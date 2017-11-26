Филологи раскритиковали игры свердловских чиновников с русским языком

17:48 26 ноября 2017 0

Для «русского языка» могут потребоваться новые учебники Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге от учителей гимназии №104 к началу зимы потребовали составить новый учебный план по русскому языку. По новым рекомендациям, русский язык предлагают не называть родным, потому что это якобы звучит оскорбительно для представителей других народностей.

Чиновники предлагают ввести два разных предмета: русский язык как государственный язык и русский как родной язык для тех, кто его считает родным.

Новость вызвала шквал критики со стороны наших читателей, многие из которых являются родителями и педагогами. Мы обратились к экспертам с просьбой пояснить, чем вызваны новые требования свердловский чиновников, ответственных за образование.

Главред журнала «Народное образование» Алексей Кушнир уверен, что такие нововведения не принесут никакой пользы. По его словам, сегодня в стране и русский, и национальные языки и так преподаются недостаточно хорошо. «Нужно включать широкие массы в решение образовательных задач, а не шлифовать бесполезные практики. Это тупиковая инновационность», — говорит Кушнир, подчеркивая бюрократический характер преобразований.

Таким образом, разделение русского языка на два предмета, не даст ничего, так как занимаются этим вопросом чиновники, не имеющие отношения к реальному преподаванию, считает спикер.

Русский язык — это еще и живое средство общения, поэтому разделение языка на родной и не родной может обострить межнациональные отношения в стране, отмечает филолог, доцент и главный редактор журнала «РСП-Эксперт» Георгий Жаркой.

«Когда языку, как явлению, прикрепляют категории „родной — не родной“, это разделяет общество и порождает чувство национальной неудовлетворенности и даже обиды», — уверен спикер.

Жаркой также, как и Кушнир, видит в преобразованиях бюрократический смысл. «Это чистой воды чиновничья уловка», — заключил он.

Чтобы не вызвать общественного раскола, разделять русский язык на два предмета нужно только в регионах с многонациональным населением, например, в национальных республиках, уверен экономист и профессор МГУ Александр Бузгалин.

«В ряде республик РФ русский не является родным языком для большого числа жителей. Иногда из-за перегибов чиновников русский язык не преподается вообще или преподается в минимальных объемах. Чтобы этого избежать, делается деление на русский язык как государственный и любой другой родной язык. Первый изучается в обязательном порядке, чтобы знать его в необходимом объеме», — объясняет Бузгалин.

По мнению спикера, вводить новые правила в тех регионах, где практически не говорят на других языках — бессмысленно.