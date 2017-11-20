«Президенту доложат о бессовестном челябинском олигархе»

08:40 20 ноября 2017 0

Максим Шингаркин (на фото) еще в 2015 году предсказывал, что Константин Струков постарается не исполнять обязательства

Владельца Челябинской угольной компании (ЧУК), миллиардера из списка Forbes Константина Струкова, похоже, ждут большие неприятности. Его отказ выполнять данные президенту обязательства по рекультивации Коркинского разреза будет доведен до Владимира Путина. Это обещал экс-депутат Госдумы и глава экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин в эксклюзивном интервью корреспонденту «URA.RU».

— ЧУК распространил заявление, что с ноября уходит из самого большого угольного разреза в Евразии, который обязалась рекультивировать во время визита Путина в 2012 году. Вы еще два года назад предсказывали, что это произойдет. Откуда была уверенность?

— Коркинский угольный разрез некогда был для Струкова прибыльным активом, а сегодня — аварийный, горящий изнутри и травящий тысячи людей бензапиреновым смогом. Сам он надеется все решить в духе 1990-х, путем фиктивного банкротства. Но есть люди, намеренные доходчиво пояснить олигарху, что федеральные законы и распоряжения правительства, находящиеся на личном контроле президента Путина, выполнять все-таки нужно.

Бросать опасный объект, угрожающий чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, под занавес Года экологии в России является, мягко говоря, крайним проявлением гражданской несознательности. В 2015 году я предсказал, что Струков попытается сбежать с объекта. И сейчас предупреждаю, что не дам ему все бросить и не исполнять обязательства по рекультивации разреза.

— Но Струков объявил о создании совместного предприятия с РМК — «Промрекультивация», которое засыплет угольный разрез.

— Структуры Струкова официально объявили, что добычу угля в Коркинском разрезе прекращают, после этого выводят всю технику, увольняют людей и заканчивают работу, а ЧУК выйдет из числа учредителей «Промрекультивации». Все просто и цинично: после того, как все возможные денежки из Коркинского разреза уже выкачаны, делать Струкову там больше нечего. А все разговоры о рекультивации и здоровье людей, вынужденных дышать ядовитым смогом, — для него, одного из самых богатых людей Урала, — всего лишь докучливые «разговоры в пользу бедных». Но уже очень скоро Струков осознает, насколько заблуждается. Заниматься рекультивацией разреза, который сегодня бесспорно является эпицентром экологической катастрофы, Струкову все же придется.

— Разве есть какой-то механизм, как заставить собственника объекта рекультивировать разрез?

— Техногенные объекты подлежат обязательной рекультивации после окончания на них хозяйственной и иной деятельности, в особенности, если их состояние представляет угрозу жизни и здоровью граждан. А состояние Коркинского разреза еще как «представляет». Живущие в зоне воздействия аварийного разреза люди защищены не только положениями федерального природоохранного законодательства, в соответствии с которыми нельзя просто взять «все остановить и всех уволить». Право людей на переселение из «зоны развития активных оползневых процессов» отдельно закреплено распоряжением правительства России от 22 февраля 2012 года.

— Это тот документ, который появился после визита Владимира Путина в 2012 году в поселок Роза, расположенный на борту разреза?

Так выглядит Коркинский разрез во время регулярных самовоспаменений угля Фото: Максим Шингаркин

— Да, для предупреждения «чрезвычайной ситуации федерального характера в районе угольного разреза „Коркинский“», по распоряжению Путина на расселение жителей находящихся на борту разреза домов были выделены из федерального бюджета 2 млрд рублей, с учетом того, что столько же выделит регион, а 1 млрд — ЧУК. Как известно, предприятие, возглавляемое самым богатым «слугой народа» [Струков — вице-спикер Заксобрания Челябинской области], сказалось неимущим и «скидываться» на программу переселения отказалось.

Струков заявил, что якобы потратил миллиард на текущие мероприятия по поддержанию безопасности разреза. Но деньги он должен был направить на переселение людей. Есть результаты проверки Счетной палаты РФ, там написано, что ЧУК не выделила деньги «на переселение людей из зоны техногенной катастрофы». Поэтому сейчас в поселке Роза, что на бортах Коркинского разреза, продолжают задыхаться и выживать в нечеловеческих условиях люди, а местные дети ходят в аварийные школы и детские сады, могущие в любой момент обвалиться вместе с хрупкими, изъеденными подземными пожарами склонами гигантского котлована.

— Сейчас ЧУК следит за состоянием разреза. В чем опасность ухода компании?

— Пока в разрезе велась добыча, ЧУК худо-бедно проводил профилактические мероприятия, чтобы люди и техника могли как-то работать в аварийных условиях, когда уголь в подземных пластах постоянно самовоспламенается. Теперь же подземные пожары станут бесконтрольными и могут распространиться настолько, что потушить их будет уже физически невозможно. Выбросы опасных продуктов горения увеличатся, и прогнозировать ситуацию в части загрязнения воздуха и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье местных жителей вообще сложно…

Рекультивация Коркинского разреза и переселение людей с его обрушающихся бортов — единственный способ избежать катастрофы с реальными человеческими жертвами. Тлеющая пропасть под боком жителей поселка Роза гигантская яма не должна остаться бесхозной и безнадзорной, как бы этого ни хотел золотодобытчик Струков [владелец компании «Южуралзолото»].

— ЧУК оценивает стоимость рекультивации в 30 млрд рублей. Насколько это адекватная сумма?

Константин Струков надеется избежать расходов на поручение Владимира Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Когда я в первый раз прихватил Струкова, что он не сможет бросить все, он с делегацией правительства области приезжал в Совет федерации, где представил программу рекультивации стоимостью до 30 млрд рублей. Это астрономическая сумма не отвечает реальности. Думаю, Струков заведомо завысил стоимость, чтобы получить бюджетные субсидии и не исполнять обязательства за свой счет.

Подчеркну, что ранее 5 млрд рублей выделялись на переселение жителей Розы с борта разреза. Расходы на рекультивацию лежат на обладателе лицензии на добычу угля — на ЧУКе. Представляя сумму в 30 млрд рублей и называя ее неподъемной для якобы нищей своей компании, Струков требует, чтобы эти деньги заплатили сами жители Челябинской области. А это примерно по 25 тыс. рублей с каждого, включая пенсионеров и младенцев.

Совершенно недопустима ситуация, когда одни получают доходы, а другие платят за то, чтобы не задохнуться угарным газом и не погибнуть под обвалами. Однако владелец ЧУК, видимо, считает себя хозяином жизни, которому ни закон, ни президент не указ.

— Вы говорили, что собираетесь довести ситуацию до президента. Как это сделаете?

— Сейчас собираются подписи под обращение к Владимиру Путину. Как вы знаете, он читает все обращения. Тем более, что под этим распишутся тысячи человек. Плюс руководитель совета по правам человека при президенте Михаил Федотов передал соответствующие документы для главы государства. Обещаю, что в самое ближайшее время президент Владимир Путин узнает о бессовестных попытках Струкова бросить Коркинский разрез без рекультивации, а значит оставить в опасности тысячи людей. Реакция обязательно последует, и лучше бы челябинскому олигарху либо предусмотреть, как он будет оправдываться (на всю ли страну, или же в обстановке более камерной, но менее уютной), либо все же начать работать в русле Закона.