10:27 20 ноября 2017 0

Немецкие парламентарии внимательно слушали школьника из Нового Уренгоя Фото: скрин выступления школьника YouTube «Журналистская Правда»

Старшеклассник из МБОУ Гимназии Нового Уренгоя выступил в германском бундестаге с покаянной речью. Он заявил, что солдаты Вермахта во время Второй Мировой и Великой Отечественной войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии.

Выступая перед немецким парламентом школьник рассказал об истории жизни немецкого солдата, который оказался в «Сталинградском котле». Помочь восстановить события биографии бойца ему помогли данные интернета, а также сотрудничество с военным Союзом Германии по захоронению немецких солдат. Школьник утверждает, что мужчина выжил в боях, но попал в плен к русским, где «умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года». Юный историк делает предположение, что уроженца Германии похоронили в числе двух тысяч солдат вблизи Копейска Челябинской области. Он сам съездил на эту братскую могилу и, по его словам, это посещение его «чрезвычайно огорчило». «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — заявил школьник немецким парламентерам.

В комментариях под видео уральцы крайне возмущены словами школьника. Житель Челябинской области Никита Ковалев отмечает, что ему очень жаль, что эти слова не слышали те, кто во воремя войны защищал свою Родину. «Жаль, что мой прадед, получивший пулю в голову насмерть под Колпино от „желавших мира“, или дед, чуть не оставшийся под Кенигсбергом и на войне с Японией, оценить сей перфоманс не могут. Даже не знаю, может, мне тоже покаяться перед Великой Германией? Да и Новый Уренгой вроде недалеко. Кстати, интересно, а дед парня еще живой, ему приятно?» — задается вопросом челябинец. «Выступили на все деньги, — поддерживает уралец Серега Немуслим. — Беда в том, что этот дурачок с промытым мозгом не сам это все придумал, в его пустую головушку вложили программку и объяснили как все подать. Жду прокурорской проверки действий руководителей этой „гимназии“ с дальнейшим их увольнением с волчьим билетом».

Депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от КПРФ Елена Кукушкина, как передает корреспондент «URA.RU», направила депутатский запрос в департамент образования, гимназию и прокуратуру с просьбой провести проверку по факту выступления гимназистов из Нового Уренгоя в бундестаге про «невинных солдат вермахта, которые не хотели воевать в «так называемом Сталинградском котле».