Отцы-основатели СтопГОКа поссорились после звонка президента Путина

22:00 30 ноября 2017 0

Василия Московца упрекают, что объявил себя единоличным лидером СтопГока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первое заседание по вопросу строительства Томинского ГОКа в Сосновском районе состоится в Общественной палате Челябинской области 1 декабря. В движении, выступающем против будущего комбината, рассорились из-за того, что не могут решить, кому идти в Южно-Уральский аграрный университет, где собираются общественники. Не поделили лидерство и те, кто стоял у самых истоков СтопГока.

Рабочая группа «по вопросу реализации проекта строительства Томинского ГОК» была создана по итогам встречи 13 ноября губернатора Бориса Дубровского с представителями РМК, надзорных ведомств и активистами СтопГОК Сергеем Белогороховым и Василием Московцом после телефонного звонка последнему президента Владимира Путина. Стороны договорились организовать переговорный процесс на площадке Общественной палаты области. В рабочую группу в качестве экспертов включили руководителей и других экологических движений. Первое заседание будут транслировать в прямом эфире в соцсетях. От СтопГока пригласили семь человек. «Квоту» объяснили тем, что в заседании также будут участвовать «Эколого-патриотическое движение России», общественная организация «Ключ от города», благотворительный экологический фонд «Моя планета», волонтерское эко-движение «Время Че», общественная организация «Экология Челябинска», Ассоциация челябинского регионального Центра общественного контроля в сфере экологии. Именно вокруг «семерки» противников ГОКа и возникли споры.

В СтопГоке разочарованы ссорой лидеров Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Один из основателей СтопГока Юрий Черкасов 27 ноября выложил на своей странице в «Фейсбуке» эмоциональный пост. Рассказал, что Василий Московец, он назвал его «человеком, не стесняющийся называть себя лидером движения», вынес на обсуждение список тех, кто пойдет на заседание палаты. По словам Черкасова, во время обсуждения возникли споры по поводу одной из кандидатур. «Развернулась весьма бурная дискуссия, и три активнейших участника движения, его ветераны и весьма творческие личности, много сделавшие и делающие для остановки Томинского ГОКа, потребовали публичного обсуждения указанной кандидатуры и голосования по предмету ее включения в состав рабочей группы, — пишет Черкасов. — После этого Московец В.В. устроил самую настоящую публичную травлю участниц дискуссии — их комментарии были частично удалены, они сами подвергнуты оскорблениям и унижениям на странице группы, и, мне точно известно, что по отношению одной из них были применены меры репрессивного характера в виде „отправки в бан“». Черкасов назвал поведение Московца хамским.

Этот пост вызвал бурное обсуждение. Одни упрекали Юрия Черкасова за то, что тот постоянно устраивает склоки. Другие его поддерживали. Выяснилось, что спор возник вокруг кандидатуры Марии Берсеневой. Юрий Черкасов даже выложил скан части дискуссии, где Василия Московца уговаривали не заносить в «черный список» тех, кто высказывает свое мнение, отличное от мнения Московца. «Это не выход всех банить!», — писали Василию Московцу. Но тот в ответ говорил, что не позволит разводить склоки. А потом вся эта тема была удалена из страницы «В контакте» «Рабочая группа по проблемам Томинского ГОКа». Но пока она не была удалена, за этим спором наблюдали все пользователи соцсети.

«Василий Московец Elena Ladnaya Мария Берсенёва почему у вас якобы в отсутствии денег постоянные конфликты на пустом месте? Как оценит данную ситуацию Юрий Черкасов и что скажет общественность?», — задался вопросом блогер Василий Колесников.

И раньше между двумя лидерами возникали трения, а 13 ноября, уже после того как президент РФ Владимир Путин позвонил Московцу Черкасов написал в своем аккаунте: «Моя борьба с Томинским ГОКом закончилась. Всем спасибо!». Позже соратник Черкасова Тарас Есаков объяснил это заявление тем, что им не понравилось вступление Московца в диалог с Русской медной компанией, речь шла о совещании у губернатора Бориса Дубровского. Московец и Есаков основали страницу «Большой Челябинск». А Юрий Черкасов создал акаунт «Жизнь без Томинского ГОКа» «В контакте». Как потом он в своем «Фейсбуке», его посты на странице СтопГока, где администратор Василий Московец, просто не ставят. В ответ ему выставляют претензии, что он заявил о выходе из движения. Соратники Черкасова с этими упреками не согласны.

«Каждый человек устает. Когда что-то делает, хочет, чтобы все видели, что вносит вклад. Думаю, эмоции были. Принадлежность к движению — это условность. СтопГОК — лозунг. В этом смысле Юрий Черкасов остается с нами. Так получилось, что медийным лицом стал Московец. Ради бога. Но мы работаем все вместе. Как такового председателя или руководителя у нас нет», — объясняет Елена Ладная. По ее словам, Юрий Черкасов организовал движение «Большой Челябинск». Возможно, под его брендом будет выступать против ГОКа», — пояснила «URA.RU» участник СтопГОКа Елена Ладная.

Представители СПЧ Михаил Федотов и Иван Засуркий предложили в Челябинске создать региональный совет по правам человека Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Между тем, до сих пор нет ясности в том, кто пойдет на заседание в Общественную палату региона. Как сообщил «URA.RU» лидер СтопГОКа Василий Московец, активисты пока еще не решили, кто будет участвовать в заседании рабочей группы, это сейчас обсуждается. Что касается позиции Юрия Черкасова, то Московец выразил недоумение его решение выйти из движения. Лидер СтопГОК не отрицает, что в соцсетях периодически «банят» участников за комментарии. «У всех нас нервы на пределе, усталость огромная. Поэтому для предотвращения конфликтов периодически люди отправляются „в бан“ на сутки. Потом успокаиваются и уже нормально дискутируют. Меня самого блокировали на несколько часов во время публичных слушаний. Это нормально. Мы все сотни раз ссорились, спорили, а потом вместе шли на митинге и выступали против ГОКа».

Юрий Черкасов объяснил корреспонденту «URA.RU», что не просто вышел из движения, а прекратил борьбу против строительства комбината. «Из СтопГОК вышел давно. Но участвовал во многих акциях, потому что была единая цель, выступал на митингах. После звонка президента и встречи у губернатора началось забалтывание темы. Активисты, которые участвовали в той встречи, этому не препятствовали. Они хотели лишь себя показать журналистам и публике. Мне не хочется оказаться сопричастным к провальным акциям, которые активисты СтопГОК будут проводить за столом переговоров», — заявил Черкасов.

В СтопГок считают, что руководителя как такового быть не должно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При этом общественник подчеркнул, что остается в рабочей группе, которая будет работать над созданием регионального Совета по правам человека. К этому процессу его подключил во время приезда в Челябинск председатель федерального СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов.

Часть участников движения СтопГок постепенно перемещаются на страницу «В контакте» движения СтопСмог «Стоп смог! За чистый воздух в Челябинске!». Здесь обсуждаются нынешние проблемы экологии города, Коркинский разрез и прочие вопросы.

Конфликт Черкасова и Московца неприятно поразил противников ГОКа. «Невероятно! Люди, собравшиеся под знаменем СТОП-ГОК, движением, объединяющими и призывающим народ к борьбе за чистоту воздуха, за здоровье и за жизнь, наконец… Раздираемы распрями и внутренними конфликтами», — пишет на странце Юрия Латышева Татьяна Чернобривец. «Все участники и настоящие, и вышедшие просто устроили соревнования по разваливанию движения против Томинского ГОКа. Стыдно. Противно. Гадко», — делает вывод Mila Berlucci.