно рассказать, как в мэрии экономической столицы Югры видят агломерацию.

В мэрии Сургута уже работают над тем, чтобы забрать часть территории района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрации Сургутского района подчеркнули — в муниципалитете изначально предлагали объединять именно ресурсы, а не территории.

«Это дало бы больший эффект. Мы предлагали совместные программы в области транспортного развития, по переселению из аварийного жилья, программу по развитию малого и среднего бизнеса. Город больше настроен на территориальное объединение, поскольку ему некуда развиваться. Но насильственная экспансия, как правило, лишена смысла и будущего. Поэтому тезис Натальи Владимировны бьет не в бровь, а в глаз. Есть опасения, что при распределении финансовых потоков могут быть ущемлены интересы отдельных муниципалитетов, но практических действий по объединению еще нет, даже сам переговорный процесс еще не запущен, и какие-то основные параметры на сегодняшний день не определены», — прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой изначально говорил — объединять надо ресурсы, а не территории Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В окружной стратегии речь идет о создании более крупного административного субъекта, где будет жить полмиллиона югорчан. Самая большая агломерация ХМАО объединит не только Сургут и часть Сургутского района, но также Нефтеюганск, Пыть-Ях, и часть Нефтеюганского района.

Известие о создании такой агломерации, к примеру, удивило главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева. Мэр отметил, что на презентациях, которые представляют ему чиновники из Сургута, югорская столица «Роснефти» с крупнейшим городом ХМАО не объединяется.

«Я понимаю, как должен развиваться Нефтеюганск, но не понимаю, как это должно происходить во взаимосвязи с соседним муниципалитетом. У каждого города, района своя стратегия развития. Действующее федеральное законодательство по межмуниципальному сотрудничеству не дает использовать интеграционные связи в широком поле. Например, даже объединение какой-то части бюджетов. Мы сейчас проводим совместные торги по перевозке детей, это вообще, по-моему, первый опыт интеграции, но пока даже не знаем, какой будет результат. Посмотрим, как будет работать хотя бы это», — отметил Сергей Дегтярев.

Мэрия Нефтеюганска рискует потерять влияние после агломерации — столица «Роснефти» привыкла жить независимо Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По одной из версий, в этой истории правительство Комаровой не только выравнивает экономический потенциал территории в центре Югры, но и решает политическую задачу, ослабляя независимые от «Белого дома» элиты Нефтеюганска и Нефтеюганского района. В новых условиях лидирующие позиции окажутся у центра агломерации — предположительно, это будет Сургут. Именно от главного распорядителя финансовых потоков будет зависеть положение не столько даже самих муниципалитетов, сколько политических кластеров.

«Все очень просто, если деньги будет давать Сургут, то Нефтеюганску придется идти на поклон к Сургуту. Ну и наоборот. Опять же, лоббировать проекты придется не в родном городе или поселке, а уже у соседей, а местная власть будет в роли простых менеджеров, но уже никак не решателей», — поделился мнением на условиях анонимности один из чиновников Нефтеюганска. По мнению собеседника, в той или иной степени эти процессы затронут все агломерации.

«Лукойловские» агломерации

Территории, которые в округе считают вотчиной «Лукойла», разбили на две агломерации. В этой схеме Когалым объединяют с Покачами, а Лангепас будет существовать вместе с Мегионом, Нижневартовском и частью Нижневартовского района. Любопытно, что поселок Нижнесортымский географически расположен рядом с когалымской агломерацией, однако в итоге не вошел ни в одну из структур слияния. Этот населенный пункт находится на территории «Сургутнефтегаза», что, согласно одной из версий, не дало возможность включить его в агломерацию со структурами «Лукойла».

Город «Лукойла» Лангепас присоединят к нижневартовскому кластеру, где уже готовы все деньги вливать в «столицу Самотлора» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Агломерация Нижневартовск-Мегион по численности населения уступает только сургутской. В этой схеме центром объединения должна стать «столица Самотлора», а «лукойловский» Лангепас поможет развивать территорию своими финансовыми возможностями.

По мнению мэра Мегиона Олега Дейнеки, все ресурсы вообще надо сконцентрировать именно в Нижневартовске, а в городах-спутниках следует лишь поддерживать текущее состояние.

«Если говорить по-государственному, мы вливаем огромные финансирования в строительство жилья в Мегионе, в Излучинске, а все население сосредоточено вокруг Нижневартовска. Для этой территории Нижневартовск — центр, где есть развлечения, вузы, проживание комфортнее, чем в малых городах. Хоть я и глава Мегиона, и люблю свой город, но считаю, что деньги надо вкладывать в Нижневартовск. Мы вкладываем деньги в Мегион, хотя такого города через лет сто может и не быть, а вот Нижневартовск будет. У нас доля нефтяных денег — 80%, а в Нижневартовске — только 40%, а остальное другие налоговые доходы. Надо думать о будущем и разумно вкладывать деньги», — отметил Олег Дейнека.

Депрессивные агломерации

На западе ХМАО планируется создание четырех агломераций. В некоторых случаях, как, например, в Советском районе, это будет объединение богатого города Югорска с районом, у которого достаточно проблемное финансовое состояние. В других — консолидация ресурсов, чтобы выполнить необходимые задачи. Так, планируется объединить части Березовского и Белоярского района, Урай — с частью Кондинского, а Октябрьский район — с Няганью.

Для руководителей этих муниципалитетов известие об агломерациях оказалось неожиданностью. «Зачем городу вкладывать в район, когда у него своих проблем нерешенных хватает. Это очень странное решение, тем более есть проблемы с транспортной доступностью. И главное — кто будет рулить финансовыми потоками. Вообще огромное поле для коррупции», — на условиях анонимности поделился один из мэров.

По его версии, как и при программе «Сотрудничество», центр будет управлять финансами, лишь принимая или отклоняя пожелания других территорий, попавших в агломерацию.

С недоумением известие об объединении муниципалитетов встречают и другие югорские градоначальники. «Не слышал о таком предложении. Моего окончательного мнения по этому вопросу нет, но считаю объединение нецелесообразным. Тем более части района. У нас 25 поселков, дорог нет, так что все это сложно», — прокомментировал глава Березовского района Владимир Фомин.

Один из главных плюсов для правительства в создании агломераций — более четкий контроль ситуации на местах. Например, чтобы серьезно поменять расстановку сил, достаточно будет поменять лишь глав в восьми центральных муниципалитетах, вместо замены всех 22 мэров Югры.

Агломерации могут стать механизмом для более здоровой системы управления на местах, уничтожив феодальный строй в регионе, считает доктор политических наук, заведующий лабораторией социологических и правовых исследований СурГУ Михаил Мартынов.

«В первую очередь, это необходимо для выравнивания экономического потенциала городов и сельской местности. А вторая проблема, которую должно решить объединением муниципалитетов, это сложности с местным самоуправлением как институтом. Поскольку он не оправдал себя в том виде, в каком создан в России четверть века назад. Местное самоуправление должно быть отдельной структурой, вне госуправления, но в силу экономической несамостоятельности оно полностью контролируется», — отметил Мартынов, добавив, что вертикальная система управления (например, с префектурами), которую можно внедрить в новых условиях, более эффективна, чем существующая сейчас.

«Это не просто мода, это актуальное веяние времени. Агломерация способствует стимулированию экономического роста муниципалитетов, которым справляться со всеми задачами в одиночку намного сложнее. Этот процесс поспособствует развитию промышленных и социальных объектов тому, что необходимо для комфортной жизни человеку. Также это и политическое усиление. Новый перевод отношений между муниципальной и региональной властью. Муниципалитеты получат не рыбу, а удочку», — нашел плюсы в планах властей Югры политолог Анатолий Гагарин.

На каком этапе сейчас создание агломераций на окружном уровне, выяснить не удалось — в региональном департаменте общественных и внешних связей не смогли на момент публикации прокомментировать ситуацию, пообещав ответить позднее.

«URA.RU» будет следить за развитием ситуации.