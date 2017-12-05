Спонсоры Шмонина открыли новый портал для шантажа власти

02:15 05 декабря 2017 0

Создатели «Юпорта» сделали символом своего портала самый знаменитый атрибут государственного переворота в России в 1917 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Югре начал работу информационный портал «Юпорт». Его создатели заявляют о себе, как о единственном в регионе независимом ресурсе, который будет освещать внутренние проблемы. Инсайдеры «URA.RU» при этом считают, что издание станет формировать повестку, интересную бывшим финансовым спонсорам портала «Чиновник.Ру», созданного ныне арестованным бизнесменом Эдуардом Шмониным.

На главной странице «Юпорта» расположен стилизованный крейсер «Аврора», а также подпись: «Югорский портал, основанный к 100-летию революции». Слоган площадки — «Вся правда о Югре». На сегодняшний день издание копирует повестку общественно-политических СМИ ХМАО и УрФО, интерпретируя добытую журналистами инсайдерскую информацию в нужном для себя свете. Тем же самым занимались анонимные авторы «Чиновник.Ру».

Портал использует эмоциональные заголовки: «Будем ждать новой трагедии?» (текст про возложение цветов в память о погибших в автокатастрофе детях из Нефтеюганска), «Почему за пол триллиона рублей Югра не может достойно жить?» (материал про бюджет округа на 2018 год), «Как на дорогах Югры умирают люди! Глупая и страшная правда» (история о состоянии дорожного хозяйства в регионе).

Авторы «Юпорта» также как их предшественники не ссылаются на компетентные источники, описывают собственное мнение и переходят на личности.

В частности, в одной из первых статей, посвященных назначению нового правительственного пиарщика Галины Липатовой, последнюю назвали не иначе как «девушка пресс-релиз». Связано это с предшествующей должностью Липатовой — в пресс-службе ОАО «Автобан».

Портал, собранный на основе бесплатной платформы, обещает сорвать все покровы с политической жизни ХМАО Фото: портал «Юпорт»

Публикации на «Юпорт» подписаны таким авторами как: Денис Борзов-Дерзон, Саша Маршал, Ника Ветрова. В открытых источниках не удалось найти никаких сведений об этих людях. В нижней части портала также подписано, что редакция не несет ответственности за материалы, размещенные пользователями, и мнение авторов может не совпадать с позицией издания. Найти каких-либо сведений о регистрации портала как официального СМИ, действующего в рамках российских законов, также не удалось.

«URA.RU» связалось с создателем портала, жительницей Пыть-Яха, Натальей Макагон. По ее словам, «Юпорт» — это коллективный труд многих югорских журналистов, якобы вынужденных скрываться под псевдонимами из-за страха перед репрессиями. Материалы, по данным собеседницы, готовятся бесплатно, на гражданских началах.

«Однозначно, мы не в поисках жареного, мы хотим, чтобы ситуация освещалась, как она есть. Это попытка дать микрофон гражданской журналистике. У нас много авторов, многие бы хотели писать у нас открыто, но боятся, что их раскроют и уволят. Дата основания — это столетие со дня революции. Есть надежда, что залпом „Авроры“ мы разбудим Югру», — комментирует Макагон.

Инсайдеры «URA.RU» в органах государственной власти и силовых структурах считают, что единственным автором «Юпорт» является сама Наталья Макагон, а спонсируют проект бывшие финансовые источники Эдуарда Шмонина.

Единственное известное лицо из редколлегии нового сайта — главред портала «Пыть-Ях-Информ» Наталья Макагон Фото: соцсети

Среди них есть крупные предприниматели из Нижневартовска, а также депутаты Думы ХМАО, заинтересованные в политической дестабилизации Нефтеюганска и Пыть-Яха.

«С арестом Шмонина и ликвидацией „Чиновник.Ру“ эти люди лишились возможности публиковать оскорбления в адрес власти и таким образом привлекать к себе внимание. Выторговывать какие-то интересные себе бонусы. Свято место пусто не бывает, а тут на носу еще и выборы. Могу сказать, что под это заведены какие-то деньги. Макагон точно обзванивает хороших, опытных журналистов и предлагает писать», — комментирует один из собеседников агентства.

Создатель «Чиновник.Ру» Эдуард Шмонин сейчас находится в СИЗО и дожидается решения суда. Его обвиняют в организации преступного сообщества с целью вымогательства, распространении порнографии и клевете. По версии следствия, владелец портала под прикрытием журналистики регулярно требовал деньги у героев статей, угрожая в случае отказа разместить в открытом доступе информацию, порочащую честь и достоинство человека. Также была распространена продажа так называемых «блоков на негатив».

По информации «URA.RU», в качестве потерпевших проходят бывший прокурор Сургута Александр Пономарев и экс-депутат из Нефтеюганска Евгений Востриков, а также еще ряд спецсубъектов — депутаты, адвокаты, сотрудники силовых структур. Дело передано под юрисдикцию Следственного комитета РФ.