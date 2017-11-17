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13:50  17 ноября 2017 0

Думу Сургута пытаются лишить независимости. Чиновники подключили к конфликту «Единую Россию»

Клипарты. Сургут , Единая Россия офис
«Единая Россия» в Сургуте может принять уникальное решение — установки партии станут обязательными для всех депутатов городаФото: Алексей Андронов © URA.RU

В пятницу, 17 ноября в Сургуте пройдет политсовет местного отделения «Единой России», по итогам которого планируется принять беспрецедентное решение — установки руководства городского отделения партии станут обязательными для исполнения городской Думой. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в политсовете.

По информации инсайдеров, предстоящий политсовет — это попытка повлиять на депутатов. В повестке партийного собрания план работы на 2018 год, мероприятия в рамках дня рождения партии в декабре 2017 года, а также вопрос о приоритетных направлениях, которые надо взять под депутатский контроль. По версии инсайдера, именно этот пункт повестки связан с предстоящим заседанием Думы города, однако более подробная информация у членов политсовета появится непосредственно только перед партийным собранием.

Деловая конференция "Агломерация" в рамках празднования Дня Строителя. Сургут, красноярова надежда, жердев алексей
Между Думой Сургута и администрацией непростые отношения. На фото вице-мэр Алексей Жердев и спикер Надежда Красноярова — оба входят в политсовет «Единой России»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Есть вопросы, на которые по итогам рассмотрения на комитетах депутаты не дают положительного заключения, и собираются голосовать против на заседании Думы. По моей информации, на политсовете будут рассмотрены эти вопросы, будут даны установки, как должна голосовать фракция „Единой России“, а в Думе все 25 депутатов входят в эту фракцию, то есть, возможно, идет попытка надавить через партийную дисциплину», — говорит на условиях анонимности один из депутатов, входящих в состав политсовета местного отделения партии. По его словам, речь идет о нескольких вопросах из повестки предстоящего заседания Думы, которые касаются правил землепользования и застройки.

«Депутаты избираются жителями, а не членами партии. Больше 200 тысяч избирателей и менее двух тысяч членов партии в Сургуте. Чьи интересы приоритетнее? Ответ очевиден. Поэтому, если и будет принято такое решение на политсовете, то оно, мягко говоря, спорное и беспрецедентное. Но пока нет подробной повестки, нельзя исключать, что политсовет просто хочет обсудить важные вопросы, дать какие-то рекомендации, довести до сведения депутатов позицию партии, но не обязать исполнять решения», — комментирует еще один член политсовета, попросивший не называть его фамилию.

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Политсовет «Единой России» в Сургуте возглавляет мэр города Вадим Шувалов. В состав руководящего партийного органа также входят семь депутатов города, окружные парламентарии, представители бизнеса и администрации. Заседание фракции «Единой России» пройдет в понедельник, 20 ноября, а Думы — в среду, 22 ноября.

Глава Сургута Вадим Шувалов не ответил на звонки на сотовый телефон. В исполкоме партии корреспонденту агентства заявили, что руководитель Роман Северчуков не может пока говорить с журналистами и неизвестно, когда сможет. Заведующая организационным отделом исполкома городского отделения «Единой России» Светлана Иващенко сказала, что не может прокомментировать вопрос о предстоящем заседании политсовета.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Дума отказала администрации в принятии нескольких ключевых решений. Например, по вопросу о приватизации муниципальных предприятий «Городской рынок» и «Сургутский хлебозавод». Депутаты также часто критикуют предложения чиновников. По неофициальным данным, народных избранников в этом противостоянии поддерживает руководство градообразующей компании ОАО «Сургутнефтегаз».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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