«Петросян по сравнению с „Уральскими пельменями“ просто классик»

19:21 04 декабря 2017 0

Бесконечные скандалы рискуют погубить «Уральские пельмени» Фото: Василий Гришин © URA.RU

Команду «Уральские пельмени» продолжают сотрясать скандалы. Так, участник шоу Сергей Исаев публично заявил о том, что создатель «Пельменей» никуда сам не уходил, а его выгнали из команды за воровство. К слову, конфликты в популярном коллективе не угасают с осени 2015 года: были и громкие заявления, и резонансные судебные процессы из-за товарных знаков и денег. Почему некогда блиставшие «Уральские пельмени» сегодня обречены, что не так в команде и почему рынок юмора в России стремительно идет ко дну — «URA.RU» рассказал журналист и шоумен Сергей Соседов.

Шоумен Сергей Соседов назвал главную причину разногласий в «Уральских пельменях» Фото: личный аккаунт С. Соседова во «ВКонтакте»

То, что мы наблюдаем сегодня на примере некогда очень известной и успешной команды «Уральские пельмени», я бы назвал не иначе как деградацией нравов. Сегодня стало трендом судиться, судиться из-за всего. Причем судятся все без исключения: друзья, одногрупники, соратники, супруги… Что-то делят и выясняют. Однако это тупиковый путь, который не только никуда не приводит, но в конечном счете убивает. Что они в судах хотят найти? Неужели кто-то всерьез считает, что есть такие вопросы, которые нельзя самостоятельно решить, решить по совести?

Можно предположить, что череда скандалов и судебных тяжб в «Уральских пельменях» — это определенная информационная кампания, направленная на повышение собственной известности. Такое тоже бывает. Когда ты не можешь выдавать качественный продукт, то начинаешь выдавать скандал. Однако это очень опасно — в итоге ворох плохих новостей неизбежно погребет и тебя самого.

Пример «Пельменей» действительно очень показателен: ребята ярко стартовали, а в результате вот к чему пришли. Мы стали свидетелями девальвации культуры, искусства, идеологии. Посмотрите, у нас в стране практически не стало хороших книг, спектаклей, фильмов и, заметьте, шуток! Да-да,

наша страна, известная качественным юмором, сегодня испытывает его острый дефицит.

Вы не согласитесь — дескать, на каждом канале сегодня показывают по пять юмористических шоу. Но какой контент они выдают в эфир! Простите, но мы пришли к чисто унитазному юмору, за который просто стыдно. Хорошие шутки — штучный товар, его нельзя производить в конвейерном режиме. Помните, была такая программа «Вокруг смеха»? Так вот, она выходила четыре раза в год, то есть один раз в квартал! Но шутки там были просто отборные.

Юмористы из «Пельменей» исчерпали себя, полагает критик Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Какого же уровня юмора мы ждем от «Пельменей», если они на протяжении многих лет не вылезают из телевизора? Подобный продукт — это чистой воды коммерция, большой бизнес. Именно поэтому тот же Петросян теперь, по сравнению с «Уральскими пельменями», представляется просто классиком жанра! Я раньше, знаете ли, довольно прохладно относился к его творчеству, а вот недавно случайно послушал и подумал — так ведь это же неплохо. Все познается в сравнении.

Очень похоже на то, что ребята из «Пельменей» просто-напросто исчерпали себя. У любого продукта существует определенный жизненный цикл. У любого действия, будь то мытье в ванной, уборка квартиры или поход в магазин, есть начало и конец. Все заканчивается. И любой коллектив рано или поздно прекращает свое существование. Этой участи не избежали даже легендарные Beatles и Deep Purple. Но здесь встает сложный вопрос: когда уйти? Вот «Пельмени» пока, по всей видимости, не готовы к уходу, хотя, наверное, навязли у многих. Однако уйти вовремя, без скандалов и громких разборок — большое искусство. Уходить надо, когда ты популярен, когда тебя любят. Ты уйдешь — и все будут жалеть. В этом же случае получается так: поругались, посудились, помахали кулаками, ушли. И никто тебя больше никогда не вспомнит.