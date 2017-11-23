В Екатеринбурге вечером 23 ноября объявили имя обладателя звания «Человек года-2017» по версии журнала «Деловой квартал». Им стал экс-гендиректор «Газпромтрансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт.
Традиционно, победителя в главной номинации выбирает не экспертное жюри, как в остальных случаях, а редакция «Делового квартала». Объявляя героя вечера, директор журнала Сергей Дружинин отметил, что Давид Давидович проработал директором ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» почти 20 лет — с 1998 года. За полвека Давид Гайдт прошел все производственные ступеньки — от машиниста электрооборудования до генерального директора. А в 2017 году под его руководством уральское подразделение «Газпрома» сумело наладить уникальный процесс по перекачке сжиженного природного газа в Казахстан.
Однако победитель за статуэткой не вышел. Как объяснил Дружинин: «[Глава „Газпрома“ Алексей] Миллер вызвал в Москву». Вместо Гайдта приз вручили его сменщику — нынешнему гендиректору «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексею Крюкову.
Немногие знают, но экс-глава дочерней структуры «Газпрома» на Урале ещё и президент федерации гольфа Свердловской области.