Массовая драка чеченцев и Росгвардии началась с поминок

23:12 31 июля 2017 1

Бойцы нижневартовского ОМОН, неоднократно бывавшие на боевых заданиях в Чеченской Республике, все чаще и чаще сталкиваются с кавказцами у себя дома Скриншот с видеокамер, зафиксировавших часть потасовки

Следственный комитет в Югре забрал у полиции уголовное дело по факту драки между выходами из Чеченской республики и одетыми в штатское сотрудникам Росгвардии. Конфликт со стрельбой произошел в Нижневартовске в торговом центре «Городок». Передать дело под юрисдикцию следователей распорядилась региональная прокуратура. Формулировка — «в связи с высоким общественным резонансом». Полиция, ранее возбудившее производство, не смогла задержать ни одного из участников столкновения.

Югра, где так культивируется межнациональное единство, в очередной раз прославилась этническими разборками Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Следователи СКР уже устанавливают участников конфликта и их мотивы, сообщил в разговоре с «URA.RU» старший помощник руководителя следственного управления по работе со СМИ Алина Никифорова. СКР квалифицировал дело по пп. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Потасовка в «Городке» произошла в четверг, 27 июля. По словам очевидцев, отношения выясняли две группы мужчин. Конфликт закончился дракой, которая переросла в стрельбу. Огонь велся на улице, и пули могли попасть в посетителей торгового центра и случайных прохожих. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как раненых запинывали ногами, били рукоятками пистолетов по голове. В больницу с ранениями в голову и тело были доставлены трое человек.

Драка проходила с особой жестокостью: лежачих забивали рукоятками пистолетов. Видео:

В субботу и воскресенье в социальных сетях, информационных агентствах и видеохостингах стали появляться сведения, что жертвами разборок стала группа «молодых чеченцев». Множество анонимных аккаунтов однодневок (например, «Новая Россия», «Фамилия, Имя, Отчество») распространяют информацию о том, что пострадавшие люди были студентами, и просто оказались не в то время не в том месте.

Юни Успанов удалил пост, сославшись на обилие нецензурных реплик в комментариях Фото: Страница Юни Успанова в Facebook

«Это случилось вчера в Нижневартовске. Молодые ребята чеченцы сидели за столиком в летнем кафе. На них без причин налетели толпой подонки в майках и явно организованные и начали избивать и расстреливать. В итоге двое в реанимации с выстрелами в живот и все жестоко избиты. По заверениям местных русских жителей, это были ОМОНовцы. По их заверениям их после совершения преступления по горячим следам задержали, но к вечеру отпустили и теперь полиция заявляет, что преступников задержать не получилось. Огромная просьба ко всем сделать репост и сообщить всем, кто мог бы повлиять на расследование и выявление преступников!», — такое сообщение рассылалось по интернет-ресурсам (орфография и пунктуация сохранены).

Точно такой же пост разместил на своей странице в Facebook бизнесмен и общественный деятель из Моздока Юни Успанов. Спустя несколько часов он удалил запись, объяснив свои действия наплывом комментаторов, «позволяющим себе грязные слова».

В понедельник, 31 марта, было опубликовано новое видео, проливающее свет на то, что происходило на месте событий до начала потасовки. На кадрах ролика, озаглавленного «Беспредел чеченцев в Нижневартовске», видно, что в конфликте участвует несколько десятков людей. Одна из сторон пытается скрыться с места событий на серебристом автомобиле, однако их останавливают, достают из автомобиля, после чего начинается драка.

На кадрах видно, что люди, похожие на гипотетических омоновцев, избивавших на первом видео лежащих, безоружны. Оружие есть в руках у их противников, и они ведут из него огонь.

Стреляющий мужчина, в свою очередь, похож на одну из жертв, которой разбивают голову рукояткой от пистолета.

Авторы видео не скрывают своего предвзятого отношения к одной стороне конфликта. Видео: пользователь «ВКонтакте» Los Angeles

В настоящее время обсуждение резонансного события в социальных сетях продолжается. Пользователи разбились на два лагеря: одни поддерживают чеченцев, другие — их оппонентов.

В качестве версии сторонников омоновцев утверждается, что разборкам предшествовал конфликт на поминках молодого человека, погибшего накануне в автокатастрофе.

Согласно этой точке зрения, юноша приобрел у кавказцев автомобиль, однако разбился, не успев за него расплатиться. Продавцы приехали требовать деньги у отца должника (по неподтвержденным данным, около миллиона рублей), и тот попросил помощи у знакомых силовиков.

Источник «URA.RU» в правительстве ХМАО-Югры подтвердил сведения, что причиной кровавой разборки стал конфликт на поминках. По словам собеседника, именно поэтому официальные представители Чеченской Республики не стали вмешиваться в ситуацию. «Все решили. Там нет недовольных. Гоп-стоп не получился. Точнее получился, но с обратным эффектом», — комментирует собеседник агентства.

В пресс-службе Росгвардии по ХМАО-Югре официально опровергают данные об участии бойцов в беспорядках. «Обвинения, высказанные в адрес сотрудников ОМОН, необоснованны, сотрудники подразделения на месте происшествия задействованы не были», — заявила агентству пресс-секретарь региональной Росгвардии Юлия Шмелева.

Получить комментарии главы чеченской диаспоры Нижневартовска Турпал Али Баймурадова во время подготовки материала не удалось. В городской чечено-ингушской общественной организации «Вайнах» не ответили на звонки журналистов.

Конфликт в «Городке» — не первый, произошедший между сотрудниками ОМОН и чеченцами в Нижневартовске. В 2013 году в кафе «Фудзи» группа кавказцев начала угрожать администратору заведения. За девушку вступились сотрудники ОМОН, находившиеся вне службы в помещении кафе и двое их друзей. В результате, произошла поножовщина. Зачинщики, нанеся ножевые ранения силовикам, скрылись с места происшествия. Злоумышленников объявили в федеральный розыск. По неофициальным данным, как минимум один из напавших на омоновцев молодых людей и по сей день скрывается на территории Чечни.