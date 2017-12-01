«Сейчас ходят слухи, что в „Единой России“ зачистят до 80% актива»

1 декабря «Единая Россия» отметит свое 16-летие. Но настроение не праздничное, скорее выжидательное: нужны два заявления от лидера партии. В ближайшее время Владимир Путин примет решение о своем выдвижении на президентские выборы и расскажет, будет ли он выдвигаться от партии власти. В политических кругах считается, что роль «Единой России» на президентских выборах определит дальнейшую судьбу партии.
О том, что единороссы стоят на пороге важных перемен, говорит и недавнее назначение нового и. о. секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. И хотя имиджевый кризис 2011 года преодолен (по опросам ВЦИОМ, за правящую партию готовы проголосовать 53%), сегодня, в 2017-м, на повестке другой вопрос: сможет ли партия стать самостоятельной политической силой или останется только группой поддержки Путина и филиалом Кремля. Ведущие эксперты отвечают на пять ключевых вопросов, от которых зависит этот выбор.
Почему ЕР важно, чтобы Путин заявился на выборы от партии?
В 2000 и 2004 годах Путин уже шел на выборы в качестве самовыдвиженца. Но в 2011 году он был кандидатом от «Единой России». Тогда против единороссов была организована кампания, в которой их называли «партией жуликов и воров». Поэтому выдвижение Владимира Путина от партии считалось прямой поддержкой ЕР: главный кандидат делился с ней своим рейтингом.
Сегодня у партии хорошая социология, но Владимир Путин ей все равно нужен, потому что ЕР в ловушке: она не может выдвинуть больше никого, кроме президента, считает директор NPR Group Дмитрий Фетисов. «Вопрос: достанется ей главная роль или она будет только помогать кремлевской администрации в проведении кампании», — уточнил политолог.
В то же время выдвижение президента от партии несет для ее членов определенные риски, отмечает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Он ждет чистку актива: «Путину нужно будет показать, что он идет от обновленной „Единой России“. Поэтому партийцы, которые мечтают о выдвижении Путина, от партии забывает, что он выдвинуться может, но без них». При этом эксперт отметил, что партийному активу, как и руководству ЕР положено желать, чтобы Путин выдвигался именно от них: «Иначе возникает вопрос, зачем тогда нужна партия».
Что будет с партией, если Путин пойдет самовыдвиженцем?
Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что, вне зависимости от решения Путина, партия способна эффективно проявить себя на выборах и остаться главной политической силой, у которой большинство мандатов в Госдуме: «Есть три сценария — самовыдвижение, от партии или от коалиции. При любом выборе Путин в состоянии победить, „Единая Россия“ при этом не несет имиджевых потерь». По его словам, важно, чтобы партия использовалась как инструмент предвыборной организации, потому что такой разветвленной структуры, которая пользуется поддержкой у населения, в стране больше нет.
Но большинство экспертов считает иначе. Вероятность выдвижения президента от партии власти невелика — не выше 30%, считает директор Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «При таком сценарии беспокоиться партии не о чем. В противном случае, ЕР будет лишь одной из политических сил, которая получит право официально поддерживать Путина, и партии придется показывать чудеса расторопности, чтобы сохранить хотя бы часть тех позиций в Госдуме 2021 года, которые она имеет сейчас», — дает неутешительный прогноз аналитик.
Если Путин пойдет на выборы без «Единой России», то для партии это может обернуться электоральными рисками. Дмитрий Фетисов указывает, что рейтинг ЕР зачастую связывают с рейтингом Путина. «Если Путин не идет от ЕР, то интересно, как партия будет вести кампанию. Встанет вопрос, насколько ЕР самостоятельна со своим рейтингом без Путина», — отмечает политолог. Рейтинг доверия Путину, по данным ВЦИОМ на конец ноября, составляет 51,4%, что сопоставимо с рейтингом ЕР — 52,1%.
Сценарий самовыдвижения Владимира Путина может поставить под сомнение сохранность партии как таковой, полагает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Это породит волну неприятных обсуждений о скорой перезагрузке партийной системы в целом, мы видим, что Жириновскому и Зюганову очень много лет. И если КПРФ — это структура со многими группами интересов, то ЛДПР, как и СР — партии одного человека. И я думаю, что очень легко будет вписать ЕР в концепт разговоров о перезагрузке партийной системы».
Тем более есть признаки перезагрузки. Что значит для ЕР приход Андрея Турчака?
В середине октября произошла ротация в руководстве партии. Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак был назначен на место секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова. Приход Турчака связывали с тем, что нынешняя администрация президента захотела вывести партию из-под контроля экс-замглавы АП, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Эту версию «URA.RU» подтвердил политолог Павел Салин: «Был расчет на то, чтобы партия вышла из-под контроля Володина и попала под контроль председателя Высшего совета партии Бориса Грызлова. Однако Турчак имеет прямой выход на Владимира Путина, который опять усложнил ситуацию своим фирменным кадровым стилем — поддерживать неопределенность, чтобы различные силы могли друг с другом конкурировать».
Кандидатура Турчака была неоднозначно принята либеральной общественностью, поскольку его имя фигурирует в деле о нападении на журналиста Олега Кашина. Несмотря на то, что единоросс не раз опровергал обвинения в свой адрес, этот момент может использоваться против партии, считает политолог Дмитрий Фетисов. «Учитывая внешнее политическое давление, не исключено, что в Штатах будет раскачиваться эта тема, Турчака будут обвинять в организации нападения на Олега Кашина», — пояснил эксперт. По его мнению, чтобы нейтрализовать риск, Турчаку нужно провести информационную кампанию — полностью доказать свою непричастность к этому делу.
В целом, смена секретаря Генсовета связана с вхождением партии в президентскую кампанию, считает политолог Олег Игнатов: «Нужно было создать условия для омоложения партии и выдвижения Путина. Но пока никаких существенных структурных изменений не произошло, их невозможно сделать в такой короткий период».
Перемены, связанные с приходом Турчака, касаются и организационных и политических решений, поясняет глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Окончательный переход к открытой модели праймериз, реформа межрегиональных советов направлены на деятельность партии, как института и партийной политики, и политики президента. Турчак действует достаточно жестко, инициативно, энергично», — описал первый месяц работы нового секретаря Генсовета эксперт, отметив, что за это время у Турчака сложилось эффективное взаимодействие с Грызловым.
Нужен ли Медведев «Единой России»?
Дмитрий Медведев принял должность председателя партии от Владимира Путина в мае 2012 года, после его инаугурации на пост президента. В 2017 году «Единая Россия» несколько дистанцировалась от своего председателя, считают эксперты. На это есть целый ряд причин. Дмитрий Орлов это связывает с предвыборным периодом: «Реальная роль и позиционирование ЕР известны: Путин — это основатель партии, Медведев — ее председатель. С началом избирательной кампании происходит смена позиционирования: и депутатами, и активистами, и значительной частью населения, Путин вновь воспринимается как лидер партии».
Политолог Вячеслав Смирнов считает, что для Медведева партия — это бонус к посту главы правительства: «Кадровую политику на местах премьер не влезал, потому что это всегда удел аппарата, и даже вопреки желанию премьера аппарат может назначить того человека, кого они хотят назначить. Медведев лидер партии, но он никак не влияет на руководителей региональных отделений и их решения, потому что губернатор для них ближе и страшнее».
В момент назначения Андрея Турчака в политическом сообществе активно обсуждалась версия, что председатель партии Дмитрий Медведев был против, поскольку считал, что фигура скандального экс-губернатора дискредитирует партию, напоминает политолог Аббас Галлямов. «Факт того, что назначение состоялось вопреки мнению председателя, был воспринят как сигнал о том, что оставлять Медведева лидером ЕР Путин не планирует», — дает пессимистичный прогноз аналитик. Он не исключает, что это случится до выборов, поскольку главному кандидату нужно демонстрировать перемены: «и здесь любые средства хороши».
Имиджево ситуацию усугубляет еще и то, что в последние полгода Дмитрий Медведев, как и «Единая Россия» не находятся в авангарде политической повестки, говорят эксперты.
Партия в тени из-за неопределенностей вокруг выдвижения Владимира Путина на президентских выборах, а Медведев — из-за весенней информационной атаки.
При этом политолог Александр Пожалов считает, что Медведев в любом случае остается лидером партии, а если Владимир Путин выдвинется от партии, то это будет «досрочный сигнал» (то есть за полгода до формирования правительства) председателю ЕР о продлении его премьерства.
Как партии остаться в «живых»?
Высокие рейтинги партии, победа на выборах в Госдуму, поддержка президента не гарантируют выживаемость «ЕР» в следующих электоральных циклах. Политические тренды 2017 года — массовые перестановки в губернаторском корпусе, молодежный протест и появление новых интернет-площадок могут сделать из «Единой России» аутсайдера политического процесса.
«Единой России» надо активно входить в федеральную повестку — сейчас ее там почти нет, считает Дмитрий Абзалов: «Нужно поднимать бренд и региональные отделения, перехватывать повестку у ОНФ, который активно работает на территориях», — отмечает политолог. Он полагает, что партии нужно создавать новые площадки для обсуждения острых социальных проблем. «Единая Россия» должна стать кузницей политиков. «Необходимо показать, что в политику может попасть не только сын чиновника, но и любой активный подросток. Необходимо дезавуировать элитарность. Если партия сможет ответить на эти вызовы — то будущее у нее будет, если нет, то она останется утяжелителем на ногах президента», — резюмировал Абзалов.
Выстраивание отношений с новыми региональными элитами — еще один вызов, который стал актуальным для партии после «губернаторопада» в 2017 году. Значительная часть губернаторов-новичков — это технократы, которые не занимались партийной работой.
Сама партия никакого участия в их выдвижении не принимала, и поэтому сейчас ей важно вести борьбу за новых руководителей регионов, говорит эксперт ИСЭПИ Александр Пожалов.
«ЕР должна ввести их в свой Высший совет или убедить вступить в партию, чтобы поставить их кандидатуры во главе списка на предстоящих выборах в региональные парламенты. Если Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем, то это усложнит задачу ЕР вовлечь в свою орбиту новых губернаторов, которым будет проще дистанцироваться от партии», — говорит политолог. Он отмечает, что единороссы не участвуют в подборе будущей политической и управленческой элиты страны: их, например, нет среди организаторов конкурса «Лидеры России». Перед Турчаком возникает задача вернуть форматы внутрипартийных проектов по подготовке кадров, которые существовали раньше. Кроме того, по мнению Пожалова, «Единая Россия» не участвует в процессе формирования повестки будущего. На фоне борьбы проектов ЦСР Алексея Кудрина, «Столыпинского клуба» Бориса Титова и предложений главы МЭР Максима Орешкина, наработки Высшего совета партии пока остаются на втором плане.
Политтехнолог Вячеслав Смирнов считает, что партии вообще в очередной раз предстоит найти место в самой структуре власти: «Ей нужно обновиться, а может, разделиться на несколько новых партий. Сейчас ходят слухи о том, что зачистят 80% актива, а значит, перед ними будет стоять другая задача — трудоустроиться».