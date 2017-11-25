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25 ноября 2017
24 ноября 2017
10:28  25 ноября 2017 0

Учителям на Урале запретили с 1 декабря называть русский язык родным

Русский язык станут изучать в рамках двух предметовФото: allyslide.com

Совещание под названием «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере образования в части обеспечения прав граждан РФ на изучение родного языка из числа языков народов РФ», прошедшее в екатеринбургской классической гимназии №104, вызвало у педагогов много вопросов и нервозное состояние. Учителям к первому декабря приказано составить новый учебный план по русскому языку.

Преподавателям объяснили, что теперь нет просто предмета «русский язык», который по привычке в школах называли «родной язык». Теперь есть два разных предмета: русский язык как государственный язык и русский язык как родной язык для тех, кто его считает родным языком.

Применение же термина «родной язык» к русскому языку недопустимо, так как это будет звучать оскорбительно для представителей других народностей России, для которых он не является родным.

«Выступал заместитель начальника отдела Обрнадзора Евгений Николаев, он приказал к 1 декабря составить новые учебные планы по двум предметам: государственный русский язык и родной русский язык. Это получается, что будут новые часы, разные страницы в журнале, но учебник один прежний. Мы пока в прострации, — рассказала „URA.RU“ завуч одной из школ Екатеринбурга, участвовавшая в совещании. — Раньше говорилось, что подобное будет только в национальных республиках. Все мы знаем, какие страсти из-за языка кипят в Татарии и Башкирии, где принудительно заставляют всех детей изучать национальные языки, но теперь в обязательном порядке это распространили и на нас».

Редакция «URA.RU» обратилась за разъяснением в департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

«Совещание было организовано по просьбе представителей школ. Речь шла о корректировке формулировок, существующей документации в школах. У детей всех народов России есть право на изучение родного языка. Это право добровольное», — прокомментировали в департаменте.

Александр Лукманов
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