Шувалов хотел денег сургутян, а попал в анекдот

11:32 24 ноября 2017 0

В элите Сургута с недоумением смотрят на действия команды Шувалова, и уже рассказывают анекдоты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«URA.RU» стали известны удивительные подробности махинаций, которые производят сургутские чиновники с муниципальными предприятиями. Команда Шувалова подчинила себе стратегический коммунальный актив, однако планам мэрии сбыться не суждено — денег сургутян администрация не увидит. Агентство выяснило и новые детали резонансного скандала с ОМОНом на хлебозаводе.

По словам источника, знакомого с ситуацией, мэрия Сургута получила контроль над главным финансовым ресурсом в коммунальном хозяйстве города — СГМУП «РКЦ ЖКХ». Через эту структуру проходили коммунальные платежи большинства управляющих компаний города — до 6 миллиардов ежегодно. Теперь в РКЦ новое руководство, а само

После прихода в Сургут вице-мэра Алексея Жердева, в город стали заходить компании из Костромы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

предприятие вместе с компанией из Костромы стало учредителем еще одной коммунальной конторы, функции которой пока не вполне понятны — «Единый информационный расчетно-консультационный центр» (ЕИРКЦ).

«Известная схема с банкротством. Муниципальное предприятие неожиданно окажется в долгах, и все полномочия по сбору коммунальных платежей плавно перейдут в новую компанию, у которой останется единственный владелец — организация из Костромы. Все эти миллиарды, которые проходят через счета, можно, например, класть на депозиты в коммерческие банки — абсолютно законный и прибыльный бизнес, и это не считая чистого дохода предприятия ежегодно в 20 миллионов», — предполагает собеседник агентства, знакомый с ситуацией. Инсайдер уверяет — эти планы каким-то образом дошли до управляющих компаний. А дальше произошла ситуация, которую в городе называют анекдотом.

Приватизация МУПов не уходит с повестки мэрии Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Провели прекрасную операцию, браво! Но не учли один момент — в Сургуте есть альтернативный расчетно-кассовый центр у ДЕЗов (две крупнейшие частные управляющие компании города — ред.). Управляющие компании уходят туда, и Шувалов со своими ребятами получают пустое предприятие, самое главное — без плательщиков, а значит и без денег. Пара месяцев, и этот РКЦ с Костромой или без, но будет просто голый. Я не знаю, как они зарплату будут сотрудникам платить, не говоря уже про все чудесные схемы», — делится мнением собеседник.

Как ранее сообщало «URA.RU», в городе считается, что основной целью команды мэра Шувалова является захват контроля и перевод в частные руки коммунальных и других муниципальных предприятий. В приватизации некоторых из них (городской рынок и хлебозавод) депутаты уже отказали чиновникам.

Авторитетного сургутянина Юрия Важенина привлекли к скандалам с приватизацией муниципальных компаний Фото: Евгений Листюк © URA.RU

По версии источников «URA.RU», действия мэрии настроили против команды Шувалова не только депутатов и руководство градообразующей компании «Сургутнефтегаз» (об этом конфликте «URA.RU» ранее подробно сообщало), но и группу так называемых «отцов-основателей», в которую входят, например, экс-мэр, депутат Госдумы Александр Сидоров, и член СовФеда, бывший глава «Газпром Переработки» Юрий Важенин. Согласно информации осведомленного источника, депутаты Сургута обратились за поддержкой к сенатору и госдумовцу после начала кулуарных переговоров о приватизации муниципального Комбината школьного питания, еще одной структуры, через которую ежегодно проходит порядка 450 млн рублей.

«Акционировать КШП можно только с одобрения депутатов. Мэрия в этот раз не стала сразу выносить вопрос на думу, а пошла вести переговоры с отдельными депутатами. А потом дума вышла на авторитетов — Богданова, Важенина и Сидорова. Насколько мне известно, ответ у всех один, никакой приватизации Комбината школьного питания», — поделился источник.

Директор МУПа Сергей Пустозеров: проверяющие не уходят из МУПа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По этой же версии, Важенина и Сидорова попросили повлиять на действующую мэрию в отношении хлебозавода. По данным источника в мэрии, контрольно-ревизионное управление администрации провело в МУПе пять внеплановых проверок с начала года. Собеседник считает, что это вызвано проблемами с уголовным делом, которое было возбуждено с подачи команды Шувалова — на хлебозавод, напомним, даже приходил ОМОН.

Как оказалось, муниципальное предприятие несколько лет откладывало деньги на реконструкцию оборудования. На счетах скопилось порядка 100 млн рублей. Именно после того, как эта цифра стала известна новым вице-мэрам, и начались проверки на хлебозаводе, считает знакомый с ситуацией источник. «Это на совещании в мэрии в первый раз прозвучало. У Жердева такие глаза были, как будто он таких цифр раньше и не слышал. Ну, в принципе логично — в Костроме другие деньги. Тогда же, не отходя от кассы, сразу о приватизации и заговорили», — добавил собеседник.

Информацию о многомиллионных накоплениях, а также о бесконечных проверках корреспонденту «URA.RU» подтвердил директор «Хлебозавода» Сергей Пустозеров. Он же рассказал подробности уголовного дела. «Оно заведено на неопределенных людей, якобы были хищения вагоном с мукой. Все это из пальца высосано. Мы доказали, все показали, все документы. Но дело-то есть, если оно развалится, кто-то по шапке получит. Поэтому они и роют, пытаются хоть две копейки украденные, но найти. Ну сами посудите — 15-го ноября утром закончилась проверка, а 15-го ноября вечером началась новая! Это последнее во всей Тюменской области такое предприятие, а уже просто довели», — горячится Сергей Пустозеров.

Подтвердить информацию об обращениях депутатов непосредственно у сенатора и депутата Госдумы на момент публикации не удалось — Юрий Важенин сообщил, что находится за пределами России и не может разговаривать, Александр Сидоров на звонки на сотовый телефон не ответил. По новым подробностям кампании по приватизации МУПов в адрес мэрии Сургута направлен официальный запрос. В самом СГМУП «РКЦ ЖКХ» отметили, что не владеют информацией о сбежавших управляющих компаниях. «С нами работает 26 организаций», — рассказала ио директора предприятия Ирина Скопцева.

«URA.RU» продолжит следить за ситуацией.