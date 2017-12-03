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03 декабря 2017
20:45  03 декабря 2017 0

«Его выгнали за воровство». Исаев жестко высказался об уходе Нетиевского из «Уральских пельменей»

Сергей Исаев, интервью. Екатеринбург, исаев сергей
Исаев пояснил, что никаких конфликтов между коллективом и Нетиевским не былоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев заявил, что создатель проекта Сергей Нетиевский сам никуда из «Пельменей» не уходил. Его выгнали из команды.

«Он не ушел, его выгнали за воровство», — сообщил Исаев телеканалу «Звезда». При этом артист уточнил, что разногласий между коллективом и Нетиевским не было.

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Ранее Нетиевский раскрыл участникам форума «Россия студенческая» правду о том, как ушел из команды. По его словам, «Уральские пельмени» остановились в развитии, а у него самого перестали «гореть глаза».

Исаев в разговоре с «URA.RU» прокомментировал данное заявление Нетиевского, отметив, что у последнего видимо «соринка в глаз попала». «Может быть, у него глаза как-то по-другому горят», — пояснил артист, подчеркнув, что конфликт был не на творческой почве.

Споры между участниками шоу «Уральские пельмени» и создателем проекта Сергеем Нетиевским начались в 2015 году. В мае 2017 года он подал на творческий коллектив и его нового директора Евгения Орлова в суд, обвинив последнего в выводе активов.

Валерия Романова
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