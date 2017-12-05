«СтопГОК» выразил недоверие власти и выдвинул новый ультиматум

Как и предполагалось, активист движения «СтопГОК» Василий Московец призвал к бойкоту обсуждения проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината на площадке Общественной палаты Челябинской области. Это произошло после того, как во время первого же обсуждения ему не удалось монополизировать право говорить от имени земляков, а выход с заседания не остановил мероприятие. Другие активисты удивлены действиями Московца, в Общественной палате указывают, что нежелание челябинца участвовать в диалоге проявлялось и раньше.
Василий Московец стал известен благодаря президенту России Владимиру Путину, который, улетая из Челябинска, позвонил южноуральцу, обсудив с ним борьбу, идущую против строительства Томинского ГОКа «Русской медной компании». Глава государства попросил собеседника оставаться в правовом поле. После этого Московец с соратниками был принят губернатором Борисом Дубровским и в переговорах с РМК согласился обсудить проект на площадке Общественной палаты региона. 1 декабря это мероприятие состоялось, но Московец не согласился с регламентом проведения и на несколько часов покинул зал заседаний. На этой же встрече обсуждали и проблемы Коркинского угольного разреза, что не понравилось представителям «СтопГОКа».
В понедельник, 4 декабря, он опубликовал открытое письмо к губернатору, в котором объявил, что вместе с рядом соратников отказываться принимать участие в заседаниях при Общественной палате Челябинской области. Московец утверждает, что председателю палаты Олегу Дубровину «была поручена лишь техническая организация обсуждения, изменен и формат встречи, и её тема». Как сообщает эколог, на встрече у экспертов, приглашенных движением «СтопГОК», не хватило времени на выступления — изложить точку зрения за отведенные регламентом пять минут невозможно.
«Общественная палата области в лице её руководителя не захотела и не смогла обеспечить объективное рассмотрение стратегической проблемы. Доверие к ней исчерпано! Поэтому считаем нецелесообразным продолжение обсуждений на площадке Общественной палаты Челябинской области, — пишет Московец и предлагает проводить следующие заседания рабочей группы на других площадках. — Например, в Законодательном собрании Челябинской области; возможны и иные варианты». При этом, как указывает эколог, в этих встречах должен принимать участие сам губернатор и приглашенные члены Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).
«Получается, что Московец, выразив недоверие со своей стороны, поставил под сомнение легитимность Общественной палаты, которая как раз и создана для обсуждения актуальных проблем, где предоставляется слово всем сторонам, — прокомментировал „URA.RU“ председатель палаты Олег Дубровин — Я хочу напомнить, что в рабочую группу вошли представители не только „СтопГОКа“, но и других экологических движений. Таких, как „Эколого-патриотическое движение России“, „Ключ от города“, „Моя планета“, „Время Че“, „Экология Челябинска“. Они также имели право на выступление. Наконец, это было первое заседание, за которым будут и другие. Даже если „СтопГОК“ откажется участвовать в этой работе, другие общественники ее продолжат. Не одного Московца волнуют проблемы экологии».
Дубровин также напомнил, что Общественная палата региона была выбрана как площадка для заседаний рабочей группы 13 ноября во время встречи активистов движения «СтопГОК» с губернатором Борисом Дубровским. «А сейчас Московец отказывается от этих договоренностей, — говорит председатель палаты. — Это только показывает, что он не настроен ни на какой диалог».
Другой участник движения, Владимир, напротив, оценил первое заседание рабочей группы позитивно, назвав его «огромным прорывом». Он пока не в курсе той инициативы, которую проявил Москвец от имени движения «СтопГОК». «Я не читал этого письма, — заявил „URA.RU“ Казанцев. — Да, есть вопросы по регламенту, но прокомментировать письмо пока не могу».
На Московца мог сильно повлиять звонок президента: это событие уже привело к расколу внутри «СтопГОКа». Стоявший у истоков движения и покинувший «СтопГОК» из-за конфликта с Московцом Юрий Черкасов смотрел трансляцию заседания в Сети и также обратил внимание на проблемы Коркинского разреза. «Только что просмотрел видеотрансляцию с обсуждения в ОПЧО. Всё сделаю, чтобы в следующий раз быть там и выступить от „Большого Челябинска“. Буду этаким „заклятым другом“. В конце концов, я отказался бороться с ГОКом, но есть ведь жители Коркино. Их здоровье, их право на чистую жизнь надо защищать», — написал сразу после заседания на своей странице в «Фейсбуке» Юрий Черкасов.