Что мы потеряем, если Россию не допустят на Олимпиаду

15:38 18 ноября 2017 0

Вполне возможно, что россияне не увидят Олимпйиские игры в Южной Корее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если сборную России отстранят от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее, то федеральные каналы откажутся от трансляции спортивного события. Эту информацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив о понимании позиции ТВ: показывать Игры в таком формате означает многомиллионные убытки.

Решение о допуске национальной сборной к играм в Южной Корее будет приниматься 5 декабря, сообщил источник «URA.RU» в Министерстве спорта. Однако уже сегодня федеральные телеканалы ведут переговоры о возможности отказа транслировать Олимпиаду в том случае, если вердикт окажется не в пользу России. Пока игры в Южной Корее планируют показать три российских канала — «Первый», «Россия 1» и «Матч ТВ». Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Олимпийские игры традиционно пользуются популярностью у телезрителей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоит отметить, что Олимпийские игры традиционно вызывают повышенный интерес со стороны телезрителей. По данным MediaScope, церемонию открытия Игр в Сочи в 2014 году на «Первом канале» и «России 1» посмотрел каждый третий житель России. Однако многое зависит от того, в каком часовом поясе находится страна, принимающая игры. К примеру, открытие Игр в Ванкувере в 2010 году в 5 часов утра посмотрело чуть более 3% жителей страны.

Согласно различным исследованиям, наиболее популярными трансляциями зимних Олимпиад в России являются хоккейные матчи с участием российской сборной. В частности,

максимальный рейтинг за последние три Олимпиады был у вечернего матча российской команды со сборной США в Сочи — его посмотрели свыше 15% россиян.

«Если российской сборной не окажется в числе участников Олимпиады, то каналам, конечно же, нет никакого резона организовывать трансляцию. Это будет означать серьезные убытки, поскольку приобретение прав на показ спортивных соревнований — достаточно дорогое удовольствие, — сообщил «URA.RU» директор Института современных медиа Кирилл Танаев.

Все права на трансляцию Олимпийских игр продает МОК. Однако российские телеканалы приобретают права не напрямую у МОКа, а у посредника — компании «Телеспорт». По данным «Ведомостей», права на трансляцию двух ближайших Игр — в 2018 году в Корее и в 2020 году в Японии — суммарно обойдутся телеканалам в 40 млн долларов.

«Данные затраты сполна компенсируются, если российские спортсмены участвуют — тогда на каналы массово приходят рекламодатели. Так устроено во всем мире: Олимпиаду преимущественно смотрят из-за участия в ней спортсменов своей страны, чужие на самом деле мало кого интересуют», — пояснил Кирилл Танаев.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев собирается на Олимпиаду от телеканала «Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если для общефедеральных каналов Олимпиада является «лишь одним из событий», то гораздо сложнее дело обстоит с нишевыми каналами — например, с «Матч ТВ». Для них Олимпийские игры — одна из немногих возможностей не только заработать, но и расширить собственную аудиторию. По словам Танаева, сегодня все зависит от того, приобретены ли уже права на трансляцию, или еще нет.

По данным «URA.RU», «Первый канал» пока предварительно согласовал показ трансляции. О том, что ВГТРК планирует показывать Олимпиаду, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Сейчас российская сторона предпринимает все возможные усилия к тому, чтобы поехать на Олимпиаду. Я еду на открытие Олимпийских игр от телеканала «Россия», — сообщил он «URA.RU».

«Россияне исторически привыкли смотреть „Первый канал“, поэтому нет оснований говорить о том, что аудитория „разбредется“, — пояснил „URA.RU“ главный редактор информационного агентства „Молния“, медиаэксперт Антон Коробков-Землянский. — Большая часть людей, полагаю, просто не будет смотреть игры, но какой-то процент уйдет смотреть наиболее интересные соревнования на специализированные каналы».

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов видит совершенно правильным отказ от телетрансляции в том случае, если россиян не пустят на игры — с точки зрения политики:

«Репутационные потери Россия понесла бы, если показала игры, куда нашу сборную не пустили. В СССР же не транслировали Олимпиаду из Лос-Анджелеса [в 1984 году].

На нашем спортивном телевидении и так слишком много политкорректности — например, часто неприкрыто болеют за украинские команды или украинских спортсменов, словно ничего и не произошло». По мнению Тихонова, если Россию все же отстранят от участия с спортивном событии, то «мы должны просто сделать вид, что этого соревнования не существует».

«Когда сборная России по футболу не выходила на чемпионаты мира, то смотреть их было невероятно уныло. Олимпиада же вообще теряет смысл без наших, ибо спортсмены зимних видов, как правило, не столь популярны как футболисты», — подчеркнул собеседник агентства.