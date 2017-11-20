Кто виноват в скандале с уральским школьником, покаявшимся в Германии

19:24 20 ноября 2017 0

Скандал с выступлением российского школьника в Бундестаге набирает обороты Фото: Илья Московец © URA.RU

Выступление школьника из Нового Уренгоя (ЯНАО) в немецком парламенте создало дискуссию в российском обществе. Скандал разразился после того, как старшеклассник гимназии №1 произнес речь, в которой «покаялся» за действия России перед Германией, заявив, что солдаты вермахта, погибшие в котле под Сталинградом, «не хотели убивать». Школьник привел пример немецкого солдата, который пропал в советском лагере без вести. «Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн», — сказал ученик.

Школьника из Нового Уренгоя пытаются в обвинить в оправдании фашизма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эмоциональное выступление подростка обернулось настоящей бурей в социальных сетях: в частности, многие пользователи возмутились, порекомендовав мальчику съездить в Освенцим и другие концлагеря, а родителям «вразумить» ребенка. Более того, свердловский блогер Сергей Колясников уже опубликовал запрос в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента России. Депутат Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, в свою очередь, обратилась в региональную прокуратуру, департамент образования и в гимназию, где учится Николай Десятниченко.

Политолог Павел Данилин на своей странице в Facebook написал о том, что «вся эта история с подонком, выступавшим в Бундестаге, не имеет никакого отношения к нашему образованию». «Мальчик этот — банальный провокатор и мерзавец, а не глупенький подросток, которого плохо учили в школе.

Ничего, уверен, жизнь этого негодяя быстро научит», — заявил Данилин. В итоге дело дошло до того, что подросток был вынужден закрыть свои страницы в соцсетях.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов, работающий с Данилиным, считает, что мальчика «могли подставить взрослые». «Возмущает позиция новоуренгойской гимназии, которая делает вид, что ничего страшного не произошло. Под видом политкорректности и плюрализма в нашу систему образования пытаются протащить самоубийственные для национального сознания идеи. Увидим ли мы в Госдуме немецких школьников, которые извинятся за те преступления против военнопленных, которые творила нацистская Германия?» — сказал Тихонов.

Многие уверены: в речи мальчика не замечают пацифистский настрой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что большинство участников дискуссий не особо вчитывались в то, что говорил школьник. «Главное — хайп и собственное позиционирование. На пацифистский посыл школьника наплевать, тем более на войне не бывает „невинно погибших“. Блогеры решили попиариться на школьнике и раздули в сетях классический скандал. Школьник не очень умен, не подумал о последствиях. Но позор не в том, что он как бы оправдывает нацизм. А в том, что русские победители нацизма живут хуже, чем побежденные немцы», — заявил «URA.RU» Смирнов.

По словам заведующего сектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимира Мукомеля, российскому обществу сегодня «глубоко больно». «Оно легко воспламеняется от любой искры, находясь в состоянии повышенного возбуждения. Именно поэтому любая глупость автоматически становится „серьезным поводом“ для поиска нового врага как внутри страны, так и за ее пределами. Сегодня таким врагом решили назначить этого мальчика», — пояснил «URA.RU» Мукомель.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил «URA.RU» о необходимости провести проверку указанных фактов: «Сам мальчик тут ни при чем — за что его наказывать?

Дети — это лишь ретрансляторы. Говорят то, что им вложили в уши».

Отметим, что комментарий руководства гимназии №1 до сих пор получить не удалось.

Юноша не совсем верно расставил акценты, выставив немецкого солдата в роли жертвы, утверждает эксперт Института национальной стратегии, политолог Раис Сулейманов. «Очевидно, что этот солдат наверняка убивал советских граждан, выполняя приказы своего командования, то есть все-таки он тут не жертва. То, что его судьба затем закончилась смертью в советском лагере военнопленных, неизбежность того времени. Однако не стоило тут же обращаться в прокуратуру — достаточно будет объяснить подростку, что если бы немцы в той войне победили, то его бы, вероятнее всего, не было бы просто потому, что его прадедушка, воевавший на войне, погиб бы в лагере, как и многие жители СССР. Не стоит сразу требовать от прокуратуры наказать ребенка, можно просто объяснить мальчику, что он заблуждается», — сказал «URA.RU» Сулейманов.

По его мнению, в российских школах следует ввести в курс истории специальную тему о том, что такое нацистская политика на оккупированных территориях СССР, рассказывая подробнее о карательных операциях, блокаде Ленинграда, массовых убийствах мирного населения.