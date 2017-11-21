Ученые о выбросе рутения на Урале: «Возможно, это второй Чернобыль»

16:14 21 ноября 2017 0

Рутений — 44-й элемент в таблице Менделеева — был открыт в XIX веке в Казани и назван в честь России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Росгидромет признал, что в конце сентября-начале октября произошло «экстремальное» радиационное загрязнение рутением-106 на юге Урала. По утверждению службы, с 26 сентября по 1 октября радиационное загрязнение в селе Аргаяш, которое находится неподалеку от завода по производству компонентов ядерного оружия «Маяк», превышало норму в 986 раз. О том, что такое рутений-106, насколько он опасен для здоровья, как широко может распространиться, а также, что делать в случае загрязнения, — отвечает «URA.RU».

Откуда пошли слухи о радиационном заражении на Урале?

В начале октября тревогу забили немецкие специалисты. Они заметили, повышение концентрации рутения-106 с 29 сентября по 3 октября в атмосфере всех европейских стран, «начиная с Италии и далее на север Европы». По их утверждению, источник выброса находился в Челябинской области. В ответ на заявление из Германии в «Росатоме» сообщили, что радиационная обстановка неподалеку от всех объектов атомной отрасли РФ находится «в пределах нормы».

О выбросе заговорили с 12 октября, но официально информацию подтвердили спустя месяц с небольшим Инфографика: «URA.RU»

Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов также опровергал, что рутений-106 мог попасть в Европу из предприятий региона. 21 ноября Росгидромет был вынужден подтвердить опасения европейских коллег. Однако уже через несколько часов начал опровергать свое же собственное заявление. Руководитель Росгидромета Максим Яковенко на конференции ТАСС заявил, что «концентрация рутения в тысячи раз ниже допустимой нормы» и не представляет опасности для здоровья людей. «Гринпис России» уже направил письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды.

Что такое рутений-106?

Содержание рутения-106 на Южном Урале превышено почти в 1000 раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Это один из изотопов рутения. В природе он не существует сам по себе, а образуется в результате деления ядер урана и плутония в реакторах атомных электростанций, подводных лодок, кораблей, при взрывах атомных бомб. В атомных электростанциях, при сжигании урановых блоков образуется своеобразная зола — ей и является рутений.

У рутения-106 достаточно узкопрофильное применение. Он используется в генераторах, которые изготавливают для спутников. Кроме того, изотоп используют при терапии лучевой болезни, в частности, при лечении опухолей глаз.

Чем опасно для человека заражение рутением-106?

Такие выбросы чреваты массовой гибелью людей, считает руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, профессор, доктор медицинских наук Михаил Виноградов, принимавший участие в ликвидации Чернобыльской аварии.

Первые дни о выбросе рутения предпочли замолчать, как и катастрофу в Чернобыле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Влияние радиации очень опасно — она вызывает многие тяжелые заболевания, прежде всего, онкологические и сердечно-сосудистые. Особый риск есть для людей, которые оказались в самом очаге аварии», — рассказал Виноградов «URA.RU». Он также отметил, что недуги могут проявиться не сразу, а спустя некоторое время — все зависит от полученной человеком дозы радиации. По его словам, к счастью, сейчас есть современные препараты, которые позволяют минимизировать ущерб для здоровья людей, оказавшихся в зоне поражения.

При этом Виноградов назвал «очень странным» поведением Росгидромета, который опроверг свои же данные: «Все это еще больше напоминает Чернобыль — тогда тоже власти усиленно молчали, опасаясь массовой паники».

Депутаты Госдумы тем временем предлагают не паниковать. Так, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный сообщил, что «в зафиксированных концентрациях выброс рутения не представляет опасности для людей». «Однако понятно, что выброс был, это надо признать. Но никто пока не понимает, что и где произошло. Ответов на этот вопрос нет», — сказал он «URA.RU».

Какие регионы подверглись экстремальному заражению?

Окончательно неизвестно. Согласно первоначальной информации, Росгидромет фиксировал загрязнение в двух пунктах наблюдения — поселках Аргаяш и Нагорный Челябинской области. В первом радиационный фон предыдущего месяца превышен в 986 раз, во втором — в 440 раз, что соответствует уровню «экстремально высокое загрязнение». Установить всю территорию заражения невозможно, пока окончательно не известен его источник.

Возможным источником выброса называют завод по производству компонентов ядерного оружия «Маяк» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин говорит, что первоочередной задачей сейчас является нахождение источника заражения. «Предприятие „Маяк“ отказывается признавать свою вину, апеллируя к тому, что в его производственном цикле уже много лет не задействован рутений-106. Мы ничего не знаем о рутении, у нас даже специалистов соответствующих очень мало», — пояснил «URA.RU» эксперт.

О срочном поиске источника заражения говорит и президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. «Надо понять масштаб аварии, ее эпицентр и точные зоны поражения. Возможно, многие люди уже нуждаются в эвакуации и дальнейшем лечении. Медлить в этом случае нельзя». По его словам, необходимо привлекать к работе независимых авторитетных экспертов, потому как «наше государство не может похвастаться честностью по отношению к населению».

Что будет с зараженным территориями?

Сопредседатель международного социально-экологического союза Валерий Бриних считает, что паниковать уже поздно: «Если выброс произошел месяц назад, то это говорит только об одном — свою дозу радиации люди получили, вода и продукты питания были заражены. Сейчас надо выяснить, какие территории оказались в зоне заражения».

Он пояснил «URA.RU», что период полураспада вредного вещества примерно 80 миллионов лет.

«То есть говорить о том, что зараженные территории можно дезактивировать, не имеет смысла. Вероятно, многие населенные пункты в эпицентре аварии придется сносить, людей эвакуировать, вывозить за пределы зоны заражения», — пояснил эколог.

В случае ядерной аварии первым шагом обычно становится эвакуация Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов заявил «URA.RU», что характер произошедшей аварии позволяет предполагать, что произошедшее заражение — навечно, «очистить» пострадавшие территории уже никогда не удастся. «Вытащить из природы такое количество рутения просто невозможно. Этого выброса, на мой взгляд, достаточно, чтобы отравить все человечество. Сейчас необходимо проводить детальный анализ — что именно произошло, о каком масштабе бедствия идет речь. Скорее всего, вместе с рутением произошли выбросы и других изотопов, которые просто быстрее распадаются», — пояснил Фролов.

По его словам, последствия аварии могут быть самые чудовищные:

«Я не исключаю, что мы столкнулись со вторым Чернобылем. Тогда тоже все долго молчали, делая вид, что ничего не произошло. Наши чиновники всегда предпочитают молчать».

Он также отметил, что практически все люди, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Тоцком полигоне, умерли в течение двадцати лет.

Бриних считает, что необходимо организовать полномасштабное медицинское освидетельствование населения. Кроме того, все продукты, производящиеся на Южном Урале, должны проходить повышенный радиационный контроль.

Где еще обнаружено выпадение осадков рутения?

Выбросы рутения-106 зафиксированы даже в Татарстане Фото: Анна Майорова © URA.RU

Росгидромет отмечает, что в конце сентября сложились все необходимые метеорологические условия для «активного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала и Южной Сибири в район Средиземноморья и затем на север Европы». Однако там обстановка выглядит не так устрашающе.

Немецкие ученые отмечают, что концентрация этого изотопа в самом «загрязненном» городе Германии Гёрлице составила лишь около 5 миллибекерелей на кубический метр воздуха (Бк/м3). Даже при постоянном вдыхании воздуха с таким содержанием рутения в течение недели его доза окажется ниже, чем естественное фоновое излучение за один час.

В России Росгидромет 26—27 сентября фиксировал продукты распада рутения-106 в Татарстане, а 27—28 сентября загрязнение проб было обнаружено в Волгограде и Ростове-на-Дону. Однако уровень загрязнения не представляет серьезной опасности для здоровья жителей этих регионов.

Бриних напоминает, что во время Чернобыля власти старались не допустить заражения крупных городов. «Когда из Чернобыля радиоактивное облако пошло на Москву, его искусственно осадили при помощи реагентов, и максимальное количество осадков в виде дождей выпало в Брянской области. В результате именно брянские леса оказались сильно зараженными», — отмечает эксперт.