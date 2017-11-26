«Спонсором Титова может выступить старый олигархат»

20:11 26 ноября 2017 0

Борис Титов заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства Фото: Василий Колотилов © URA.RU

Участие в президентских выборах 2018 года лидера «Партии Роста» Бориса Титова (он заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства) не окажет сильного влияния на электоральные перспективы Ксении Собчак. По мнению экспертов, опрошенных «URA.RU», кандидатам предстоит бороться за разные группы либеральной аудитории, а главной задачей бизнес-обмудсмена станет демонстрация экономической программы «Столыпинского клуба», которую впоследствии может взять на вооружение правительство.

По мнению главы Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, в ходе предвыборной кампании Собчак и Титов окажутся на разных сторонах либерального поля и каждый из кандидатов будет бороться за свой электорат: Собчак попытается привлечь внимание недовольных избирателей, выступающих за стратегию «против всех». Титов будет рассчитывать на поддержку граждан, ориентирующихся на развитие и изменения, но не желающих идти на баррикады.

«Титов — общенационально известный политик. Хотя по известности он, безусловно, несопоставим с Путиным, Зюгановым и даже Собчак, но в либеральном спектре его знают очень неплохо. Кроме того, для бизнес-сообщества он является человеком-маркером, и поэтому сможет рассчитывать на поддержку предпринимателей и в целом активных людей», — заявил Орлов в разговоре с «URA.RU».

Глава АПЭК считает, что лидер «Партии роста» имеет еще одно неоспоримое преимущество в сравнении с другими кандидатами-новичками: у Титова есть мобилизационная и агитационная сеть в лице региональных бизнес-омбудсменов, готовых начать работу в любой момент.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков уверен, что Титов может рассчитывать на поддержку со стороны либерально-экономического блока, а также группы бизнесменов самого высокого уровня. «За Титовым стоит мощный спонсорский блок в виде „Опоры России“ и Торгово-промышленной палаты. А другим спонсором Титова может выступить „старый олигархат“ в лице Дерипаски, Мордашева и Абрамовича. Те, кто по-прежнему является держателем российских активов, но сильно удален от властных решений, — они его потенциальные инвесторы», — рассказал «URA.RU» Гращенков.

По мнению политолога, именно отсутствии денег на предвыборную кампанию не позволило оказаться на месте Титова другому кандидату — бывшему главе Минфина РФ Алексею Кудрину. Две другие яркие кандидатуры — депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко — оказались отсеяны партией из-за излишней самостоятельности и амбиций.

«Потапенко и Дмитриева — люди с большими политическими амбициями. И как тесно они ни сотрудничали бы с властью, всегда есть риск, что, став кандидатами, они пойдут по неведомой траектории. Титов — более подходящая кандидатура: он более покладистый, очень системный. Как кандидат он довольный блеклый и не будет вызывать такого раздражения, как Кудрин», — отметил политолог.

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что в ходе предвыборной кампании лидеру «Партии роста» не удастся выйти за пределы своего круга избирателей, поскольку ядерному электорату ЛДПР и КПРФ он будет попросту неинтересен. Однако в либеральной гонке против Собчак в пользу Титова говорят его административные достижения и опыт, которых у оппонента нет.

«Титов будет интересен части либеральной элиты. Поскольку он всегда сможет напомнить избирателям: я сделал то, сделал это. Правда, ему в ответ могут напомнить о невыполненных обещаниях, но Собчак и этого сказать не сможет», — отметил Журавлев.

По мнению экспертов, главным преимуществом Титова будет серьезная экономическая программа, подготовленная «Столыпинским клубом», с которой ранее ознакомились в Кремле.

«Программа Титова про то, как при еще большем влиянии государства заставить работать секторы экономики, которые пока еще не работают в нужной мере. Не исключаю, что программа Титова может быть встроена в какую-нибудь экономическую стратегию правительства», — отмечает Илья Гращенков.