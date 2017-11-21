Кто и зачем инициировал кампанию вокруг «школьника из Бундестага»

22:28 21 ноября 2017 0

Власти стараются погасить резонанс после выступления российского школьника в Бундестаге Скриншот из новостей телеканала «Ямал»

Скандал с школьником, выступившим в немецком бундестаге по поводу «невинноубиенных солдат вермахта», набирает обороты. После ряда выступлений блогеров, политологов и депутатов, свое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ему непонятны причины масштабной «экзальтированной травли мальчика». О недопустимости травли ребенка «особенно людьми, наделенными властью» заявила и министр образования Ольга Васильева. Между тем эксперты считают, что выступление школьника из провинции не случайно появилось в федеральном эфире и стало одной из самых обсуждаемых тем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр образования Ольга Васильева потребовали прекратить травлю с разницей в несколько часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральные СМИ редко обращают внимание на выступления российских школьников на публичных площадках, отмечает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Акция может быть направлена против Газпрома, который спонсировал поездку школьников из этой гимназии в бундестаг», — предположил Смирнов в беседе с «URA.RU». Он отмечает, что помимо вопроса об оправдании нацизма, российский обыватель может задаться вопросом «что вообще школьник из Нового Уренгоя делает в бундестаге и за чей счет он публично говорит о невинноубиенных солдатах», говорит социолог.

По заявлениям властей ЯНАО, против них уже почти год ведется информационная кампания, замечает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «Сам старт мог быть дан случайно, а потом волна была многократно усилена теми, кто ведет кампанию против властей ЯНАО», — отмечает Салин в разговоре с «URA.RU». К слову, после истории с мальчиком политолог и экс-депутат Госдумы Сергей Марков уже успел призвать мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза уйти в отставку.

Как бы то ни было, история с школьником упала на благоприятную почву. Общество расколото, поэтому любое спорное заявление тут же берут в оборот радикалы, считает сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов.

«Поскольку у нас патриотизм — это официальная идеология, то чем сильней и патриотичней ты выскажешься, тем более к тебе будет привлечено общественного внимания и тем больше ты получишь бонусов», — рассказал социолог «URA.RU».

Он полагает, что власть сама спровоцировала раскол, несколько лет назад, заняв четкую идеологическую позицию по Великой Отечественной войне и объявив всех несогласных непатриотами. «Сейчас призрак этого раскола начал жить своей жизнью и развиваться по своей собственной логике. Власти, похоже, уже и сами не рады ситуации, но загнать этот призрак обратно уже достаточно сложно, и видно, что власть с этим явно не справляется», — считает Бызов. Он полагает, что общество сегодня живет в состоянии холодной гражданской войны.

Депутат Наталья Поклонская не прекращала делать резонансные заявления о фильме «Матильда» даже после непрозрачных намеков во стороны властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власть понимает, что общество расколото, и пытается сгладить ситуацию, считает блогер и бывший комиссар движения «Наши» Кристина Потупчик. «Реакция Пескова на эту гротескную истерику — свидетельство понимания властью всей опасности таких общественных явлений. Общество разучилось спокойно реагировать, анализировать, а не разбегаться по медийным окопам по первому же удобному случаю. В ситуации со школьником многие даже не читали и не слушали его выступление, отреагировали на искаженные пересказы».

Смирнов отмечает, что тема является взрывоопасной еще и потому, что официальная позиция России по поводу Великой Отечественной войны несколько отличается от бытовой позиции людей. «В официальной пропаганде немецкий солдат не всегда ставится в один ряд с фашизмом, он может стоять и отдельно. В бытовом смысле все гораздо проще, говоря „смерть фашизму“, люди не выделяют каких-то тонкостей», — говорит Смирнов.

Он считает, что заявление Пескова и Васильевой сможет усмирить депутатов и чиновников, которые прекрасно понимают команды, однако блогеров уже не остановить. «Власть для них не авторитет, кроме того, для них — это новый повод актуализировать вопрос «почему победители живут хуже, чем побежденные», — говорит социолог.

При этом Кристина Потупчик сомневается, что волну негатива в отношении школьника удастся остановить. «К сожалению, и комментарий Пескова мало изменил ситуацию», — отмечает она, напоминая историю с фильмом «Матильдой», когда дискуссия вокруг картины чуть ли не привела к террористическим актам. С ней согласны другие эксперты: противница кино Наталья Поклонская смогла заработать популярность на борьбе с «Матильдой», не обращая внимания ни на чьи замечания.