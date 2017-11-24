Когда уральская элита научится уважать себя и земляков

11:07 24 ноября 2017 0

Церемония вручения премии сделала заявку на звание главной екатеринбургской светской тусовки года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В четверг вечером в Екатеринбурге в восьмой раз наградили победителей ежегодной премии «Человек года». Без сомнения «Деловой квартал» на этот раз организовал если не лучшую, то точно одну из самых ярких и раскрепощенных церемоний за всю историю премии. И несмотря на деловой формат, мероприятие легко может претендовать на светскую тусовку года.

Организаторы премии постарались поднять ее на новый уровень и много внимания уделили деталям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Организатор церемонии на этот раз действительно постарался сделать ее особенной. «Еще в прошлом году у нас была задача убрать излишний пафос и формализм. Сделать бизнес премию более неформальной. Очень хочется, чтобы люди на сцене, которые будут вручать награду или получать ее, не стояли по стойке смирно, а вели себя более раскрепощенно», — перед началом премии поделился с «URA.RU» директор журнала «Деловой квартал» Сергей Дружинин.

По ощущениям, гости настрой уловили. Несмотря на четверг, мало кто отказал себе в удовольствии угоститься неплохим алкоголем. Например, с бокалом красного вина по холлу ТЮЗа прохаживался министр строительства Свердловской области Михаил Волков. Генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский предпочел виски. Директор по развитию Атомстройкомплекса Виктор Ананьев выбрал шампанское. Его поддержал Виктор Моисейкин, основатель одноименной ювелирной компании и создатель главной награды вечера. Всего в ТЮЗе собралось порядка 500 человек.

В один момент гости так увлеклись общением под закуски, что не расслышали, как голос из динамиков несколько раз попросил их занять места в зале.

Чтобы ускорить процесс официантам пришлось даже унести весь алкоголь. Только после этого удалось начать церемонию.

За музыкальное сопровождение на этот раз отвечал «Другой оркестр», что весьма оживило премию: начинали под «Voodoo people» «Prodigy». Далее динамику церемонии придавал тандем ведущих Маргариты Балакирской и Михаила Козырева, который родился в Екатеринбурге и по ходу премии постоянно вспоминал истории, связанные с городом.

«Спасибо вам за „Дублин“. Это первый паб, куда меня в свое время привел Шахрин», — обратился он к победителю в первой номинации «Ресторатор года» Валентину Кузякину, который в этом году открыл вместо вышеупомянутого паба ресторан морепродуктов «Крабы гады и вино». За что и получил премию.

Организатор церемонии Сергей Дружинин постарался избавить мероприятие от пафоса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В зале захихикали, поскольку Кузякин не имел отношения к «Дублину». Его открывали и превращали в легенду совсем другие люди: «ресторатор года» напротив добил некогда культовое место.

В номинации «Малый бизнес» лучшим на этот раз стал гендиректор компании «Аверс-СК» Сергей Кислицын. Награду за «Социальный бизнес» получил собственник и управляющий партнер Парка научных развлечений NEWTON Илья Васкецов. «Ритейлером года» признали президента местной сети супермаркетов «Елисей» Александра Оглоблина.

Последний откровенно признался, что не ожидал получить статуэтку. «Как вы видите, я не совсем подготовлен», — пошутил Оглоблин, намекая на свой гардероб, не соответствующий строгому дресс-коду церемонии. Он пришел в джинсах.

«Банкир года» Павел Ефремов так и не признался, какую валюту лучше покупать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У «Банкира года» — председателя правления банка «Нейва» Павла Ефремова ведущие поинтересовались, какую валюту лучше всего покупать. И тот ответил откровенно: вам никто этого не скажет. Вообще вопросы Балакирской стали отдельным номером церемонии, раскрепощали победителей, избавляя аудиторию от пафоса благодарственных речей.

Дальше на сцене почти разыгралась сцена из Джеймса Бонда. Вручать награду в номинации «Складская логистика» в оригинальном платье, похожем на шелковый халат, вышла исполнительный директор «Гильдии строителей Урала» Вера Белоус. Победителем оказался генеральный директор «Атлас Групп» Владимир Городенкер, который пришел на церемонию в смокинге. Вместе на сцене они смотрелись очень кинематографично, что заметили не все: большинство обсуждало заслуги победителя, открывшего цех по дозреванию бананов.

По версии «URA.RU» чиновником года стал Василий Старков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впервые в истории премии звания «Чиновник года» удостоились сразу двое. Одного традиционно выбирал «Деловой квартал», второго — «URA.RU». Победителем по версии нашей редакции стал министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

«Чиновником года» по версии организатора премии стал министр строительства Михаил Волков. Человеком года в номинации «Автобизнес» стал генеральный директор УК «ОКАМИ» Сергей Васильев. Его главное достижение этого года можно было увидеть при входе в ТЮЗ, где стояли две новенькие Maserati. Дело в том, что он первым стал продавать эти автомобили за пределами Садового кольца.

Экс-гендиректор «Газпромтрансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт не смог приехать на церемонию — поздравляли заочно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Строителем года» на этот раз стал генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. Зрителям он пообещал (без конкретных сроков) запустить скоростной трамвай.

Среди победителей оказались и те, кто не пришел на премию за наградой. Например, по непонятным причинам отсутствовал генеральный директор «УГМК-здоровье» Михаил Скляр. Экс-глава регионального министерства здравоохранения регулярно демонстрирует свою закрытость и напрочь отказывается участвовать в публичных мероприятиях. Вместо себя получить награду он прислал руководителя пиар отдела клиники. Такие демарши бьют не столько по премии, сколько по реноме самих победителей.

В этой связи есть вопросы и к бизнесмену, получившему главную номинацию — «Человек года». Редакция «Делового квартала» решила, что по совокупности заслуг им стал экс-гендиректор «Газпромтрансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт.

Как объяснил Дружинин: «[Глава „Газпрома“ Алексей] Миллер вызвал его в Москву».

Не умоляя заслуг 70-летнего Давида Давидовича, возникает вопрос: «почему на церемонию нельзя отправить члена своей семьи?». В итоге вместо Гайдта приз вручили его сменщику — нынешнему гендиректору «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексею Крюкову.

Сенатора Аркадий Чернецкий приезжает на мероприятие каждый год. В этот раз он вручал награду в номинации «Промышленник года» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Примером для всей уральской элиты, которая регулярно ворчит на отсутствие событий, а сама при этом игнорирует публичные мероприятия, будь это даже главная бизнес-премия Екатеринбурга, должен служить сенатор Аркадий Чернецкий. Он приходит на премию ежегодно. В этот раз специально прилетел из Москвы, чтобы вручить награду в номинации «Промышленник года» генеральному директору турбинного завода Игорю Сорочану. Больше того, его самолет приземлился в Кольцово в тот момент, когда премия уже началась.

Право закрыть восьмую премию «Человек года» предоставили вице-губернатору Свердловской области Александру Высокинскому. Он выступил в роли мотиватора для свердловского бизнеса:

«Для каждого жителя города вы делаете добро. Но нас постоянно что-то не устраивает. Это хорошо, что мы стремимся к лучшему. Наверное, в этом наша суть. Нам часто не хватает того, чего мы добились, нам всегда хочется чего-то большего. Именно этого я вам и желаю. Я понимаю, как сегодня непросто. Но все, что сегодня сделано в городе, это один из лучших примеров по всей стране».

Выступления Высокинского и Чернецкого полностью раскрыли замысел организаторов: подняли церемонию вручения наград в профильных номинациях на высокий уровень рефлексии о движущих силах в развитии города. Теперь осталось добиться, чтобы это самоуважение возникло и у той части бизнес-элиты, что отсутствовала в зале.