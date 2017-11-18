Дальнобойщики научились выкручиваться от «Платона»

14:55 18 ноября 2017 0

Дальнобойщики, которые устраивали масштабные забастовки, не понесли реальных убытков от введения «Платона» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

На этой неделе исполнилось два года с момента запуска в России системы «Платон», созданной для взимания платы с грузовиков, имеющих массу свыше 12 тонн. С самого начала новация вызывала неоднозначную реакцию в обществе — в частности, протесты дальнобойщиков. Они утверждали, что новый механизм сбора средств может убить отрасль. Государство парировало: полученные средства будут направляться на улучшение качества дорог в стране.

Как было заявлено, деньги взимаются с перевозчиков в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения. На их ремонт направляется часть собранных средств, которая поступает в Дорожный фонд РФ. Согласно официальному прогнозу, доход госбюджета от введения системы составит 20-40 млрд рублей в год.

Офисы системы «Платон» появились почти в каждом российском городе Фото: Татьяна Жаткина © URA.RU

Прогноз сбылся: по данным Минтранса, за два года работы системы в Дорожный фонд поступило почти 37 млрд рублей. В ведомстве также указали на рост темпов регистрации перевозчиков в «Платоне». На текущий момент там зарегистрировано более 921 тысяч грузовиков. При этом Минтранс прогнозирует увеличение числа зарегистрированных в системе машин до 1 млн в ближайшие месяцы.

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, критики «Платона» сегодня должны признать, что система в итоге оказалась вполне работоспособной, а дальнобойщики научились выкручиваться от нее. «Протесты и критика «Платона» прекратились, люди поняли: введение этого механизма неизбежно.

И российские перевозчики не понесли реальных убытков от введения «Платона». Можете не сомневаться, что стоимость сбора они сразу же включили в цену перевозок, то есть все эти дополнительные траты легли на плечи россиян.

Я не исключаю, что потери перевозчиков от низкого качества наших дорог еще выше. Поэтому главный вопрос сегодня — как использованы полученные средства?».

Журавлев полагает, что государству сегодня, спустя два года после запуска системы, следует провести оценку эффективности системы и принять решение о необходимости тех или иных изменений. «Однако в нынешних условиях отменять „Платон“ точно нет никакого смысла, потому что перевозчики в любом случае уже не снизят стоимость на свои услуги. У нас так делать не принято», — отметил собеседник агентства.

Новая система оказалась работоспособной, говорят эксперты. Однако непрозрачной: невозможно сказать, на какие дороги пошли средства фонда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Платон» как налог для транспортников собирается не так прозрачно, как обычные налоги, и при этом часть от него идет в доход разработчика-оператора системы, пояснил в беседе с «URA.RU» глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, нововведение спровоцировало социальное напряжение, которое до сих пор не угасло.

С ним категорически согласен координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко, который считает, что «система ничего не принесла стране, оказавшись неэффективной». «Мы с самого начала об этом говорили, приводили цифры, доказывали, что она [система] не нужна. Во всяком случае, никаких улучшений в плане качества дорог мы не заметили», — пояснил он «URA.RU». Войтко также отметил, что система стала «болезненным ударом» для значительной части перевозчиков: «До сих пор далеко не всем удалось компенсировать расходы».

По мнению экономического аналитика Артема Ермолаева, самое сложное во всей этой истории — оценить эффективность расходования средств, полученных благодаря работе «Платона». «Мы можем бесконечно спорить о том, эффективна система или же нет.

Именно поэтому имеет смысл пойти путем, который ранее предложил президент Путин — он считает необходимым «окрасить» расходы из дорожного фонда. Против этого раньше возражали руководители регионов, используя фонд, как заначку.

А предложение главы государства направлено именно на то, что средства шли на дорожное строительство или капитальный ремонт», — пояснил «URA.RU» Ермолаев

Политолог, руководитель НИИ социологии Мария Филь заявила «URA.RU», что в нашей стране еще не укоренилось понимание, что за все на свете, в том числе и за хорошие дороги, надо платить: «Без такого подхода дороги будут разбитые, зато бесплатные для всех. Это противоречие общественного сознания выходит далеко за пределы проблемы „Платона“. Например, отношение к платным парковкам в Москве выстраивается по такому же принципу. По данным недавнего опроса общественного мнения, москвичи, с одной стороны, очень довольны, что центр столицы изменился в лучшую сторону и стало больше места для пешеходов. Но понимание, что нововведения стали возможными в том числе и за счет сбора средств за парковку, начисто отсутствует. С одной стороны, хочется сохранить все преимущества социального государства, а с другой — получить все плюсы, которые дает капиталистический путь развития», — заключила Филь.