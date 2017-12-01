Отборные слухи о лучших людях России

22:09 01 декабря 2017 0

Золото, сотовые — не в фаворе

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что президент поговорит с отстраненными спортсменами. — Пиарщики Медведева сами придумали вопрос про выборы президента. — «Молодую гвардию» могут закрыть. — Рогозину может грозить отставка. — Куйвашев переезжает в новый дом. — Рапопорта сделают крайним после ЧМ-2018. ­— Москва дала отмашку по саммитам в Челябинске. — Борис Титов поставил в неудобное положение тюменского омбудсмена. ­— Прославившегося на YouTube югорского школьника прячут от Малахова. — Министры боятся годовщины губернатора Решетникова. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Президент поговорит с отстраненными спортсменами

В министерстве спорта говорят, что сейчас готовится встреча Владимира Путина с теми российскими спортсменами, которых МОК отстранил от соревнований и лишил олимпийских медалей. По слухам, глава государства выразит поддержку жертвам политической кампании против России и наградит их почетными орденами. Встреча может состояться уже после 5 декабря, когда МОК примет решение по участию России в Олимпиаде в Южной Корее.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пиарщики Медведева сами придумали вопрос про выборы президента

Вопрос о президентских амбициях Дмитрия Медведева был якобы инициирован пресс-службой самого главы правительства. Говорят, что публичное высказывание премьера на эту тему — это часть кампании по укреплению Медведевым собственных аппаратных позиций. Ранее его фамилия неоднократно упоминалась в числе возможных преемников Путина — премьер-министру нужно было пресечь эти слухи.

Совет Федерации будет отклонять думские законы

В Совете Федерации грядут перемены. Сенаторы говорят, что Валентина Матвиенко вслед за спикером Госдумы Вячеславом Володиным взяла курс на демонстрацию самостоятельности и влиятельности парламента. Поэтому в ближайшее время следует ожидать критики законопроектов, принятых Госдумой. Кроме того, некоторые законопроекты от коллег из Нижней палаты будут вообще отклоняться, как это было с законом о запрете рекламы на платежках за ЖКХ.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Молодую гвардию» могут закрыть

С приходом Андрея Турчака в руководство «Единой России» ревизии подвергаются почти все проекты и партийные организации. По слухам, особое внимание секретарь Генсовета ЕР сейчас уделяет «Молодой Гвардии «Единой России». Говорят, что молодежную организацию могут серьезно реформировать из-за неэффективности и включить в молодежную платформу партии.

Министры и депутаты уходят в тень

В правительстве и Госдуме говорят, что многие министры и депутаты стараются сейчас уйти из публичной повестки. Это якобы связано с предстоящей президентской кампанией и страхом чиновников и политиков совершить промах или стать участником медийных скандалов. Поэтому министры и депутаты переходят в «протокольный режим», ограничивая свою публичную деятельность вручением и получением наград, паркетными встречами.

Рогозину может грозить отставка

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральные коллеги Дмитрия Рогозина заверяют: в кулуарах всерьез обсуждается возможность отставки вице-премьера. Причиной ее может стать потеря двух космических аппаратов — спутника Росгидромета «Метеор-М» и студенческого аппарата МГТУ «Бауманец-2» — в результате схода с орбиты ракеты «Союз-2.1б», запущенной с космодрома Восточный 28 ноября. Еще 17 потерянных в результате этого аппаратов принадлежали Канаде, Японии, Швеции, США и Германии.

Первый запуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» должен был состояться 27 апреля 2016 года, но старт пришлось переносить и из-за проблем с одним из приборов. Тогда это привело к отставке гендиректора свердловского НПО автоматики имени Семихатова Леонида Шалимова. Второй раз, уверены интриганы в правительстве, уже некому будет прикрыть провал вице-премьера.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Куйвашев переезжает в новый дом

Губернатор Евгений Куйвашев планирует переехать из своей квартиры на Никонова, 4. Причины такого решения неизвестны, но ранее глава региона в кулуарах высказывал мысль, что хотел бы обзавестись собственным домом близ Екатеринбурга — тем более, по ипотеке за квартиру он рассчитался.

Больше всего слухами о переезде озадачены соседи губернатора, которые через близость квартиры могли поддерживать контакт с Евгением Куйвашевым. На Никонова, 4 живут «молочный король» Сергей Майзель, худрук театра Эстрады Александр Новиков, директор «Четвертого канала» Элеонора Расулова. Конечно, никому не хочется терять статус соседей губернатора.

Переименовать область Альшевских предложил по совету Тунгусова

Слухачи рассказывают, что инициатива провести референдум, чтобы переименовать Свердловскую область в Бажовскую, Уральскую, Романовскую или какую-либо другую, лишь на словах принадлежит депутату Госдумы Андрею Альшевских. Утверждается, что взбудоражить общественность заведомо спорной и даже скандальной темой народному избраннику посоветовал не кто иной, как глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. Цели, которые преследовал последний, непонятны пока даже самому депутату, который поделился секретом с окружением. Тем не менее, сам Тунгусов, утверждает парламентарий, остался доволен поднятой волной и результатами своего очередного человеческого эксперимента.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рапопорта сделают крайним после ЧМ-2018

Переназначение Леонида Рапопорта на пост министра спорта вызвало немало вопросов. После выборов губернатора его фамилия стояла в числе первых, кто должен был уйти в отставку. По словам источников «URA.RU», администрация губернатора вовсе не простила Леониду Ароновичу ошибки прошлого. Напротив, все спланировано. В следующем году Екатеринбург примет матчи чемпионами мира по футболу. По слухам, если во время мундиаля вскроются проблемы, то Рапопорт за них и ответит.

Минпром ищет женщину

Министерство промышленности Свердловской области лишилось замминистра. Виктория Казакова назначена главой министерства инвестиций и развития. На ее бывшем месте работы озадачились сохранить гендерный баланс в коллективе. Поэтому на освободившуюся должность ищут именно женщину. Но, в первую очередь, конечно, необходимо, чтобы дама разбиралась в промышленной политике.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гайда переехал поближе к кабинету Куйвашева. Но толку от этого нет

Кабинет Марии Картуз, бывшего пресс-секретаря свердловского губернатора, пустовал недолго. По информации источников, его занял советник главы региона на общественных началах Анатолий Гайда. Но оказалось, соседство кабинетов не гарантирует частые личные встречи с первым лицом региона. Как известно, Евгений Куйвашев сейчас находится в постоянных разъездах по заявке на «Экспо-2025».

Директор ДИП измерит популярность районной прессы «лайками»

Руководитель департамента информационной политики Александр Иванов придумал новый KPI для редакторов районных газет. Как сообщают источники, он настоятельно рекомендовал им завести страницы своих изданий в социальных сетях. По «лайкам» и переходам директор ДИП намерен оценивать местных журналистов. Самых непопулярных могут ждать санкции.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер свердловских единороссов недоволен Ениным

Слухмейкеры в партийных структурах заметили, что лидер свердловских единороссов Виктор Шептий якобы начал неодобрительно отзываться о начальнике агитационно-пропагандистского отдела исполкома «ЕР» Евгении Енине. По неофициальной версии, Шептий считает Енина виновным в падении упоминаемости его персоны в СМИ. Говорят, что в частных беседах лидер единороссов сетует, что Енин часто уходит из исполкома до окончания рабочего дня, чтобы успеть подготовить свою аналитическую программу на «Областном телевидении». Но, по слухам, Шептий не решается высказывать претензии Енину, опасаясь, что тот перестанет приглашать его в телеэфир.

Мэрия Екатеринбурга хочет забрать у ФНС право собирать налоги и втягивает в конфликт «область»

В мэрии Екатеринбурга недовольны тем, как идет сбор имущественных налогов — чиновники уверяют, что ФНС кампанию провалила. «В кулуарах ходят слухи, что депутат Виктор Тестов продвигает идею забрать у налоговой право выставлять квитанции. Были уже первые переговоры, налоговая, разумеется, отказала, но город от идеи не отказался. У них швах с бюджетом этого года, в будущем будет такая же ситуация. Поэтому они будут пытаться „продавить“ эту идею на уровне законодательной инициативы в Госдуму, оформленную обращением от Заксобрания области», — уверяют слухмейкеры.

Список «Единой России» на выборах в гордуму возглавит будущий мэр Екатеринбурга

Есть версия, что представители администрации Екатеринбурга уже согласовали потенциальный список кандидатов в депутаты гордумы от «Единой России». Якобы его возглавил будущий глава Екатеринбурга, фамилия которого пока не называется. По одной из версий, это неожиданный, ранее не обсуждавшийся широкими кругами кандидат. Считается, что будущий глава города будет активно пиариться в ходе праймериз и основной предвыборной кампании. Нарастив свою известность, он получит преимущество в ходе борьбы за мэрский пост.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Куратор выборов от «ЕР» поссорился с главами трех районов

Неожиданные сплетни ходят о руководителе Екатеринбургского корсовета «Единой России» Михаиле Клименко, назначенным координатором выборов в думу областного центра. Якобы по заданию партии и екатеринбургских властей он должен был наладить прямой контакт с главами всех районных администраций мегаполиса. Но есть версия, что Клименко не нашел язык с главами Орджоникидзевского, Октябрьского и Кировского районов. Не исключено, что урегулировать их конфликт придется первым лицам мэрии.

К агитации на выборах подключат менеджеров интернет-провайдеров

В условиях острой нехватки опытных агитаторов, способных работать на выборах в Гордуму Екатеринбурга, будущие кандидаты вынуждены применять необычные способны формирования своих штабов. По слухам, некоторые из них подумывают над заключением договоров с провайдерами, менеджеры которых ежедневно обходят с предложениями о подключении интернета по несколько сотен квартир. Якобы чаще всего будущие кандидаты присматриваются к менеджерам «Дом.ру», прославившихся среди горожан своей напористостью и надоедливостью. Слухмейкеры не исключают, что им удастся довольно быстро переучить этих специалистов под свои предвыборные нужды.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кандидатам в депутаты Гордумы Екатеринбурга негде печатать агитки

По слухам, ряд потенциальных кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы столкнулись с неожиданной проблемой. Якобы они обратились в свердловские типографии с просьбой напечатать новогодние календарики и выяснили, что практически все типографские мощности забронированы их конкурентами до сентября 2018 года. Есть версия, что упустившим время претендентам на мандаты придется размещать заказы на печать предвыборных газет и листовок в соседних Пермском крае и Челябинской области по крайне невыгодным ценам.

Прокуратура объявила охоту на помощников екатеринбургских депутатов

Есть версия, что прокуратура Екатеринбурга может провести проверку использования депутатами гордумы средств, выделяемых на оплату труда их помощников. По неофициальным сведениям, некоторые из них устраивают на оплачиваемые из бюджета должности своих родственников, фактически не ведущих никакой деятельности. Не исключено, что они получают эти деньги незаконно. Слухмейкеры удивляются, почему прокуратура заинтересовалась этой проблемой только в конце срока полномочий действующего состава гордумы, когда наказать возможных виновников за растрату бюджетных средств будет уже практически нереально.

Артюх собрался в Гордуму, оттеснив экс-супругу

Евгений Артюх возвращается в политику. Как рассказывают источники, он намерен участвовать в выборах в Екатеринбургскую гордуму в сентябре следующего года. Однако Артюх понимает, что фактически полностью утратил свою узнаваемость среди избирателей. Поэтому он намерен набрать политических очков во время президентских выборов. По слухам, Евгений Петрович будет руководить в регионе предвыборным штабом председателя «Партии роста» Бориса Титова, который намерен участвовать в президентской кампании, оттеснив свою бывшую супругу Елену Артюх, свердловского бизнес-омбудсмена.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественная палата Свердловской области ищет замену своему председателю

Не исключено, что председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко может потерять свой пост. В качестве одной из возможных причин его отставки слухмейкеры называют претензии к «кошмарящим» бизнес рядовым членам палаты. Последние якобы выезжают на коммерческие предприятия и угрожают их владельцам некими проверками, на которые не имеют юридического права. Слухмейкеры не исключают, что подбираются кандидатуры преемников Набойченко. По одной из версий, на потенциально освобождающийся пост рассматриваются уже два общественника.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новоторженцева намерена избавиться от своего заместителя

Глава Счетной палаты Свердловской области Елена Новоторженцева, говорят, задумала избавиться от своего заместителя Георгия Изюрова. Весь юмор ситуации в том, что его назначение сама же Новоторженцева и лоббировала. Внимание на специалиста она, как утверждают злые языки, обратила с подачи свердловского министра финансов и вице-губернатора Галины Кулаченко. В результате недолгого сотрудничества выяснилось, что один из этой пары не очень любит работать, а другой — человек сложный и привык исключительно руководить. Так что, по всей видимости, в ближайшее время кадровый состав Счетной палаты претерпит изменения.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Справороссы нашли метод работы с капремонтом: бей своих, чтобы чужие боялись

На комиссии Екатеринбургской думы на днях рассматривали ход работы Фонда капитального ремонта. Рассмотрение прошло достаточно спокойно, депутаты положительно оценили деятельность структуры. Без неожиданностей, впрочем, не обошлось, и внезапно инициативным на заседании оказался справоросс Илья Лобов: народный избранник предложил провести проверку деятельности Фонда в 2015 году с привлечением правоохранительных органов. Пикантность инициативе придает тот факт, что в этот период Фондом руководил однопартиец Лобова — Александр Караваев, освобожденный со своей должности по требованию федерального Министерства строительства и ЖКХ после того, как вопросы прокуратуры и ОНФ к работе Фонда достигли критической массы. Депутаты не поняли столь ярого рвения одного справоросса в попытке наказать другого, но, улыбаясь, промолчали.

В Росгвардии УрФО сменится руководство

В структурах уральского подразделения Росгвардии грядут кадровые перемены. Местные силовики рассказывают, что в ближайшее время ждут назначения нового руководителя ведомства в УрФО. Новым главой окружной Росгвардии якобы станет генерал-лейтенант по фамилии Попов — больших подробностей от «погон» добиться не удается, но решение по нему, как заверяют слухачи, уже лежит на подписании у президента. Действующий руководитель Росгвардии в УрФО генерал-лейтенант Игорь Голлоев, все по той же информации, уедет на повышение в Москву. Он был назначен командующим Уральским округом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 13 октября 2016 года.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Человек года» — банкрот?

Один из номинантов премии «Человек года» вызвал ехидные усмешки среди информированных бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов. Речь о руководителе «Атлас групп» Владимире Городенкере.

По имеющимся данным, проблемы Городенкера связаны с уголовным делом по преднамеренному банкротству первоуральского завода ЖБИ «Первый бетонный». Городенкеру, бывшему екатеринбургскому депутату, формально удалось вывернуться от обвинительного приговора благодаря амнистии. А чтобы не получить судимость, Городенкер вернул государству 7 млн 75 тыс. 589 рублей и 63 копейки налоговых долгов, что подкосило состояние экс-депутата. Говорят, он готовится к банкротству.

Недостроенная телебашня Екатеринбурга устоит

Свердловские власти в замешательстве. Все больше высокопоставленных чинов на федеральном уровне советуют им сохранить недостроенную телебашню у цирка в целости. Главе региона давят на то, что это символ города. По слухам, защищает ее не только сенатор Эдуард Россель, но и некоторые сотрудники администрации президента. Именно поэтому в недавнем номере «Российской газеты» вышла статья «Взлет застрял на полдороге», где автор с теплом рассказывает о самом знаменитом недострое страны. Есть версия, что власти попросят УГМК пересмотреть свои планы.

Преподавателям УрФУ разрешили заниматься наукой, как хобби

Неприятный сюрприз ждал всех преподавателей УрФУ — распоряжением руководства вуза им существенно повышена учебная нагрузка. «Теперь нам оплачивают только часы, которые мы провели, обучая студентов. Сейчас времени не хватает даже на подготовку к занятиям, а научную, методическую и прочую работу перевели в разряд „хобби“. Считается, что преподаватель занимается наукой, пишет учебники, разрабатывает контрольные и отвечает на вопросы по курсовым в свободное от работы время. Например, по выходным», — возмущаются преподаватели УрФУ.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ельцин Центр под запретом на Свердловской киностудии…

Слухачи обсуждают странный запрет для всех сотрудников Свердловской киностудии. Им, дескать, не стоит посещать Ельцин Центр, в том числе, во внерабочее время. Для контроля за посещением ЕЦ, утверждают слухачи, на киностудии практикуется мониторинг соцсетей сотрудников. Директор киностудии Михаил Чурбанов был на открытии, хлопал вместе со всеми гостями в торжественной обстановке. Его позиция резко поменялась после того, как ЕЦ раскритиковал режиссер Никита Михалков.

…, а директор зарабатывает очки за счет известного режиссера

Рассказывают и другой злой слух про директора Свердловской киностудии Михаила Чурбанова. В его владениях — павильонах свердловской киностудии — с сентября текущего года известный российский режиссер Алексей Федорченко снимает очередной шедевр авторского кино. В окружении же Чурбанова уже придумывают, как выдать кино совместным проектом знаменитого режиссера и благосклоннейшего к творцам директора киностудии. Вся соль в том, что проект Федорченко — заслуга исключительно Минкульта РФ, выделившего бюджетные деньги, и самого режиссера. А поскольку киностудия предприятие государственное, то и роль Чурбанова во всем этом выглядит крайне размытой.

В солярии обгорела целая семья

Курьезный инцидент произошел в косметическом салоне в одном из городов-спутников Екатеринбурга: молодая девушка обгорела в солярии, намазавшись перед сеансом кремом, купленном в этом же салоне. Она вышла из кабинки с красным лицом и с негодованием набросилась на персонал, требуя вызывать ей скорую помощь. «Скорую», конечно, вызвали, но на все ее упреки был дан ответ: вы же сами намазались, вас никто не заставлял! Затем в салон приехала мать девушки. Она не поверила в рассказ о случившемся, намазалась тем же самым кремом и отправилась в ту же кабинку. Итог — две женщины с обгорелыми лицами в приемном отделении местной больницы. Говорят, на упаковке с кремом было написано: «Не использовать в солярии!».

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Москва дала отмашку по саммитам

Поездка Дубровского в Сочи, на совещание с главами стран Шанхайской организации сотрудничества, дает всем сигнал, что Москва действительно неофициально дала «добро» на саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске. Уже засуетились бизнесмены, которые ранее скептически относились к самой перспективе саммитов. Особенно активизировались строители будущих объектов к саммитам.

Давыдов покинул СИЗО тайно — на день раньше…

Болтают, что бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов, обвиняемый в мошенничестве, вышел из СИЗО УФСБ вечером 28 ноября. А не утром 29 ноября, когда у него истек срок содержания под стражей. Говорят, Давыдов договорился со следователем и тот, довольный тем, что экс-глава администрации дал нужные показания, не возражал. Уже пошли разговоры: Давыдов и адвокаты опасались, что утром 29 ноября экс-чиновника будут караулить журналисты с фото- и телекамерами. Мол, станут приставать с вопросами, да и светиться перед прессой Давыдов не хотел. Хотя на самом деле заснять такой момент невозможно, и адвокаты это знают. К дверям СИЗО прессе не подобраться, понять, в каком автомобиле выезжает экс-глава мэрии, сложно. Поэтому никто Давыдова не караулил.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…и поехал продавать недвижимость

А 29 ноября, когда СМИ прилежно строчили сообщения об освобождении Сергея Давыдова под подписку о невыезде, сам он уже был в санатории «Еловое». Собрал всю свою команду. Якобы ему или разрешили передвигаться в пределах области, или позволили на один день выехать из Челябинска. Говорят, что в «Еловом» Давыдов сообщил, что с некоторыми объектами, в том числе, с частью домиков в санатории, придется расстаться. Дело идет к большому штрафу по приговору, и этот штраф придется платить за счет продажи недвижимости. А в целом, передают слова Давыдова, жизнь и работа продолжаются.

Силовики завершают «дело Юревича»…

По удивительному совпадению, к выходу Сергея Давыдова из СИЗО, силовики дают понять, что расследование уголовного дела экс-губернатора Михаила Юревича на финальной стадии. Все поняли так, что у силовиков после допросов Давыдова, а также прочих бизнесменов и экс-чиновников, доказательной фактуры по «делу Юревича» стало предостаточно. Можно сшивать дела в папки и отправлять в прокуратуру для обвинительного заключения. По слухам, папок несколько сотен. Это означает, что читать дело в прокуратуре будут очень долго, прежде чем передадут в суд.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…, но экс-губернатора никто не ищет

Судить Михаила Юревича будут заочно. На сайте Интерпола до сих пор нет данных об объявлении экс-губернатора в международный розыск. Поэтому Юревич может спокойно передвигаться по миру. Хотя, по слухам, теперь, когда доказательная база подкреплена показаниями важных свидетелей, все может измениться. И тогда следователи будут добиваться выдачи экс-губернатора в Россию. А пока адвокаты довольно успешно внушают властям Великобритании, что бывший глава Южного Урала — жертва политического режима.

Климов руководил из отпуска…

Вице-губернатор Олег Климов все еще в отпуске. Но когда происходило перераспределение полномочий между заместителями Бориса Дубровского, проявил себя. Болтают, что Климов затребовал от управления делами и минимущества, что стали ему подконтрольны, все бумаги. Он уже «рулил» ведомствами в удаленном режиме и обещал: как только выйдет на работу, наведет порядок. Мол, пока над ними не было куратора, распустились. А потом вдруг пропал, перестал выходить на связь.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…и собирается к Аристову

Сплетники шепчутся, что на днях видели Олега Климова на Челябинском электрометаллургическом комбинате. А перед этим якобы Климов был у владельца ЧЭМК Александра Аристова. «Что он делал на комбинате, если уже не курирует экологию?» — судачили сплетники. Знающие слухмейкеры им поясняли, что Климов давно дружит с Аристовым. И, вероятно, договаривается с ним о новой работе. На которую якобы выйдет или после отпуска, если не захочет вернуться в правительство. Или после Нового года, когда оформит пенсию по уходу с госслужбы, что станет хорошей прибавкой к генеральской пенсии.

Сушкову дали бывший кабинет Гаттарова

Экс-министр сельского хозяйства Сергей Сушков, ставший вице-губернатором, перебрался из офиса в резиденцию на Цвиллинга. Ему выделили кабинет, в котором когда-то сидел вице-губернатор Руслан Гаттаров. Гаттарову этот кабинет не нравился, он жаловался, что нет солнечного света в окнах. Окна и в самом деле выходят во внутренний крытый двор. И как только после увольнения Ивана Сеничева освободился другой кабинет, Гаттаров тут же перебрался на эти площади. Но, говорят, Сушков, в отличие от Гаттарова, не так прихотлив и спокойно принял положенные ему квадратные метры.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Смольникову грозит «административка»

Министру экономического развития Сергею Смольникову могут влепить штраф в рамках административного дела. Министерство и подведомственные организации проверяют ревизоры. Проверяющие, как считают в министерстве, слишком придирчивы, «роют» во всех направлениях. Особенно в теме эффективности самого ведомства и его «дочек». Для этого надо просмотреть много бумаг, часть которых чиновники показывать не хотят. Министру уже дали понять, что если будет «секретиться» и дальше, ему действительно выпишут крупный штраф.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утарбеков чуть не попал в ЗСО

Перед заседанием президиума регионального политсовета «Единой России» по Челябинску поползли слухи, что мандат депутата Заксобрания передадут не Дмитрию Альтману, как договаривались раньше, а Дамиру Утарбекову. Ссылались чуть ли не на звонок из Москвы. Якобы «сверху» попросили ввести в ЗСО выходца из «Молодой гвардии». К тому же и сам Утарбеков чуть ли не до последнего дня уверял, что обязательно попадет в областной парламент. Но кандидатуру Утарбекова даже не стали вносить как альтернативу Альтману.

Депутаты пугают друг друга рутением

Болтают, что многие депутаты гордумы скачали себе новое приложение на айфоны, чтобы следить за экологической ситуацией в Челябинске. Кто разрабатывал приложение неизвестно, на какие нормативы настроено непонятно. Но чуть ли не каждый день там показывают такую опасную ситуацию, что народные избранники стали бояться смотреть в свои айфоны. Кто-то уже снес приложение.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мительман оскандалился на хоккее

В кулуарах Челябинска обсуждают недавний инцидент с депутатом гордумы Ильей Мительманом на одном из любительских хоккейных матчей. Мительман выступает за одну из команд, матч был товарищеским, и чтобы добавить драйва в игру, пригласили профессионального хоккеиста из «Трактора». Договорились, что этот хоккеист будет играть поочередно за ту и другую команду.

Неизвестно, что послышалось Мительману, но он якобы решил, что его интересы хотят ущемить и не пускать на лед совсем. По слухам, Илья Мительман стал шуметь и ругаться на вице-президента Федерации дзюдо России Дмитрия Черных. Болтают, что депутат позволил себе столь некрасивые выражения, что Черных вспылил. Дело могло кончиться побоищем, охранник Мительмана не знал, как себя вести, связываться с Черных опасался. По слухам, драку предотвратил депутат гордумы Сергей Резников, ему удалось растащить спорщиков.

Силовики придут в Верхнеуральск

Махинации с жильем для детей-сирот могут аукнуться чиновникам Верхнеуральского района. Уголовное дело вот-вот будет возбуждено. Хотя еще не понятно, к кому предъявят претензии. Начинали строить, когда и. о. главы района был Сергей Кимайкин. Принимали уже при главе Сергее Айбулатове. Оформляли бумаги заместители главы. Короче говоря, кому-то все равно придется ответить. Все, что связано с нарушениями по жилью, дольщики, ветхо-аварийное, дети-сироты, теперь в тренде.

Фото: пресс-служба Миасского ГО

Золотого лося назвали Геной

В Миассе открыли новый памятник лосю — официальному гербу города. Монумент заказывали в Вологде. Если на эскизе статуя выглядела красиво, то готовая работа смотрится хуже. Лося отлили в бетоне и покрыли золотой краской. В городе говорят, что краска довольно быстро облезет, так как на материалах сэкономили. А кто-то предлагает перенести статую в кабинет к мэру Геннадию Васькову. Там она сохранится в целости и сохранности. К тому же идея с «золотым лосем» принадлежит градоначальнику. Лося уже начинают называть Геной.

У Шацилло сносят щиты

В Озерске разгорается скандал со сносом рекламных щитов, принадлежащих бизнесмену Владиславу Шацилло. Никакой политики, судачат в Озерске, срезают даже щит с КПРФ. Шацило сдавал щиты коммунистам в аренду. Баннеры сносят не только потому, что они были размещены незаконно, но и по требованию ГИБДД. Убирают и другие щиты. Но Шацилло всем говорит, что его «прессуют» из-за разборок с «Маяком».

В Коркинском районе сменят главу

В Коркино ходят слухи, что в скором времени глава района Евгений Валахов подаст в отставку. Мол, к нему накопилось много претензий из области, не справляется с работой, с местными депутатами отношения не слишком складываются. Гадают, кто сменит Валахова, и сходятся на спикере райсобрания Наталье Лощининой, с которой у Валахова давний конфликт.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Борис Титов поставил в неудобное положение тюменского омбудсмена

Говорят, что заявление о выдвижении в качестве кандидата в президенты России бизнес-омбудсмена Бориса Титова поставило весьма в неудобное положение тюменского уполномоченного по защите прав предпринимателей и главу местной «Деловой России» Ларису Невидайло. Злопыхатели уверяют, что Титов намерен выстроить вертикаль своих избирательных штабов, используя структуры «Деловой России» и бизнес-омбудсменов на местах.

«Судя по всему, Ларисе Невидайло предстоит нелегкий выбор: либо публично поддерживать официального кандидата от партии власти, от которой зависит и ее должность и бизнес, или, подчиняясь дисциплине, поддержать Титова, поставив под угрозу собственные интересы в регионе», — шепчутся сплетники.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменским «фронтовикам» показали пиратскую «Матильду»

Сплетники уверяют, что на нарушении авторских прав на скандальную «Матильду» попалась автотранспортная компания, обслуживающая тюменский ОНФ. «В салонах автобусов фирмы встроены телевизоры для того, чтобы развлекать в долгом пути пассажиров, — объясняют слухачи. — Причем никого не смущало, что показывают там фильмы, недавно вышедшие в прокат. Неудивительно, что большинство записей были пиратскими копиями, а некоторые — и вовсе „экранками“. Непонятно только, кто додумался показать такое кино членам ОНФ во время их поездки на антикоррупционный форум». Злопыхатели шепчутся, что речь идет о скандальном фильме «Матильда» — «фронтовики» якобы возмутились и уже направили материалы о нарушении авторских прав правообладателям. «Перевозчику могут выставить такие штрафы, что он просто обанкротится», — злорадствуют слухачи.

Поисковики напрасно надеялись на дружбу с областным чиновником

Говорят, что в среде тюменских поисковиков ползут слухи о том, что надежды на собственное здание с помещением для музея могут рухнуть. «Поисковики рассчитывали на старое знакомство и дружеские отношения с главой департамента по общественным связям Павлом Белявским, — шепчутся слухачи. — Но он занял жесткую позицию, не отдавая предпочтения своим друзьям». Сплетники уверяют, что поисковики, несмотря на успехи в работе отряда и тридцатилетний юбилей деятельности, уже получили отказ в предоставлении помещения.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Силовики взялись за тюменских перевозчиков

Тюменские автоперевозчики добились своего: после скандальных аукционов на право получения городских пассажирских маршрутов начались проверки силовиков. Слухачи поговаривают, что историей о вымогательстве денег с мелких перевозчиков, которым якобы занимались победившие на конкурсе фирмы-пустышки, заинтересовалось РУФСБ. «Правда, в самом „Тюменьгортрансе“, который проводил конкурсы, и в городском департаменте транспорта мелким автовладельцам навстречу не идут, — шепчутся злопыхатели. — Проверку наличия автобусов чиновники решили провести только у одного из победителей, ИП Савельева. Второй победитель, его родственница Бурганова, открыто хвалится покровительством друзей в мэрии и родственником в УЭБ и ПК Тюменского района». Слухмейкеры предполагают, что департаменту просто невыгодно расторгать договор с Бургановой и Савельевым: предприниматели тогда потребуют вернуть им в общей сложности больше 37 миллионов рублей — уплаченную по договору цену контракта.

В Тюмени не могут решить, кому летать на съезды за казенный счет

Неоднозначную реакцию в Тюмени вызвала поездка делегации местной прессы на съезд Союза журналистов России. «На встречу отправились бывший директор областного департамента, курировавший прессу, и новый, — посмеиваются сплетники. — Видимо, пока не могут договориться, кому туда летать за казенный счет, и в результате летают оба». Слухачи поговаривают, что так на следующий съезд может и вовсе отправиться половина департамента.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменский штаб Ксении Собчак возглавил талантливый имитатор

Говорят, что заявившей о своем выдвижении в президенты Ксении Собчак стоит повнимательнее наблюдать за работой тюменского штаба. Злопыхатели уверяют, что назначенный его руководителем Антон Михальчук не прочь пропиариться любыми методами, причем некоторые из них работодателю могут не понравиться. «Весной этого года Антон собирался участвовать в одной из оппозиционных акций, и похоже, что ради славы сымитировал собственное задержание, — смеются слухачи. — Несколько часов он не брал трубки на звонки сочувствующих и СМИ, в итоге в прессе пошла волна публикаций о том, что Михальчука забрала полиция». И только после официальных заявлений УМВД о том, что силовики вообще никого не задерживали, Михальчук стал отвечать на звонки. «Впрочем, может быть, Ксении Анатольевне именно такой герой и нужен?» — задаются вопросом злопыхатели.

Тюменские общественники разочаровали коллег

Злопыхатели уверяют, что Общественная палата Тюменской области, которая проводит семинары якобы в помощь НКО, делает это эффективно только на бумаге. По факту польза от таких мероприятий вызывает сомнения как у некоммерческих организаций, так и у некоторых представителей самой палаты. Участникам семинаров приходится тратить по четыре, а то и по шесть часов на то, чтобы услышать очевидные вещи навроде законодательной базы, при этом никаких конкретных решений о том, как можно получить средства под социально ориентированные проекты, не предлагается. Часть общественников, по информации злопыхателей, уже вообще перестали посещать подобные заседания, предпочитая разбираться в нюансах подачи заявок на гранты своими силами. «Советы проводятся пару раз в месяц, но ничего продуктивного на них не услышать. Просто жаль тратить свое время», — сетуют слухачи.

Слухи ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комаровой написали фейковое письмо от мэров

В околополитической тусовке ХМАО смеются над публикацией одного из интернет-порталов, опубликовавшего якобы подлинное коллективное письмо югорских мэров на имя губернатора Натальи Комаровой. В документе градоначальники жалуются на Ханты-Мансийск, стабильно получающий на правах административного центра дополнительные дотации из окружного бюджета, называют существующее положение дел «чудовищной несправедливостью».

«Любому мало-мальски компетентному в этой теме человеку понятно, что в системе такой логикой не мыслят. Это то же самое, если губернатор напишет президенту и попросит перестать дотировать Чечню. Ну, а фамилия мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева, написанная через „к“, не держит никакой критики. Фейкньюс. Позор», — обсуждают журналисты между собой.

Прославившегося на YouTube югорского школьника прячут от Малахова

Как шепчутся в Ханты-Мансийске, в окружную столицу приехали сотрудники проекта Андрея Малахова «Пусть говорят», которые разыскивают юного югорчанина, прославившегося в соцсетях за счет своего необычного повествования о судьбе Александра Пушкина на Youtube. В ходе уличного блиц-опроса, посвященного смерти русского поэта, находчивый школьник нашел что ответить журналисту: «Считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился в своей смерти. Жаль, конечно, этого добряка. Конечно, для детей он не писал… Пару книжек он для детей написал, все равно жалко его. Хороший был человек».

По мнению слухачей, школьника найти не удалось, так как он является сыном высокопоставленного чиновника, который не желает для своего ребенка подобной популярности. Поэтому ребенка прячут от федеральных СМИ.

Омоновцы пожалуются Бастрыкину

По слухам внутри югорского управления Росгвардии, сотрудники Нижневартовского ОМОНа планируют обратиться за помощью к главному следователю РФ Александру Бастрыкину. По мнению слухачей, сотрудников принуждают к увольнению, а в случае отказа грозятся уволить по надуманной статье.

«Силовики боятся, что им могут инкриминировать несуществующие преступления. Троих человек уже уволили, еще 20 уволят до конца месяца», — шепчутся слухмейкеры. По неофициальной версии, массовые сокращения вызваны инцидентом 27 июля этого года, когда в Нижневартовске произошла массовая драка сотрудников Росгвардии с представителями чеченской диаспоры.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО готовится митинг безработных

По слухам из Ханты-Мансийска, в городе готовится митинг увольняемых сотрудников гостиничного комплекса «Югорская долина». По версии слухачей, речь идет более чем о 60 работниках, которые вскоре останутся без работы. Как ранее сообщало агентство, «Югорская долина» является одним из крупнейших инфраструктурных объектов югорской столицы. «Как отдали комплекс под управление „Центру профессиональной патологии“, сразу все стало угасать. Где теперь людям новую работу искать — неизвестно», — судачат слухмейкеры.

В Югре снимут фильм про жизнь чиновников

Как шепчутся в медийных кругах Ханты-Мансийска, в Югре планируют запустить съемки многосерийного сериала о жизни «белых воротничков». По мнению слухачей, автором идеи является югорский режиссер Александр Хант. Его фильм с Алексеем Серебряковым «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» получил высокие оценки кинокритиков и удостоился награды на международном кинофестивале.

Судачат, якобы сюжет нового сериала будет разворачиваться вокруг молодого чиновника из департамента экономического развития, который прошел карьерный путь от простого служащего до уровня вице-губернатора. Картина расскажет о его личной и рабочей жизни, а также о взаимодействии с другими госслужащими.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Из офиса «Тюменьэнерго» исчез самогонный аппарат

В Сургуте появились слухи, якобы в одном из помещений «Тюменьэнерго» долгое время работала большая самогонная установка. Говорят, ей могли пользоваться топ-менеджеры компании. «Там образовался такой кружок по интересам, люди обменивались рецептами, проводили дегустации. Слышал, отличный самогон получался — его дарили всяким VIP, например, окружным депутатам. Жаль, что года полтора назад аппарат демонтировали по какой-то причине, может быть — из-за кадровых перестановок в руководстве компании», — считают слухачи.

Рымарева ждут неприятности

Говорят, в руководстве ОАО «Сургутнефтегаз» неприятно удивлены действиями администрации поселка Нижнесортымский — этот крупный населенный пункт в Сургутском районе считается одной из ключевых баз нефтяной корпорации. Сплетники судачат, что до руководства «СНГ» дошла информация о махинациях мэра Петра Рымарева с очистными сооружениями, из-за которых поселок может затопить канализационными стоками. «Там несколько десятков подразделений „Сургутнефтегаза“ — представляете, что будет, если их затопит? Говорят, гендиректор Владимир Богданов уже в курсе происходящего, и дал команду разобраться», — рассказывают слухмейкеры.

«НИПИ-Нефть» проверяет прокуратура

По слухам, окружная прокуратура занимается разработкой проектного института «НИПИ-Нефть», принадлежащего правительству ХМАО и базирующегося в Нижневартовске, на предмет коррупции. Как сообщают слухмейкеры, формальным поводом могут стать подряды на «Марафон благоустройства», якобы полученные компанией в обход законных процедур. Неформальной причиной силовики называют желание потрясти семью бывшего руководителя института Виктора Ситникова. Сам он сейчас курирует строительство в мэрии Нижневартовска, а его сын по-прежнему работает в топ-менеджменте проектного института.

Слухи ЯНАО

С ямальского форума в Питере сбежала часть VIP-делегации

Если верить слухам, курьезный момент произошел на полях Арктического правового форума, который проводит Ямал в Санкт-Петербурге. Говорят, некоторые высокопоставленные персоны пропустили часть важных мероприятий по личным причинам. «Выяснилось, что у нашей элиты очень много родственников в Питере. При выборе между делом и возможностью встретиться с близкими людьми возобладало второе», — рассказывает один из слухачей.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кобылкин встретился со «школьником из Бундестага»…

Говорят, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин решил лично проверить, как идут дела у школьника Николая, который учится в гимназии Нового Уренгоя. По слухам, в рамках визита в город, глава региона заглянул и домой к известному на всю страну после недавнего скандала ученику. Глава региона пообщался с семьей, вокруг которой только утихли сплетни и нападки. Он лично заверил их в светлом будущем их сына и напомнил, что в обиду его никто не даст, а виновные обязательно понесут наказание.

…, а директора новоуренгойской гимназии теперь ждут санкции

Проверки в гимназии, где учится «школьник из бундестага», все еще идут. Слухмейкеры поговаривают, что директора школы Екатерину Кашникову по итогам этих разбирательств ждут серьезные последствия. По версиям собеседников, с поста ее вряд ли уволят, но как минимум дисциплинарных взысканий не избежать. Ее винят и в халатном отношении к работе, отсутствии контроля, и даже в самодеятельности. По неподтвержденным пока данным, она сама решила участвовать в сомнительном проекте германских партнеров.

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Крюкова могут лишить мандата из-за выборов президента

Власти раздумывают, как поступить с мандатом Павла Крюкова, том-менеджера «дочки» «Газпронефти» из Ноябрьска, который был недавно арестован за взятки. Слухачи говорят, дилемма заключается в том, что пока действует презумпция невиновности и в случае оправдания Крюкова получится, что из Заксобрания региона его выгнали безосновательно. С другой стороны, власти опасаются, что на носу президентские выборы и лучше пережить шумиху с лишением мандата сейчас, чем перед самим днем голосования. Поэтому в региональном парламенте уже обсуждают включение этого вопроса в повестку декабрьского заседания. Следующее будет только в феврале.

Многодетным семьям Ямала выдали землю, где невозможно жить

Многодетные семьи Ноябрьска, обрадованные предоставлением округом земельных участков под дачи, дружной ватагой поехали обживаться на своей земле. Чтобы дружно вернуться и грустно пойти писать заявления об отказе от участков. Земли, выделяемые под заселение многодетных, не оборудованы нормальными подъездными путями. Не подведены электричество, вода и стоки. Чиновники администрации оправдываются тем, что по закону земли под дачи ничем, кроме дороги третьей категории (грунтовки), и не обязаны обеспечивать. Но обещают к лету поставить электрические подстанции.

Ямальский Роспотребнадзор претендует на титул «Капитан Очевидность»

Ямальские журналисты смеются над пресс-службой регионального Роспотребнадзора, разместившей необычный релиз. На сайте управления опубликована памятка, где подробно разъяснено, почему нельзя пить незамерзающие стеклоомывающие жидкости для автомобилей. Причина якобы в том, что недобросовестные производители могут добавлять вместо этилового спирта метанол. Последствия его употребления смертельно опасны.

Новый чиновник в мэрии Ноябрьска влюбил в себя женскую часть коллектива

В стенах департамента имущественных отношений Ноябрьска — пикантная ситуация. Говорят, что исконно молодой женский коллектив разбавил юный и холостой начальник. По версии слухмейкеров, работоспособность резко повысилась. Девушки приходят до звонка, а главное, не торопятся уходить домой, прося у начальника больше работы.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министры боятся годовщины губернатора Решетникова

По слухам, в правительстве Пермского края обсуждают, что губернатор Максим Решетников работает в регионе год. Он стал главой региона в начале февраля. Но всем очевидно: в декабре редко происходит что-то значимое, январь почти полностью выпадает из-за новогодних каникул и «раскачки». Поэтому можно подводить итоги первого года губернатора.

Как говорят, чиновники сильно опасаются, что глава региона потребует от них отчетов об успехах за это год. Многим совершенно нечем похвастаться. Если результаты министров начнут сравнивать — кому-то будет очень стыдно.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Басаргин обиделся на пермские власти

На этой неделе в Перми состоялось открытие вновь построенного терминала международного аэропорта Большое Савино. Событие знаковое, ведь жители миллионника сильно стыдились прежнего аэровокзального комплекса, напоминавшего, по свидетельствам пассажиров, сарай.

Судачат, что прежнего губернатора, нынешнего руководителя «Ространснадзора» Виктора Басаргина не пригласили на церемонию. По политическим соображениям.

Как говорят, Басаргин обиделся и в беседе с соратниками отметил, что без него не было бы никакого нового аэропорта, ведь губернатор Олег Чиркунов ничего не построил даже в условиях профицита бюджета. Ну и для реализации проекта пришлось понести огромные политические издержки, ведь группа депутата Заксобрания (теперь — Госдумы) Дмитрия Скриванова делала все, чтобы вместо нового аэропорта пермяки получили слабого главу региона. В общем, говорят, Басаргин намерен напомнить пермской элите, чьей заслугой является новый терминал.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Юсупов навестил бывшего теневого губернатора

Ходят слухи, перед увольнением теперь уже экс-глава администрации губернатора Рустем Юсупов уходил на больничный. А на самом деле он якобы побывал в столице, где успел обсудить со своими товарищами планы по отставке и дальнейшему трудоустройству в управление Минюста РФ по Московской области.

Как говорят, Юсупова видели в компании, в том числе, и Олега Демченко, который год назад был вице-премьером и теневым губернатором Прикамья. Что обсуждали товарищи — неизвестно.

Между тем вокруг Демченко ходят сплетни, что силовики давно от него отстали. Поэтому бывший «серый кардинал» вновь проявил интерес к Пермскому краю. Можно ожидать, что дружественные Демченко фирмы скоро опять заявятся на аукционы по строительству каких-нибудь инфраструктурных объектов.

Политов советуется с Чусовитиным…

Как сообщают шептуны, недавно назначенный заместителем главы администрации губернатора Леонид Политов постоянно консультируется по тем или иным вопросам со своим предшественником на этой должности, политтехнологом из Екатеринбурга Алексеем Чусовитиным.

Говорят, Политова связывают с Чусовитиным давние дружеские и деловые отношения. К примеру, они очень тесно работали во время парламентских выборов 2016 года, и не без протекции чиновника Чусовитин после своего ухода из администрации губернатора на какое-то время трудоустроится советником главы Перми Дмитрия Самойлова.

Ходят слухи, что Алексей Чусовитин неслучайно стал одним из тех, кто активно приветствовал назначение Леонида Политова на пост замглавы администрации. Поговаривают, теперь Политов задействует политтехнолога на выборах президента. Это подтверждают встречи Политова и Чусовитина в пермских кафе, которые отслеживают внимательные наблюдатели.

… и вступает в борьбу за пост главы администрации

Также слухмейкеры доносят, что Леонид Политов на полном серьезе лелеет надежду после выборов президента возглавить администрацию губернатора вместо ушедшего в отставку Рустема Юсупова. Правда, для этого ему надо не только добиться получения Владимиром Путиным на мартовских выборах в Пермском крае не менее 82% голосов избирателей (именно столько получил в сентябре Максим Решетников), но и обыграть в аппаратных интригах своих вероятных конкурентов.

Главным своим противником, как говорят, Политов считает совсем не вице-премьера Елену Лопаеву, как принято считать, а ее ставленника, и. о. директора департамента по работе с территориями Дмитрия Пучко. Как уверяют наблюдатели, Политов уже начал «подковерную» борьбу с Пучко. В частности, он подговаривает руководителей муниципалитетов жаловаться на чиновника губернатору и указывать на отсутствие компетенций, незнание ситуации на территориях и жесткий стиль работы с главами.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Сюткине снова увидели премьера…

Слухачи утверждают, что в чиновничьих кабинетах вновь заговорили о возможном назначении вице-премьера и главы минстроя Михаила Сюткина на пост председателя правительства Пермского края. С одной стороны, Максим Решетников вроде бы справляется с руководством кабинетом министров. С другой — губернатор часто уезжает, он востребован на различных форумах федерального уровня.

Говорят, Сюткин погружен в сферу строительства, но якобы интересуется и другими отраслями — в том числе медициной и даже политикой. Это тоже служит косвенным подтверждением премьерских амбиций чиновника.

… и возник вопрос, кто же станет его преемником

Давно ходили разговоры, что если Михаил Сюткин станет премьером, то пост министра строительства и архитектуры достанется его первому заместителю — бывшему сити-менеджеру Орла Михаилу Берникову. Чиновник — один из немногих «чистых варягов» в сегодняшнем правительстве, но девелоперы отзываются о нем хорошо.

Ранее судачили даже, что Берников сменит во главе Перми Дмитрия Самойлова. Но потом от этой идеи якобы отказались: все-таки «варяг» на посту мэра столицы Прикамья — это политический суперриск.

Теперь же пошли сплетни, что кто-то в команде губернатора против Берникова. И примечательно, что в ноябре на пост замминистра был назначен Константин Захаров. Последний далек от строительства, зато остается одним из сильнейших в Прикамье политтехнологов.

Силовики восстанут против Белых

Слухи, что вакантное место руководителя Контрольно-счетной палаты (КСП) Пермского края достанется бывшему прокурору региона Александру Белых, как говорят, страшно насторожили силовые ведомства. И дело совсем не в том, что названный человек — старший брат кировского экс-губернатора Никиты Белых, обвиняемого во взятках.

Поговаривают, в последние годы работы в Прикамье (а Белых перешел в структуру генпрокуратуры в июне 2015 года) у прокурора по какой-то причине полностью отсутствовала поддержка со стороны силовиков. И против него якобы активно велась работа. Поэтому появление Белых в КСП может стать «красной тряпкой» для спецслужб.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собчак готовит предложение Окуневу…

Как говорят, сторонники Ксении Собчак долго думали, кто же может в Пермском крае возглавить штаб теледивы на президентских выборах. Рассматривались кандидатуры вплоть до малоизвестных политтехнологов. Но больше всех «рекрутерам» якобы понравился лидер движения «Выбор» и экс-кандидат в губернаторы Константин Окунев.

Сплетники уверены, что Окуневу поступит предложение от Собчак. Вопрос в том, как на него отреагирует сам политик.

…, а по партийной линии ее настиг провал

Шептуны сообщают, что пермские соратники Ксении Собчак рассчитывали организовать в Прикамье работу на базе регионального отделения партии «Гражданская инициатива». Именно от этого объединения намерена выдвигаться на выборы телеведущая. Однако сторонников Собчак ждало разочарование.

Оказалось, что пермское отделение контролирует Владимир Подкорытов — депутат Заксобрания от «Единой России». В партии сторонникам Собчак сообщили, что контактным лицом по всем вопросам является Ольга Седурина. Вероятно, речь о журналистке пермского РБК, которая близка к депутату Госдумы Дмитрию Сазонову (опять же от «Единой России»). Среди учредителей реготделения — и бизнесмен Дмитрий Шешуков, активист Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Как говорят, почитатели Собчак, убедившись, что ее партию в Пермском крае контролируют единороссы, начали «расползаться» и присматриваться к другим политическим силам.

Скандальная УК попала в разработку силовиков

История с войной учредителей крупной управляющей компании «Центр» и ее бесконечными рейдерскими захватами получила любопытное продолжение. Около двух недель назад на YouTube попала аудиозапись разговора якобы экс-директора «Центра» Михаила Захарова и владельца расчетных центров «Сфера» и ЕРЦ Олега Балашова. Беседа бизнесменов привлекла пристальное внимание силовиков.

Один из собеседников, голос которого очень похож на Олега Балашова, хвастался наличием своих людей в инспекции жилищного надзора, ФСБ и дружбой с вице-премьером Антоном Удальевым. Прозвучали имена и ряда участников рынка ЖКХ, которых якобы патронирует Балашов.

Говорят, силовики теперь проверяют каждую упомянутую организацию и каждого человека — выясняют, как они в действительности связаны с Олегом Балашовым. А последнему как раз и приписывают развал УК «Центр», которая совсем недавно была одной из крупнейших и наиболее сильных в Перми.

Колоколова подорвала бюджет Краснокамского района

На этой неделе Земское собрание Краснокамского района лишь со второй попытки утвердило бюджет муниципалитета на 2018 год. Принятие важнейшего документа было отложено из-за сокращения расходов на детские спортивные секции.

Слухачи уверены, что история с принятием бюджета — это первая попытка депутата Земского собрания и лидера регионального отделения «Яблока» Ольги Колоколовой показать свою силу новому главе района Виктору Соколову. Последний очень уж активно начал вникать в темы взаимоотношений местных властей с фирмами «яблочницы» (у нее бизнес в местном ЖКХ).

Слухи Курганской области

Курганские власти пришлось оправдываться в Москве из-за поста в соцсетях

Перед выборами президента Москва усилила контроль за регионами, теперь мониторят не только сообщения СМИ, но и соцсети. Сплетники рассказывают, что недавно курганские власти были вынуждены оправдываться из-за поста про аварийный дом. Недоразумение возникло из-за нечеткой формулировки закона о сносе ветхого жилья. «Вроде мелочь, а седых волос всем добавилось», — отмечают сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В зауральской «Единой России» ждут перестановки

9 декабря в Зауралье планируют провести конференцию «Единой России». В числе актуальных вопросов — плановая ротация политсовета. Сплетники гадают, останется ли в руководстве «серый кардинал» Марат Исламов. «Пока он отстегивает большие деньги на содержание партии, никто его трогать не будет», — уверены слухачи.

Навальному не интересен Курган

Сплетники уверены, что в Курган оппозиционер Алексей Навальный так и не доедет, поскольку ему не интересны мелкие города. Зато властям пришлось пережить немало хлопот с мероприятиями, которые должны были отвлечь молодежь от участия в митинге. «Администрация президента так „дрессирует“ местные власти, чтобы держать их в тонусе», — считают некоторые сплетники. Поговаривают, что даже губернатору Алексею Кокорину пришлось увеличить свою активность и чаще бывать на людях, чтобы потом к нему не возникло претензий.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауралье может потерять крупного налогоплательщика

Один из крупнейших налогоплательщиков области — компания «Метрополис», по данным сплетников, подумывает о том, чтобы встать на налоговый учет в Тюменской области. Якобы на предприятии уже больше года идет налоговая проверка и руководство уже не в силах выдерживать давление. Да и, по слухам, многие предприниматели, которые уже перебрались в Тюмень, об этом не пожалели. «Мы их успокаиваем, что начальника зауральской налоговой Владимира Рыжука скоро снимут. Ведь на него заведено уголовное дело», — рассказывают слухачи.

Владельцы алкомаркетов выступили против нового закона

Законопроект об ограничении торговли алкоголем в жилых домах готовятся опротестовать владельцы магазинов. Сплетники рассказывают, что они уже готовы подать заявление в антимонопольную службу. Слухмейкеры считают, что жалоба вполне может получить удовлетворение. «В других регионах такие законы уже поотменяли», — говорят они.

Камшилов отказался от места главы

Правозащитник Иван Камшилов не захотел возглавить крупное село в пригороде Кургана. Сплетники рассказывают, что в Введенском в ближайшее время ждут отставки Вячеслава Кузина из-за возбужденного в отношении него уголовного дела. «Камшилов от места отказался, а жаль, хоть бы в Кургане перестал властям портить жизнь», — сетуют слухачи.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Герасименко ждут новые проблемы

Сплетники уверены, что недовольство, которое губернатор Алексей Кокорин высказал в отношении главы Петуховского района Сергея Герасименко, имеет под собой глубокие корни и не останется без последствий. Они считают, что главе, который сумел получить оправдательный приговор суда, стоит ждать новых неприятностей с законом.

Жена железнодорожного начальника попалась на взятке

Сплетники утверждают, что сотрудница РЖД, задержанная за получение взятки от одной из строительных фирм — не кто иная, как супруга заместителя начальника дороги (по территориальному управлению) в Курганском регионе Сергея Домосканова. 175 тысяч рублей она получила прямо в своем служебном кабинете. «Теперь не внуков будет растить, а к тюремным нарам привыкать», — мрачно шутят сплетники.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.