20:16 05 декабря 2017 0

Спикер югорского парламента Борис Хохряков созвал последнее в 2017 году заседание Думы ХМАО специально для последнего отчета губернатора Натальи Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступит перед Думой автономного округа с отчетом о социально-экономическом развитии региона в последний раз. 8 декабря, в день оглашения документа, окружной парламент на заседании, приуроченном к событию, отменит эту норму. Соответствующий документ внесен в законодательное собрание Югры, докладчиком назначен депутат от «Единой России» Сергей Великий.

Слушания отчета о социально-экономическом развитии региона и работе правительства — ключевое звено во взаимодействии двух ветвей власти. Это один из немногочисленных рычагов воздействия депутатов на губернатора: народные избранники по итогам оглашения документа голосуют за его принятие.

Позиция против или же игнорирование отчета в системе координат органов госвласти расценивается как вотум недоверия высшему должностному лицу региона.

По степени значимости слушания отчета приравнены ко второму главному политическому событию — ежегодному посланию Натальи Комаровой.

Согласно материалам к предстоящему заседанию, полномочия Думы в части утверждения отчета предлагается упразднить. Соответственно, более не придется отчитываться по данному вопросу и самой Комаровой.

Вместо этого депутаты предлагают наделить себя полномочиями согласовывать «порядок стратегического планирования». В обязанности правительства при этом войдет подготовка отчетов об исполнении бюджета, результатах работы, а также о ходе стратегического развития. Помимо этого, «Белый дом» будет готовить сводный годовой доклад, посвященный реализации госпрограмм.

По данным инсайдеров «URA.RU», в результате изменений губернатор Наталья Комарова будет выступать с отчетными документами раз в год — во время послания.

Все программные тезисы и цифровые показатели, описанные выше, планируется уместить в один общий доклад. Итоговое обращение к югорчанам, несмотря на присутствие депутатов, принципиально отличается от отчетов в Думе: по итогам послания выступающему нельзя задавать вопросы. Дискуссии не предусмотрены регламентом мероприятия.

Депутаты Югры готовы собственноручно ограничить свои полномочия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник агентства, знакомый с положением дел в правительстве округа, объясняет ситуацию рационализаторскими соображениями: «Прошли времена, когда с властью можно было заигрывать, просить себе выгоды, угрожая в обратном случае саботировать принятие отчета. Сейчас исчез сам предмет торга. Если у партий есть вопросы к губернатору, они могут их задавать на встрече с фракциями раз в месяц. К тому же — это повсеместное явление. Возьмите, к примеру, Дмитрия Кобылкина (губернатор ЯНАО — ред.) — у него изначально было только ежегодное послание, и все. Без каких-либо вопросов».

Отметим, традиционно возможностью предварительно обсудить с губернатором ХМАО детали ее отчета пользовались представители парламентской оппозиции — депутаты от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». В частности, перед аналогичным отчетом по итогам 2016 года Наталья Комарова отдельно встречалась с представителями либерал-демократов. Специально ради встречи в Ханты-Мансийск прилетел один из главных критиков главы Югры — депутат Госдумы Владимир Сысоев.

О чем договорились стороны — осталось за дверями ситуационного центра правительства (переговоры проходили именно в этом кабинете). Но в итоге, фракция ЛДПР и лично Сысоев после оглашения отчета губернатора воздержалась от критики и острых вопросов.

Описываемым событиям также предшествовала информационная атака на Комарову, и серия судебных исков, которые направил против губернатора депутат городского собрания Ханты-Мансийска Виталий Чистов. Член ЛДПР обвинял главу ХМАО в нарушении Конституции РФ.

К слову, впервые за семь лет губернаторства Наталья Комарова планирует итоговый отчет в конце текущего года, а не в начале следующего. Источники «URA.RU» также связываются это решение с перестраховкой от политических рисков в канун президентских выборов.

Официально, юристы Думы ХМАО объясняют поправки необходимостью, надиктованной федеральным законодательством. Оно обязывает регионы перейти на стратегическое планирование своей деятельности. После принятия парламентом новых норм закон о социально-экономическом развитии округа перестанет существовать.

Узнать мнение главы комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергея Великого на момент публикации не удалось. В разговоре с агентством парламентарий сообщил, что находится на собрании и не может говорить.