«СтопГОК» выразил недоверие власти и выдвинул новый ультиматум

10:38 05 декабря 2017 0

Сначала движение раскололось из-за участия в кампании блогера Навального, затем — из-за звонка президента, теперь — испытание славой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как и предполагалось, активист движения «СтопГОК» Василий Московец призвал к бойкоту обсуждения проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината на площадке Общественной палаты Челябинской области. Это произошло после того, как во время первого же обсуждения ему не удалось монополизировать право говорить от имени земляков, а выход с заседания не остановил мероприятие. Другие активисты удивлены действиями Московца, в Общественной палате указывают, что нежелание челябинца участвовать в диалоге проявлялось и раньше.

Василий Московец стал известен благодаря президенту России Владимиру Путину, который, улетая из Челябинска, позвонил южноуральцу, обсудив с ним борьбу, идущую против строительства Томинского ГОКа «Русской медной компании». Глава государства попросил собеседника оставаться в правовом поле. После этого Московец с соратниками был принят губернатором Борисом Дубровским и в переговорах с РМК согласился обсудить проект на площадке Общественной палаты региона. 1 декабря это мероприятие состоялось, но Московец не согласился с регламентом проведения и на несколько часов покинул зал заседаний. На этой же встрече обсуждали и проблемы Коркинского угольного разреза, что не понравилось представителям «СтопГОКа».

Олег Дубровин: «Общественники эту работу продолжат. Не одного Московца волнуют проблемы экологии» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В понедельник, 4 декабря, он опубликовал открытое письмо к губернатору, в котором объявил, что вместе с рядом соратников отказываться принимать участие в заседаниях при Общественной палате Челябинской области. Московец утверждает, что председателю палаты Олегу Дубровину «была поручена лишь техническая организация обсуждения, изменен и формат встречи, и её тема». Как сообщает эколог, на встрече у экспертов, приглашенных движением «СтопГОК», не хватило времени на выступления — изложить точку зрения за отведенные регламентом пять минут невозможно.

«Общественная палата области в лице её руководителя не захотела и не смогла обеспечить объективное рассмотрение стратегической проблемы. Доверие к ней исчерпано! Поэтому считаем нецелесообразным продолжение обсуждений на площадке Общественной палаты Челябинской области, — пишет Московец и предлагает проводить следующие заседания рабочей группы на других площадках. — Например, в Законодательном собрании Челябинской области; возможны и иные варианты». При этом, как указывает эколог, в этих встречах должен принимать участие сам губернатор и приглашенные члены Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

«Получается, что Московец, выразив недоверие со своей стороны, поставил под сомнение легитимность Общественной палаты, которая как раз и создана для обсуждения актуальных проблем, где предоставляется слово всем сторонам, — прокомментировал „URA.RU“ председатель палаты Олег Дубровин — Я хочу напомнить, что в рабочую группу вошли представители не только „СтопГОКа“, но и других экологических движений. Таких, как „Эколого-патриотическое движение России“, „Ключ от города“, „Моя планета“, „Время Че“, „Экология Челябинска“. Они также имели право на выступление. Наконец, это было первое заседание, за которым будут и другие. Даже если „СтопГОК“ откажется участвовать в этой работе, другие общественники ее продолжат. Не одного Московца волнуют проблемы экологии».

Владимир Казанцев (слева) не знал о письме Василия Московца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровин также напомнил, что Общественная палата региона была выбрана как площадка для заседаний рабочей группы 13 ноября во время встречи активистов движения «СтопГОК» с губернатором Борисом Дубровским. «А сейчас Московец отказывается от этих договоренностей, — говорит председатель палаты. — Это только показывает, что он не настроен ни на какой диалог».

Другой участник движения, Владимир, напротив, оценил первое заседание рабочей группы позитивно, назвав его «огромным прорывом». Он пока не в курсе той инициативы, которую проявил Москвец от имени движения «СтопГОК». «Я не читал этого письма, — заявил „URA.RU“ Казанцев. — Да, есть вопросы по регламенту, но прокомментировать письмо пока не могу».

На Московца мог сильно повлиять звонок президента: это событие уже привело к расколу внутри «СтопГОКа». Стоявший у истоков движения и покинувший «СтопГОК» из-за конфликта с Московцом Юрий Черкасов смотрел трансляцию заседания в Сети и также обратил внимание на проблемы Коркинского разреза. «Только что просмотрел видеотрансляцию с обсуждения в ОПЧО. Всё сделаю, чтобы в следующий раз быть там и выступить от „Большого Челябинска“. Буду этаким „заклятым другом“. В конце концов, я отказался бороться с ГОКом, но есть ведь жители Коркино. Их здоровье, их право на чистую жизнь надо защищать», — написал сразу после заседания на своей странице в «Фейсбуке» Юрий Черкасов.