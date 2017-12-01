«Сейчас ходят слухи, что в „Единой России“ зачистят до 80% актива»

13:17 01 декабря 2017 0

Сегодня «Единой России» исполняется 16 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

1 декабря «Единая Россия» отметит свое 16-летие. Но настроение не праздничное, скорее выжидательное: нужны два заявления от лидера партии. В ближайшее время Владимир Путин примет решение о своем выдвижении на президентские выборы и расскажет, будет ли он выдвигаться от партии власти. В политических кругах считается, что роль «Единой России» на президентских выборах определит дальнейшую судьбу партии.

О том, что единороссы стоят на пороге важных перемен, говорит и недавнее назначение нового и. о. секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. И хотя имиджевый кризис 2011 года преодолен (по опросам ВЦИОМ, за правящую партию готовы проголосовать 53%), сегодня, в 2017-м, на повестке другой вопрос: сможет ли партия стать самостоятельной политической силой или останется только группой поддержки Путина и филиалом Кремля. Ведущие эксперты отвечают на пять ключевых вопросов, от которых зависит этот выбор.

Почему ЕР важно, чтобы Путин заявился на выборы от партии?

Пойдет ли Путин на выборы от партии — главный вопрос для каждого единоросса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2000 и 2004 годах Путин уже шел на выборы в качестве самовыдвиженца. Но в 2011 году он был кандидатом от «Единой России». Тогда против единороссов была организована кампания, в которой их называли «партией жуликов и воров». Поэтому выдвижение Владимира Путина от партии считалось прямой поддержкой ЕР: главный кандидат делился с ней своим рейтингом.

Сегодня у партии хорошая социология, но Владимир Путин ей все равно нужен, потому что ЕР в ловушке: она не может выдвинуть больше никого, кроме президента, считает директор NPR Group Дмитрий Фетисов. «Вопрос: достанется ей главная роль или она будет только помогать кремлевской администрации в проведении кампании», — уточнил политолог.

В то же время выдвижение президента от партии несет для ее членов определенные риски, отмечает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Он ждет чистку актива: «Путину нужно будет показать, что он идет от обновленной „Единой России“. Поэтому партийцы, которые мечтают о выдвижении Путина, от партии забывает, что он выдвинуться может, но без них». При этом эксперт отметил, что партийному активу, как и руководству ЕР положено желать, чтобы Путин выдвигался именно от них: «Иначе возникает вопрос, зачем тогда нужна партия».

Что будет с партией, если Путин пойдет самовыдвиженцем?

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что, вне зависимости от решения Путина, партия способна эффективно проявить себя на выборах и остаться главной политической силой, у которой большинство мандатов в Госдуме: «Есть три сценария — самовыдвижение, от партии или от коалиции. При любом выборе Путин в состоянии победить, „Единая Россия“ при этом не несет имиджевых потерь». По его словам, важно, чтобы партия использовалась как инструмент предвыборной организации, потому что такой разветвленной структуры, которая пользуется поддержкой у населения, в стране больше нет.

Но большинство экспертов считает иначе. Вероятность выдвижения президента от партии власти невелика — не выше 30%, считает директор Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «При таком сценарии беспокоиться партии не о чем. В противном случае, ЕР будет лишь одной из политических сил, которая получит право официально поддерживать Путина, и партии придется показывать чудеса расторопности, чтобы сохранить хотя бы часть тех позиций в Госдуме 2021 года, которые она имеет сейчас», — дает неутешительный прогноз аналитик.

Вызов для ЕР — доказать, что рейтинг партии независим от рейтинга Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если Путин пойдет на выборы без «Единой России», то для партии это может обернуться электоральными рисками. Дмитрий Фетисов указывает, что рейтинг ЕР зачастую связывают с рейтингом Путина. «Если Путин не идет от ЕР, то интересно, как партия будет вести кампанию. Встанет вопрос, насколько ЕР самостоятельна со своим рейтингом без Путина», — отмечает политолог. Рейтинг доверия Путину, по данным ВЦИОМ на конец ноября, составляет 51,4%, что сопоставимо с рейтингом ЕР — 52,1%.

Сценарий самовыдвижения Владимира Путина может поставить под сомнение сохранность партии как таковой, полагает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Это породит волну неприятных обсуждений о скорой перезагрузке партийной системы в целом, мы видим, что Жириновскому и Зюганову очень много лет. И если КПРФ — это структура со многими группами интересов, то ЛДПР, как и СР — партии одного человека. И я думаю, что очень легко будет вписать ЕР в концепт разговоров о перезагрузке партийной системы».

Тем более есть признаки перезагрузки. Что значит для ЕР приход Андрея Турчака?

В середине октября произошла ротация в руководстве партии. Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак был назначен на место секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова. Приход Турчака связывали с тем, что нынешняя администрация президента захотела вывести партию из-под контроля экс-замглавы АП, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Эту версию «URA.RU» подтвердил политолог Павел Салин: «Был расчет на то, чтобы партия вышла из-под контроля Володина и попала под контроль председателя Высшего совета партии Бориса Грызлова. Однако Турчак имеет прямой выход на Владимира Путина, который опять усложнил ситуацию своим фирменным кадровым стилем — поддерживать неопределенность, чтобы различные силы могли друг с другом конкурировать».

Генсовет ЕР единогласно поддержал кандидатуру Андрея Турчака (в центре) в выдвижении на пост и. о. секретаря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидатура Турчака была неоднозначно принята либеральной общественностью, поскольку его имя фигурирует в деле о нападении на журналиста Олега Кашина. Несмотря на то, что единоросс не раз опровергал обвинения в свой адрес, этот момент может использоваться против партии, считает политолог Дмитрий Фетисов. «Учитывая внешнее политическое давление, не исключено, что в Штатах будет раскачиваться эта тема, Турчака будут обвинять в организации нападения на Олега Кашина», — пояснил эксперт. По его мнению, чтобы нейтрализовать риск, Турчаку нужно провести информационную кампанию — полностью доказать свою непричастность к этому делу.

В целом, смена секретаря Генсовета связана с вхождением партии в президентскую кампанию, считает политолог Олег Игнатов: «Нужно было создать условия для омоложения партии и выдвижения Путина. Но пока никаких существенных структурных изменений не произошло, их невозможно сделать в такой короткий период».

Перемены, связанные с приходом Турчака, касаются и организационных и политических решений, поясняет глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Окончательный переход к открытой модели праймериз, реформа межрегиональных советов направлены на деятельность партии, как института и партийной политики, и политики президента. Турчак действует достаточно жестко, инициативно, энергично», — описал первый месяц работы нового секретаря Генсовета эксперт, отметив, что за это время у Турчака сложилось эффективное взаимодействие с Грызловым.

Нужен ли Медведев «Единой России»?

Дмитрий Медведев принял должность председателя партии от Владимира Путина в мае 2012 года, после его инаугурации на пост президента. В 2017 году «Единая Россия» несколько дистанцировалась от своего председателя, считают эксперты. На это есть целый ряд причин. Дмитрий Орлов это связывает с предвыборным периодом: «Реальная роль и позиционирование ЕР известны: Путин — это основатель партии, Медведев — ее председатель. С началом избирательной кампании происходит смена позиционирования: и депутатами, и активистами, и значительной частью населения, Путин вновь воспринимается как лидер партии».

Премьер Дмитрий Медведев возглавляет партию с 2012 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Вячеслав Смирнов считает, что для Медведева партия — это бонус к посту главы правительства: «Кадровую политику на местах премьер не влезал, потому что это всегда удел аппарата, и даже вопреки желанию премьера аппарат может назначить того человека, кого они хотят назначить. Медведев лидер партии, но он никак не влияет на руководителей региональных отделений и их решения, потому что губернатор для них ближе и страшнее».

В момент назначения Андрея Турчака в политическом сообществе активно обсуждалась версия, что председатель партии Дмитрий Медведев был против, поскольку считал, что фигура скандального экс-губернатора дискредитирует партию, напоминает политолог Аббас Галлямов. «Факт того, что назначение состоялось вопреки мнению председателя, был воспринят как сигнал о том, что оставлять Медведева лидером ЕР Путин не планирует», — дает пессимистичный прогноз аналитик. Он не исключает, что это случится до выборов, поскольку главному кандидату нужно демонстрировать перемены: «и здесь любые средства хороши».

Имиджево ситуацию усугубляет еще и то, что в последние полгода Дмитрий Медведев, как и «Единая Россия» не находятся в авангарде политической повестки, говорят эксперты.

Партия в тени из-за неопределенностей вокруг выдвижения Владимира Путина на президентских выборах, а Медведев — из-за весенней информационной атаки.

При этом политолог Александр Пожалов считает, что Медведев в любом случае остается лидером партии, а если Владимир Путин выдвинется от партии, то это будет «досрочный сигнал» (то есть за полгода до формирования правительства) председателю ЕР о продлении его премьерства.

Как партии остаться в «живых»?

Высокие рейтинги партии, победа на выборах в Госдуму, поддержка президента не гарантируют выживаемость «ЕР» в следующих электоральных циклах. Политические тренды 2017 года — массовые перестановки в губернаторском корпусе, молодежный протест и появление новых интернет-площадок могут сделать из «Единой России» аутсайдера политического процесса.

Партия должна генерить повестку, придумывать новые площадки для острых обсуждений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Единой России» надо активно входить в федеральную повестку — сейчас ее там почти нет, считает Дмитрий Абзалов: «Нужно поднимать бренд и региональные отделения, перехватывать повестку у ОНФ, который активно работает на территориях», — отмечает политолог. Он полагает, что партии нужно создавать новые площадки для обсуждения острых социальных проблем. «Единая Россия» должна стать кузницей политиков. «Необходимо показать, что в политику может попасть не только сын чиновника, но и любой активный подросток. Необходимо дезавуировать элитарность. Если партия сможет ответить на эти вызовы — то будущее у нее будет, если нет, то она останется утяжелителем на ногах президента», — резюмировал Абзалов.

Выстраивание отношений с новыми региональными элитами — еще один вызов, который стал актуальным для партии после «губернаторопада» в 2017 году. Значительная часть губернаторов-новичков — это технократы, которые не занимались партийной работой.

Сама партия никакого участия в их выдвижении не принимала, и поэтому сейчас ей важно вести борьбу за новых руководителей регионов, говорит эксперт ИСЭПИ Александр Пожалов.

«Единая Россия» не принимает участие в создании новой управленческой и политической элиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«ЕР должна ввести их в свой Высший совет или убедить вступить в партию, чтобы поставить их кандидатуры во главе списка на предстоящих выборах в региональные парламенты. Если Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем, то это усложнит задачу ЕР вовлечь в свою орбиту новых губернаторов, которым будет проще дистанцироваться от партии», — говорит политолог. Он отмечает, что единороссы не участвуют в подборе будущей политической и управленческой элиты страны: их, например, нет среди организаторов конкурса «Лидеры России». Перед Турчаком возникает задача вернуть форматы внутрипартийных проектов по подготовке кадров, которые существовали раньше. Кроме того, по мнению Пожалова, «Единая Россия» не участвует в процессе формирования повестки будущего. На фоне борьбы проектов ЦСР Алексея Кудрина, «Столыпинского клуба» Бориса Титова и предложений главы МЭР Максима Орешкина, наработки Высшего совета партии пока остаются на втором плане.

Политтехнолог Вячеслав Смирнов считает, что партии вообще в очередной раз предстоит найти место в самой структуре власти: «Ей нужно обновиться, а может, разделиться на несколько новых партий. Сейчас ходят слухи о том, что зачистят 80% актива, а значит, перед ними будет стоять другая задача — трудоустроиться».