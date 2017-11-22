Как Алтушкин и Сиенко решили установить памятник Александру III

13:50 22 ноября 2017 0

С просьбой профинансировать создание и установку памятника к уральским бизнесменам обратились представители РПЦ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и бизнесмен Олег Сиенко финансировали создание и установку памятника императору Александру III в Крыму по предложению владыки Тихона (Шевкунова). Об этом агентству сообщил источник в РПЦ и подтвердил представитель одного из бизнесменов. По его словам, проект памятника возник около года назад. Владыка Тихон обратился с идеей к Олегу Сиенко, который в тот момент занимал должность генерального директора корпорации «Уралвагонзавод».

«Олег Викторович с большим уважением относится к исторической роли Александра III», — подтвердил собеседник «URA.RU» в окружении бизнесмена. По его словам, Сиенко рассказал о проекте Игорю Алтушкину, который также принял участие в организации работ. Представитель РМК на условиях анонимности подтвердил «URA.RU», что Алтушкин считает Александра III одним из величайших правителей России.

Инициатор создания памятника владыка Тихон (Шевкунов) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владыка Тихон (Шевкунов) — известная в Русской православной церкви личность. Среди прочего, он курирует проект создания в стране сети музеев истории России. На открытие одного из них в начале осени он приезжал в Екатеринбург. В прессе владыку Тихона часто называют «духовником президента», и вопреки политическим традициям священнослужитель не обходит этот вопрос стороной, а комментирует.

Об участии бизнесменов в проекте стало известно из репортажа журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова, который в своем репортаже в издании «Коммерсант» назвал Олега Сиенко и Игоря Алтушкина московскими бизнесменами.

Историки видят много общего между современной Россией и Россией Александра III Фото: Kremlin.Ru

Автором монумента выступил Андрей Ковальчук. Четырехметровую бронзовую скульптуру установили в парке Ливадийского дворца-музея в Крыму. Именно здесь располагалось здание Малого дворца, который предназначался для наследника престола — великого князя Александра Александровича. Кроме того, неподалеку находится Крестовоздвиженская церковь — в ней отпевали императора Александра.

Памятник был открыт в субботу в Крыму. На церемонии выступил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что современники называли императоры царём-миротворцем, который дал России 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твёрдостью. «Открывались заводы и фабрики, создавались новые отрасли промышленности, расширялась сеть железных дорог. Именно по указу императора началось строительство Великого сибирского пути — Транссиба, который вот уже более века является достоянием России», — сказал глава государства.

Когда Сиенко дал согласие поддержать установку памятника, он был еще гендиректором УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«При Александре III началось и качественное перевооружение армии. Были реализованы масштабные кораблестроительные проекты, в том числе для Черноморского флота. При этом он считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции; что великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперёд невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям.

Царствование Александра III называли эпохой национального возрождения, настоящего подъёма русского искусства, живописи, литературы, музыки, просвещения и науки, временем возвращения к своим корням и историческому наследию. Именно при Александре III в качестве национального стал широко использоваться бело-сине-красный флаг, который сегодня является одним из главных государственных символов нашей страны.

Александр III любил Россию и верил в неё, и, открывая сегодня этот памятник, мы воздаём должное его делам, свершениям и заслугам, выражаем своё уважение к неразрывной истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству», — сказал Владимир Путин.

По словам историка Вадима Анохина, между нынешним российским лидером и Александром III сегодня многие пытаются проводить параллели: «Я не удивлен, что Владимир Владимирович считает Александра III выдающимся деятелем. У них есть общие черты».

В беседе с «URA.RU» глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов отметил, что установку памятника в Ливадии именно сейчас можно расценивать как еще одно напоминание того, что Крым исторически является территорией России. «Ливадийский дворец — действительно особое, знаковое место: именно здесь проводились международные переговоры, принимались судьбоносные для страны и мира решения. Можно вспомнить, что Ливадийский дворец стал местом проведения ключевой для истории Европы Ялтинской конференции в 1945 году», — пояснил Рябов.