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23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
23:05  23 ноября 2017 0

В Екатеринбурге назвали «Человека года». Но он не пришел за премией

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, гайдт давид
«Человеком года»-2017 стал Давид ГайдтФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 23 ноября объявили имя обладателя звания «Человек года-2017» по версии журнала «Деловой квартал». Им стал экс-гендиректор «Газпромтрансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт.

Традиционно, победителя в главной номинации выбирает не экспертное жюри, как в остальных случаях, а редакция «Делового квартала». Объявляя героя вечера, директор журнала Сергей Дружинин отметил, что Давид Давидович проработал директором ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» почти 20 лет — с 1998 года. За полвека Давид Гайдт прошел все производственные ступеньки — от машиниста электрооборудования до генерального директора. А в 2017 году под его руководством уральское подразделение «Газпрома» сумело наладить уникальный процесс по перекачке сжиженного природного газа в Казахстан.

Однако победитель за статуэткой не вышел. Как объяснил Дружинин: «[Глава „Газпрома“ Алексей] Миллер вызвал в Москву». Вместо Гайдта приз вручили его сменщику — нынешнему гендиректору «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексею Крюкову.

Немногие знают, но экс-глава дочерней структуры «Газпрома» на Урале ещё и президент федерации гольфа Свердловской области.

Александр Пономарев
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