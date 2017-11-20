Свердловский блогер и общественник Сергей Колясников попросил ФСБ, администрацию президента и Генпрокуратуру проверить гимназиста из Нового Уренгоя на нарушение Уголовного кодекса России. Поводом для обращения стала покаянная речь ямальского школьника в германском бундестаге.
Подросток, выступая перед парламентом Германии, поведал о судьбе немецкого бойца, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Школьник заявил, что некоторые солдаты Вермахта «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии.
Колясников на своей странице в Facebook рассказал, что гимназист вместе с другими школьниками из Нового Уренгоя в Германии участвовал Центральном траурном митинге в бундестаге. Поездка была организована при поддержке компании Wintershall (спонсирует программы по обмену).
«Гимназисты выступят перед политиками и представят проекты, посвященные памяти жертв войны и тирании. Центральный траурный митинг организован Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями», — привел Колясников цитату из анонса, найденного на сайте гимназии.
Общественник язвительно заметил: «Нацисты у нас теперь — жертвы войны и тирании. Интересная такая обменная программа». Колясников добавил, что не в силах терпеть это… [беспорядок], поэтому направил электронные запросы в ФСБ, администрацию президента и Генпрокуратуру. Сотрудников ведомств активист попросил проверить самого школьника и гимназию Нового Уренгоя на нарушение уголовной статьи «Реабилитация нацизма», а также дать оценку работе международной обменной программы.