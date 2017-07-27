«Не говно, а модерн»

20:54 27 июля 2017 0

Мэр Сургута Вадим Шувалов завершил первый год работы на своем посту. В нашем материале - итоги и список вызовов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве Югры готовятся поставить оценку работе мэра крупнейшего и стратегически важного населенного пункта региона — Сургута. Вадим Шувалов управляет экономическим центром ХМАО уже год и за это время успел сформировать о себе первое впечатление.

С чего все начиналось

Немного истории: мэром Сургута Вадима Шувалова сделала отставка Дмитрия Попова. Тот покинул пост всего через полгода после переизбрания на второй срок из-за возбуждения уголовного дела, основанного на сделке о продаже муниципального песка. Сейчас — спустя полтора года — история даже не близка к завершению, но мэром-обвиняемым Попов быть не захотел.

Отставка произошла настолько стремительно, что найти и согласовать нужную кандидатуру удалось едва ли не в последний момент. Накануне окончания приема заявлений документы подал вице-мэр Владимир Базаров, на которого делала ставку команда Попова, а при поддержке правительства Комаровой за полчаса до истечения всех сроков свои бумаги принес замдиректора «Тюменьэнерго» Вадим Шувалов — он и стал мэром крупнейшего мегаполиса ХМАО.

Самый публичный мэр ХМАО

Сургутский мэр минимум раз в неделю ездит по объектам и проводит встречи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый сургутский мэр в политике не был новичком — он ранее избирался в городскую Думу. Возможно, этим объясняется резкий старт градоначальника. С первых же дней Вадим Шувалов стал максимально публично входить в курс дел — многочисленные поездки по социальным, коммунальным, спортивным, строительным объектам сопровождались пулом СМИ. Спустя еще некоторое время мэр появился во всех соцсетях, которые стали использоваться не только для рассказа, но и сбора информации — о проблемах и замечаниях можно было рассказать, сопроводив публикацию хэштегом #мнениесургутян.

В январе—феврале 2017 года глава стал еще публичнее. В это время Шувалов начал регулярно встречаться с бизнес-сообществом, а также показывать характер волевого мэра. Например, на встрече с руководителями управляющих компаний градоначальник публично и открыто пригрозил коммунальщикам санкциями, если снег из дворов будет вывозиться не в те сроки, которые предусмотрены законами.

Заметно выросло количество публикаций в аккаунтах мэра в соцсетях — по информации агентства, их ведет советник главы Александр Оверчук.

Отдельно можно отметить резко выросшую активность администрации в вопросах, за которые традиционно критикуют чиновников. Это, например, снос незаконно установленных торговых павильонов.

Мэрия публично заявила о кампании по демонтажу ларьков, однако местные жители обращают внимание на резкий рост официально запрещенной уличной торговли — стихийные рынки стали появляться даже буквально в ста метрах от здания администрации (за остановкой «Дом Советов»).

Вадим Шувалов приступил к смене имиджа с начала 2017 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Весной чиновники также публично начали войну с водителями, бросающими автомобили в запрещенных для стоянки местах. Несколько недель сотрудники мэрии при участии полицейских и под прицелом видеокамер вывозили машины на штрафстоянки. Однако и в этой истории администрацию раскритиковали — местные активисты, как ранее сообщало «URA.RU», посчитали, что в первую очередь власти должны дать городу парковки, а уже потом бороться с последствиями нехватки стояночных мест. По данным агентства, сейчас в мэрии прорабатывают вопрос возведения многоуровневых стоянок.

Зависимость от общественного мнения

Тот самый ответ, прославивший Шувалова на весь рунет Фото: скриншот из аккаунта Вадима Шувалова в Twitter

Активность мэра в соцсетях, а также реакция на публичные заявления стала визитной карточкой Вадима Шувалова. Например, удивление в Сургуте вызвала позиция администрации по знаменитым «поросячьим заборчикам». После очередной публикации известного блогера Варламова, в городе начали перекрашивать розовые ограждения — в основном в зеленый цвет, но встречаются фиолетовые и синие. Местные жители, комментируя это в соцсетях, отмечают зависимость градоначальника от публично высказываемой критики.

Некоторые публикации становятся предметом обсуждения не только в Сургуте, но и за пределами ХМАО. Например, в Twitter паблик «Атипичный Н-вартовск» назвал сургутский вокзал говном. Ответ от имени Шувалова звучал так: «Не говно, а модерн».

Были и другие необычные записи. Во «ВКонтакте» весной была опубликована запись, как Вадим Шувалов, совершая рейд по детским площадкам, снимал детей с гаражей: «Только вышли, смотрю, по гаражам дети бродят. Как залезли, зачем? Что им на площадке не игралось? В общем, пошел снимать».

При этом в городе часто ставят под сомнение, что с помощью соцсетей до мэра можно донести какие-то реальные проблемы. Местный блогер Кирилл Акинцев даже провел эксперимент — опубликовал фото огромной кучи снега на центральном проспекте Ленина с требуемым хэштегом #мнениесургутян. Внимание чиновников эта ситуация не привлекла, а блогер в итоге с сарказмом описывал, как гора снега постепенно тает на весеннем солнце, что, по его мнению, наверняка можно поставить в заслугу команде Шувалова.

Кадровая политика

Открытость и публичность сургутского мэра тем более заметна на фоне изменений самой администрации, где впервые перекрыли третий этаж, на котором находятся кабинеты главы и его заместителей.

Попасть туда не могут не только простые горожане, но и рядовые чиновники. Ключ-карта выдается на КПП при входе в мэрию.

Алексей Жердев — и. о. мэра Сургута на время отпуска Шувалова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Усиленные меры безопасности также стали отличительной чертой новой команды в администрации.

Кадровая политика сургутской администрации — один из самых заметных итогов работы Вадима Шувалова, и это же причина для критики мэрии. Из последних назначений на должности вице-мэров — местный только один, бывший заместитель главного инженера ГРЭС-1 Николай Кривцов.

«Практика приглашения специалистов на самом деле нормальная. Но вот вопрос — а что, в Сургуте не хватает достойных кадров? Опять же именно практика в Сургуте показывает, что такие варяги приезжают на определенное время, как правило, непродолжительное. Их ничего не связывает с Сургутом,

они не планируют, что в этом городе вырастут их дети, а это влияет на их решения. На мой взгляд, новые вице-мэры еще не так много времени отработали, чтобы давать им какую-то оценку. Вижу, что сейчас они стараются разобраться в вверенном им хозяйстве и пытаются перенастроить хозяйственные и финансовые потоки согласно своему пониманию. Не готов говорить, что городу будет лучше от их действий. Посмотрим», — комментирует депутат Думы ХМАО Виктор Сысун.

Что из себя представляют новые чиновники в команде мэрии, не понимают не только политики. «То, что человек приехал — не обязательно плохо. Но мне кажется, жители города, общественность должны понимать, почему тот или иной чиновник получил этот пост.

Вот есть у нас Алексей Жердев, банкир из Костромы. Роман Меркулов вообще загадочная фигура. Я интересовался, пытался найти данные про него и ничего не нашел.

Работал в каких-то фирмах в Москве, информации о которых тоже нигде нет. Отсутствие таких данных и вызывает определенное напряжение в обществе», — прокомментировал сургутский активист Сергей Глинских.

Отношения с Думой и нефтяниками

Новая команда уже успела столкнуться с местной Думой. До масштабного конфликта, который был между спикером прошлого созыва Сергеем Бондаренко и экс-мэром Дмитрием Поповым, дело пока не дошло. Но попытка приватизировать муниципальные «Хлебозавод» и «Городской рынок» — провалилась. Это дало повод говорить о напряженности в отношениях между чиновниками и депутатами, хотя весной народные избранники единогласно приняли отчет главы за 2016 год.

«В целом о работе администрации складывается положительное впечатление. Ряд старых вопросов начал решаться, например — тот же пляж. Лично для меня важно, чтобы не было проблем с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья. Но здесь пока что все под четким контролем — подтвердили получение денег и пообещали, что из графика мы не выйдем. Интересно, чем закончится эксперимент с теплыми остановками, который внедряется слишком активно. Я бы поставил одну-две и посмотрел бы, как они эксплуатируются, но они на себя взяли ответственность за решение этого давнего вопроса. Надеюсь, что теплые остановки приживутся и будут подъемными для нашего бюджета», — рассказал депутат Сургута Дмитрий Пахотин.

Что называется, не под запись, от представителей депутатского корпуса звучат и другие оценки работы Шувалова. «Пока что все выглядит вполне прилично, но есть тактика и стратегия. Вот именно стратегия вызывает вопросы.

Та же приватизация коммунальных предприятий, о которых вы писали — по моим данным, [гендиректор градообразующей компании «Сургутнефтегаз»] Владимир Богданов в курсе ситуации и оценивает ее крайне негативно. Владимир Леонидович не был даже на инаугурации Вадима Николаевича.

Это многие отметили, и, возможно, отношения лучше не стали», — комментирует народный избранник на условиях анонимности.

Стратегия-2030 и экономика

Что касается самого отчета главы за 2016 год — часть достижений принадлежит еще прежнему составу мэрии, поскольку Шувалов пришел к власти только в середине года. Однако показатели выглядят вполне радужно. В администрации отмечают, например, успехи в рождаемости — Сургут находится на первом месте среди муниципалитетов ХМАО по естественному приросту населения. Крупнейший город Югры также показывает самую низкую официально регистрируемую безработицу — 0,25% при среднем по округу показателе 0,5%.

Еще один заметно выросший показатель — индекс интенсивности работы по пропаганде семейных ценностей в Сургуте выполнен на 329%. При расчете этих цифр учитывается в первую очередь количество мероприятий. Для сравнения, тот же индекс, но для пропаганды толерантности, едва смог достичь отметки выполнения в 100%. Все эти показатели предусмотрены Стратегией-2030, и если верить чиновникам, по большей части администрация идет по графику.

Мини-рынок в ста метрах от администрации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В сургутской экономике при новом мэре есть как положительная динамика, так и отрицательная. К примеру, объем отгруженных товаров собственного производства (без учета нефтепродуктов) составил 397 млн рублей при плане в 120 млн рублей. А вот индекс развития промышленности выполнен лишь на 50%, на 33% упал объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий — в мэрии это объясняют проблемами в нефтяной отрасли.

Эксперты отмечают, что большая часть экономических показателей в Сургуте зависит вовсе не от действий чиновников. «Все, что касается „Сургутнефтегаза“ — это не заслуга и не неудача администрации города. Руководство компании самостоятельно принимает решения. И те показатели для города важны в двух аспектах — будущие налоги в бюджет и рабочие места (это тоже налоги, социальная ситуация в городе), потому что нефтяная компания создает мультипликативный эффект в городской экономике. Практически все показатели так или иначе связаны с деятельностью этого предприятия. Просто часть прямо — индекс промышленного производства или безработица, другие с отложенным эффектом — пенсии», — комментирует экономист Вячеслав Некрасов.

Отсутствие протестов

Вадим Шувалов пока что избежал акций протеста и увеличил количество мероприятий для сургутских семей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В числе достижений Вадима Шувалова — к концу первого года на посту мэра он сумел избежать ежегодной акции протеста «какой мэр — такие дороги». На ремонт сургутских улиц в этом году выделена не самая рекордная сумма — 500 млн рублей (440 из окружного бюджета, 60 из городского). Еще на 60 млн рублей дороги отремонтирует «Сургутнефтегаз» — традиционно градообразующее предприятие выводит собственную технику, однако объемы упали в сравнении с ремонтными кампаниями Дмитрия Попова.

«В плане качества пока сложно сказать, но как минимум есть вопросы к ограждениям — нет знаков. Даже, например, на объездной срезали большую часть покрытия, но никак это не указали, а там скоростная трасса, где разрешено ехать до 80 километров в час. Еще непонятно, как выбирались участки для ремонта. В графике были одни улицы, на деле оказались другие. В центре посрезали асфальт в нормальном состоянии, без ям, выбоин и колейности. Мне кажется, это делается для показухи, чтобы все видели, как администрация ремонтирует дороги. Но радует, что начали вовремя», — поделился своим мнением лидер регионального отделения Федерации автолюбителей России Макс Артелин.

Отношения с администрацией губернатора

Вадим Шувалов, по оценкам идеологического блока правительства губернатора Натальи Комаровой, находится в «зеленой зоне». Это означает, что у мэра хорошие позиции и его работой в целом довольны окружные власти.

Однако источник «URA.RU» в окружении первого лица региона, предупреждает: в действиях Шувалова наметились негативные тенденции.

«Вопросы постепенно появляются. На фоне Сургутского района (там местный мэр Андрей Трубецкой активно переформатирует администрацию — ред.), Шувалов „вязнет“. Есть претензии к кадровой политике и есть вопросы к „приватизационным проектам“», — комментирует инсайдер агентства.

Оценка мэра

На момент публикации Вадим Шувалов находился в отпуске, и выяснить его личную оценку собственной работы на посту главы не удалось. Градоначальник подвел итоги первого года в должности с помощью соцопроса в соцсетях. «Благодарю вас за доверие, о котором высказались 70% участников. Понимаю, что отвечали только пользователи социальных сетей, и нельзя переносить эти данные на всех горожан. Тем более, что 37% сургутян оценили мои действия в качестве мэра города на „отлично“. Буду считать это значительным кредитом доверия, выданным мне сургутянами», — говорилось в публикации мэра. 7% участников опроса поставили Шувалову «неуд».

Взгляд со стороны

В Сургуте бытует мнение, что Вадим Шувалов пришел максимум на один срок, а может уйти даже и до его истечения. Пока что подтверждений этому нет. Об этом говорят и политологи, отмечая, что решение будет приниматься ближе к концу первого срока работы мэра, но определенные дефициты уже видны.

«Я думаю, что пост мэра Сургута не может подразумевать подход, который называют временщиком. Это слишком важный город и для региона, и для Российской Федерации в целом. Другой вопрос, насколько получилось у Вадима Шувалова донести до общественности долгосрочную стратегию своей работы в этой должности, воспринимается ли его работа жителями нефтяной столицы Югры, как работа, ориентированная на перспективу. По моему мнению, именно в этом заключается серьезный пробел в организационной и информационной работе возглавляемой им администрации.

Можно сказать, что общественности не представлено проектов, ориентированных на перспективное развитие Сургута.

Команда Шувалова фактически провалилась в повседневной текучке, и, видимо, именно поэтому его работа не воспринимается, как работа, направленная на два или даже три срока его пребывания на посту», — прокомментировал президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Я думаю, что говорить, на какой срок пришел Вадим Шувалов — преждевременно, учитывая, что никакого решения, вероятно, никем не принято. Критерием станут его деловые качества и достигнутые результаты. Много говорят о его команде, но то, что он пригласил людей из других регионов, не думаю, что негативно оценивается. Необходимо обновление кадров, поскольку в управленческой структуре Сургута было много проблем. Я вижу, как внешний наблюдатель, что работа выстраивается. И мне кажется, надо учитывать, что ему предстоит преодолевать сложившееся о прежней команде отрицательное мнение», — считает глава уральского филиала «Фонда развития гражданского общества» Анатолий Гагарин.

В ближайшее время мэру Сургута предстоит работать в сложных условиях — одно из градообразующих предприятий «Газпром Переработка» перебирается в Санкт-Петербург, другое — «Сургутнефтегаз» — все больше финансов вливает в месторождения в Якутии, выделяя меньше средств на развитие в Югре. Скажется и кризис в строительной сфере. Бюджет на 2018 год пока еще только в стадии формирования — все эти экономические проблемы должны быть в нем учтены. А будущей весной мэр отчитается перед думой по итогам 2017 года — это будет первая оценка не команде Попова, а исключительно соратникам Вадима Шувалова.