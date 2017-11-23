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Уральцам запретят ходить с оружием 8. На Урале перекраивают избирательные участки 09:58 23 ноября 2017 0 Президент Чехии ждет: визит на Урал будет не хуже встречи с Путиным Политическая подоплека и дипинсайд: что стоит за приездом Милоша Земана в Екатеринбург Александр Пономарев © Служба новостей «URA.Ru» Посетить Екатеринбург лидер Чехии пообещал во время выставки MSV в городе Брно Фото: wikipedia.org Свердловская область выходит на новый уровень отношений с Чехией. Сегодня, 23 ноября, в Екатеринбург впервые прилетит президент страны Милош Земан. Он разглядел в регионе важнейшего экономического партнера. Поэтому европейский лидер везет на Средний Урал многочисленную делегацию, куда вошли порядка 130 человек, в основном бизнесмены. В пятницу, 24 ноября, свердловские и чешские предприниматели соберутся в гостинице Hyatt и в присутствии первых лиц будут думать, как противостоять санкциям. Земан, вне всякого сомнения, сегодня главный друг России в Европе. Он не скрывает своих симпатий к России. В частности, недавно заявил, что вопрос Крыма можно решить, договорившись с Россией о компенсации. Кроме того, он выступает против антироссийских санкций. В чешской прессе за это его обвиняют в русофилии. По словам заведующей сектором международно-политических проблем Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Надежды Арбатовой, чешский лидер не столько русофил, сколько евроскептик. Милош Земан посетит УрФУ, где ректор университета Виктор Кокшаров вручит ему титул почетного доктора Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Он открыто выражает недовольство Брюсселем и демократией Евросоюза. Выступает за отмену антироссийских санкций. Но если говорить о том, может ли Чехия в одностороннем порядке их отменить у себя — нет, не может. Для этого ей придется выйти из Евросоюза. Поэтому чешский лидер ищет пути, как обойти санкции. Ведь экономическая заинтересованность в нашей стране у него действительно есть», — считает Арбатова. Визит Милоша Земана в Россию уже успели окрестить самым масштабным за последние 25 лет. И Екатеринбург — не единственный город, который он посетит. 21 ноября, чешский лидер весь день провел в Сочи, где его принимал президент Владимир Путин. 22 ноября Земан провел в Москве, где у него прошли переговоры с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Свердловская область, которую президент Чехии посетит последней, на этом фоне выгодно выделяется. Эксперты считают, что сюда Милош Земан едет не ради статусных переговоров, а за конкретными соглашениями о сотрудничестве. По словам руководителя центра международных экономико-политических исследований Ивана Юшкова, Чехия ориентирована на промышленность, поэтому неудивительно, что Земан считает Средний Урал важнейшим партнером. Чехия заинтересована в промышленном потенциале Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU «К примеру, у чехов развито станкостроение. Россия для них всегда была лучшим рынком сбыта. Но санкции все перечеркнули. Теперь, чтобы продавать в России, чехам приходится строить свои производства здесь, вступая в кооперации с российскими компаниями. В Екатеринбурге по такому принципу работает станкостроительное предприятие, открытое чешской компанией „Варнсдорф“ совместно с ГРС „Урал“. В таких условиях чехам интересны преференции и при заходе в Россию. Конечно, визит президента может поспособствовать их появлению», — отмечает эксперт. Он уточнил, что показатели сотрудничества наметились и в других сферах. Это доказывают и цифры. По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, буквально за последние три года Чехия из третьего десятка стран, с которыми регион ведет торговые отношения, поднялась на восьмое место. За прием чешской делегации отвечает минВЭС и лично Андрей Соболев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «В 2016 году прирост в товарообороте по отношению к 2015 году составил 74% и превысил 250 миллионов долларов. А за первую половину текущего года вырос на 94%», — заявил он. И. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев приоткрыл секрет, какие соглашения будут подписаны в пятницу между чехами и свердловчанами. В первую очередь речь пойдет о модернизации трамвайной техники в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В итоге к чемпионату мира по футболу Екатеринбург должен будет получить 60 модернизированных трамваев «Татра-Т3». Видоизменять вагоны будут специалисты «Уралтрансмаша» совместно с чешской компанией «Прагоимекс». «Будут подписаны соглашения в сфере высоких технологий между компаниями — разработчиками программного обеспечения, между Уральским федеральным университетом и вузами Южночешского края, а также соглашения по линии туризма», — сообщил Андрей Соболев, не углубляясь в подробности. Чехия возьмется за модернизацию старых трамваев в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Сейчас в планах обеих сторон — выйти по показателям торговли на докризисный уровень. При этом Свердловская область и Чехия уже долгие годы сотрудничают в сфере промышленной кооперации. У нас успешно работают такие компании, как „ТОС Варнсдорф“, „Термона“, „Шмерал Брно“ и другие», — пояснил и. о. министра. Представитель центра европейских исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова считает, что Милош Земан ничем не рискует, совершая многодневный визит в Россию. «Его взгляды известны всему Евросоюзу. Более того, за последнее время Россию посетили Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер, президенты Италии, Словении, Греции, Хорватии и Австрии. Это говорит об экономической заинтересованности этих стран в России вопреки всяким санкциям», — считает доктор политических наук. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}