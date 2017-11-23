Президент Чехии ждет: визит на Урал будет не хуже встречи с Путиным

Свердловская область выходит на новый уровень отношений с Чехией. Сегодня, 23 ноября, в Екатеринбург впервые прилетит президент страны Милош Земан. Он разглядел в регионе важнейшего экономического партнера. Поэтому европейский лидер везет на Средний Урал многочисленную делегацию, куда вошли порядка 130 человек, в основном бизнесмены. В пятницу, 24 ноября, свердловские и чешские предприниматели соберутся в гостинице Hyatt и в присутствии первых лиц будут думать, как противостоять санкциям.
Земан, вне всякого сомнения, сегодня главный друг России в Европе. Он не скрывает своих симпатий к России. В частности, недавно заявил, что вопрос Крыма можно решить, договорившись с Россией о компенсации. Кроме того, он выступает против антироссийских санкций. В чешской прессе за это его обвиняют в русофилии. По словам заведующей сектором международно-политических проблем Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Надежды Арбатовой, чешский лидер не столько русофил, сколько евроскептик.
«Он открыто выражает недовольство Брюсселем и демократией Евросоюза. Выступает за отмену антироссийских санкций. Но если говорить о том, может ли Чехия в одностороннем порядке их отменить у себя — нет, не может. Для этого ей придется выйти из Евросоюза. Поэтому чешский лидер ищет пути, как обойти санкции. Ведь экономическая заинтересованность в нашей стране у него действительно есть», — считает Арбатова.
Визит Милоша Земана в Россию уже успели окрестить самым масштабным за последние 25 лет. И Екатеринбург — не единственный город, который он посетит. 21 ноября, чешский лидер весь день провел в Сочи, где его принимал президент Владимир Путин. 22 ноября Земан провел в Москве, где у него прошли переговоры с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.
Свердловская область, которую президент Чехии посетит последней, на этом фоне выгодно выделяется. Эксперты считают, что сюда Милош Земан едет не ради статусных переговоров, а за конкретными соглашениями о сотрудничестве.
По словам руководителя центра международных экономико-политических исследований Ивана Юшкова, Чехия ориентирована на промышленность, поэтому неудивительно, что Земан считает Средний Урал важнейшим партнером.
«К примеру, у чехов развито станкостроение. Россия для них всегда была лучшим рынком сбыта. Но санкции все перечеркнули. Теперь, чтобы продавать в России, чехам приходится строить свои производства здесь, вступая в кооперации с российскими компаниями. В Екатеринбурге по такому принципу работает станкостроительное предприятие, открытое чешской компанией „Варнсдорф“ совместно с ГРС „Урал“. В таких условиях чехам интересны преференции и при заходе в Россию. Конечно, визит президента может поспособствовать их появлению», — отмечает эксперт. Он уточнил, что показатели сотрудничества наметились и в других сферах.
Это доказывают и цифры. По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, буквально за последние три года Чехия из третьего десятка стран, с которыми регион ведет торговые отношения, поднялась на восьмое место.
«В 2016 году прирост в товарообороте по отношению к 2015 году составил 74% и превысил 250 миллионов долларов. А за первую половину текущего года вырос на 94%», — заявил он.
И. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев приоткрыл секрет, какие соглашения будут подписаны в пятницу между чехами и свердловчанами. В первую очередь речь пойдет о модернизации трамвайной техники в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В итоге к чемпионату мира по футболу Екатеринбург должен будет получить 60 модернизированных трамваев «Татра-Т3». Видоизменять вагоны будут специалисты «Уралтрансмаша» совместно с чешской компанией «Прагоимекс».
«Будут подписаны соглашения в сфере высоких технологий между компаниями — разработчиками программного обеспечения, между Уральским федеральным университетом и вузами Южночешского края, а также соглашения по линии туризма», — сообщил Андрей Соболев, не углубляясь в подробности.
«Сейчас в планах обеих сторон — выйти по показателям торговли на докризисный уровень. При этом Свердловская область и Чехия уже долгие годы сотрудничают в сфере промышленной кооперации. У нас успешно работают такие компании, как „ТОС Варнсдорф“, „Термона“, „Шмерал Брно“ и другие», — пояснил и. о. министра.
Представитель центра европейских исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова считает, что Милош Земан ничем не рискует, совершая многодневный визит в Россию. «Его взгляды известны всему Евросоюзу. Более того, за последнее время Россию посетили Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер, президенты Италии, Словении, Греции, Хорватии и Австрии. Это говорит об экономической заинтересованности этих стран в России вопреки всяким санкциям», — считает доктор политических наук.