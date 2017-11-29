Кремль готов объявить правила выборов президента России

23:46 29 ноября 2017 0

Кремль выставит предвыборные «флажки» для региональных элит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг, 30 ноября администрация президента России проведет в Москве двухдневный семинар с председателями региональных избирательных комиссий и высшими должностными лицами субъектов РФ, отвечающими за внутреннюю политику. Мероприятие будет проходить в корпоративном университете Сбербанка, где обычно проводятся обучающие семинары региональных чиновников.

В последний раз такой сбор проводился в конце 2016 года: председателей избиркомов не было, а кураторы внутренней политики слушали лекции, проходили большое количество тестов, участвовали в тимбилдинге. На команды их разбивали не по территориальному принципу, а вразброс. Участник мероприятия рассказывал «URA.RU», что было интересно и разница в опыте и возрасте не ощущалась: 57-летний свердловчанин Владимир Тунгусов комфортно чувствовал себя рядом с 36-летним югорчанином Алексеем Шипиловым.

Ожидается, что встречу с вице-губернаторами проведет первый замглавы АП Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Но на этот раз не будет никаких лекций, приглашенных политтехнологов, мероприятие будет носить скорее административный, рабочий характер. Хотя на второй день возможны игровые практики для того, чтобы проверить эффективность диалога», — рассказал агентству источник, близкий к Кремлю.

Из регионов УрФО в Москву уже вылетели первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов, вице-губернатор Тюмени Сергей Сарычев, вице-губернатор Ямала Ирина Соколова, вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов, вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын, вице-губернатор Кургана Вадим Шумков. Пермский край должен представлять замглавы администрации губернатора Леонид Политов. На момент публикации материала сведений о его командировке не было.

По информации «URA.RU», главной темой разговора станут запланированные на март 2018 года выборы президента. На мероприятии распределят зоны ответственности между субъектами и федеральным центром в избирательной кампании. Отдельный блок будет посвящен легитимности выборов и работе с оппозицией.

«Несмотря то, что Кремль уже неоднократно давал понять, что главное — это провести открытую и легитимную кампанию, в некоторых регионах до сих пор этого не понимают. Грубо работают с оппозицией, применяют административный ресурс», — рассказал о ситуации один из собеседников агентства, участвующий в организации встречи. По его словам, председателям избиркомов и вице-губернаторам еще раз объяснят политику Кремля и дадут понять, какие будут последствия в случае перегибов на местах.

Главной темой разговора с вице-губернаторами станут президентские выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все участники президентской кампании должны иметь возможность свободно собирать подписи, открывать штабы, и проводить встречи с населением, не встречая противодействие со стороны местных властей. Региональным чиновникам напомнят и недавние изменения в избирательном законодательстве: про уголовную ответственность за организацию каруселей, отмену открепительных удостоверений, обязательную видеотрансляцию с участков.

Ожидается, что перед участниками встречи в разные дни выступят первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, глава управления внутренней политики АП Андрей Ярин, его заместитель Александр Харичев и сотрудники ЦИК.

Источник агентства не исключает, что региональным чиновникам дадут установки по формированию территориальных штабов. Однако, один из организаторов ставит это под сомнение. Региональные чиновники уже несколько недель проходят согласования на пост начальников штабов Владимира Путина, но назначения не происходят: «Потому что выборы не начались, кандидата нет. Будет кампания — будут и назначения, и новый сбор с оглашением установок».

Политтехнолог Григорий Казанков говорит о рабочем формате предстоящей встречи с вице-губернаторами: «В этом году нас ждет большая серьезная кампания. Скорее всего, вице-губернаторам определят рамки этой кампании, расскажут, как она будет проходить. Думаю, что в разговоре ставка будет сделана на легитимность, чтобы на местах всем давали высказаться, никого там не ломали. Разные регионы есть, некоторые привыкли работать так, как они привыкли. Им надо много раз сказать, чтобы что-то изменилось».

Политолог Максим Жаров тоже считает, что администрация президента обозначит «флажки», за которые не должны заходить регионы в процессе сопровождения на своих территориях главного кандидата: «Поэтому, возможно, после завтрашнего семинара в регионах и узнают о том, какое решение принял Владимир Путин по поводу своего участия в президентских выборах».