В ДНР и ЛНР обсуждают объединение, чтобы спастись от армии Киева

14:09 22 ноября 2017 0

Война может вновь вскоре вернуться на Донбасс, прогнозируют политологи Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Лишение реальной власти и бегство главы Луганской народной республики Игоря Плотницкого («URA.RU» сообщило новость первым) ставит вопрос об объединении ЛНР с ДНР. По мнению экспертов, этот вариант поможет сохранить стабильность в непризнанных республиках и предотвратить возможный захват территории украинскими военными, попытку которого ждут сейчас все.

По мнению экспертов, Киев воспользуется коллапсом в Луганске и попробует захватить город Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Ранее стало известно о том, что глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий был лишен реальной власти и экстренно покинул Луганск. По словам экс-главы парламента республики Алексея Карякина, обстановку в Луганске в настоящее время контролирует глава МВД республики Игорь Корнет, который несколько дней назад был отстранен Плотницким от должности. Накануне, 21 ноября, стало известно, что центр Луганска захватили военные без опознавательных знаков. Глава непризнанной ЛНР Игорь Плотницкий выступил с экстренным сообщением о том, что ситуация находится под его контролем.

«Опасность развала ЛНР сегодня значительно возросла. Пока ситуация отчасти контролируется луганскими силовиками. Кроме того, для Луганска Россия продолжает оставаться авторитетом. Однако уже очевидно, что многочисленные внутренние разногласия убрать не удастся — в первую очередь, это связано с тем, что местные элиты не видят никакой политической перспективы. Республика может неопределенное количество лет „болтаться“ в статусе непризнанного территориального образования», — пояснил «URA.RU» политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он также не исключил, что киевские власти сегодня заметно активизируются: «Если внутренний коллапс примет перманентный характер то нельзя исключать того, что Украина попробует вернуть ЛНР силовым путем. Этот вариант, к слову, Киев никогда не отвергал». Именно поэтому, по мнению Брутера, «вопрос объединения ДНР и ЛНР сегодня стоит как никогда».

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков также утверждает, что ДНР и ЛНР требуется срочное объединение в единый центр управления. «У меня нет никаких сомнений в том, что внутренние разногласия изначально инспирированы американцами — они пытаются с новой силой разжечь конфликт на границе с Россией. Думаю, что все только начинается, и главные провокации еще впереди», — заявил «URA.RU» Судаков. Он также полагает, что Украина заинтересована в том, чтобы запустить очередной виток военных действий на Донбассе.

Советник главы ДНР, писатель Захар Прилепин отказался отвечать «URA.RU» на вопрос о возможном объединении двух республик.