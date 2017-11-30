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30 ноября 2017
Главные новости 
19:51  30 ноября 2017 0

Четыре полковника из Екатеринбурга зачищают югорскую Росгвардию

Источник: причина — засекреченная массовая драка омоновцев и чеченцев
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
День народного единства. Москва, полицейский, стадион, трибуны, пустые трибуны, росгвардия
После драки с чеченцами опытным бойцам ОМОН указывают на дверьФото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО начались массовые сокращения сотрудников Росгвардии. Без объяснения причин силовиков просят уйти со службы по собственному желанию. В случае отказа угрожают уволить по статье. Об этом 30 ноября «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах Югры.

По словам инсайдеров, на базу ОМОН в Нижневартовске приехала специальная комиссия из центрального управления Росгвардии по УрФО, состоящая из четырех полковников. По мнению источника, в распоряжении приехавших находились списки 23 сотрудников, которых, по непонятным причинам, нужно уволить.

«На следующее утро бойцов из списка начали вызывать в зал совещаний. Стали предлагать писать рапорт на увольнение по собственному желанию. Без объяснения причин. Причем стали пугать, что в случае отказа — уволят по статье», — комментирует источник.

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск, федоткин евгений, росгвардия хмао
Глава управления Росгвардии по ХМАО-Югре Евгений Федоткин
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По одной из неофициальных версий, отстранения силовиков связаны с событиями 27 июня, когда в Нижневартовске произошла массовая драка со стрельбой — предположительно, между сотрудниками Росгвардии и кавказцами (официально Росгвардия не раскрывает информацию и не признает участие своих бойцов в беспорядках).

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что без работы могут остаться сотрудники с большим стажем, участники военных действий, обладатели государственных военных наград. «Некоторым сотрудникам до полной пенсии осталось несколько месяцев. Почти у всех жилищная ипотека. Получается, что без официальной причины людей с большим опытом „под зад ногой“. Как им теперь кормить семьи? Идти в ОПГ?», — рассказывает источник агентства.

Бывший замглавы руководителя отдела криминалистики СКР по республике Северная Осетия — Алания, адвокат Сергей Даниленко считает, что сотрудникам, которых склоняют к увольнению, необходимо обратиться к юристам для дальнейшего разбирательства в суде.

«Если поступившая от инсайдера информация верна, то действия руководства Росгвардии однозначно неправомерны, так как понуждать сотрудника к увольнению незаконно в принципе. Для увольнения по дискредитирующему основанию необходимо доказать факт совершения им проступка в ходе служебного расследования.

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, омон, силовики, полиция
Среди увольняемых есть опытные сотрудники с государственными наградами
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если же сотрудником не были совершены какие-либо правонарушения и данный сотрудник исполняет свои служебные обязанности надлежащим образом, то уволить его никто не имеет права. Кроме того, если основанием для увольнения выступают события, связанные с конфликтом с участием представителей чеченской диаспоры, то руководством Росгвардии пропущен срок для привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности», — сообщил агентству Сергей Даниленко.

По мнению источника в правоохранительных органах Нижневартовска, Росгвардия — одна из немногих организаций, которая может противостоять местным этническим преступным группировкам. «Из-за большого количества мигрантов в ХМАО существует проблема с этническими мафиями, традиционно их сдерживает ОМОН, действуя как официально, так и неофициально. Подобные увольнения могут дестабилизировать работу силовиков во всем регионе. Тогда противостоять различным преступным группировкам будет некому», — рассказывает собеседник.

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Подтвердить или опровергнуть информацию инсайдеров в управлении Росгвардии не удалось. Начальник пресс-службы управления по ХМАО Наталья Васильченко сообщила, что в подразделении проводится плановая аттестация и ее результаты не комментируются.

Как ранее сообщало агентство, 27 июля в Нижневартовске произошла массовая драка с применением травматических пистолетов. По одной из версий, конфликт произошел между представителями чеченской диаспоры и сотрудниками Росгвардии из-за проданного автомобиля.

Согласно этой точке зрения, юноша приобрел у кавказцев автомобиль, однако разбился, не успев за него расплатиться. На поминках погибшего продавцы автомобиля приехали требовать деньги у его отца (по неподтвержденным данным, около миллиона рублей). Отец погибшего обратился за помощью к знакомым силовикам, из-за чего и появился конфликт, переросший в массовую драку.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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