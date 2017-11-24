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24 ноября 2017
22:01  24 ноября 2017 0

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил об отставке

Гуманитарный конвой, плотницкий игорь
Причиной ухода называют плохое состояние здоровья ПлотницкогоФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на министра государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника.

«Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья», — приводит слова Пасечника RT. В сообщении указывается на многочисленные боевые ранения и последствия контузии Плотницкого. Также там отмечается, что Пасечник займет его место «впредь до предстоящих выборов».

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором был запечатлен приезд главы ЛНР. Ролик вызвал много споров в интернете, многие называли его фейком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Кремль не имеет отношения к этому визиту, уточняли Nation News.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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