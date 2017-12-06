Зачем Колокольцев неожиданно прилетал на Урал. Не ждал даже губернатор

22:52 06 декабря 2017 0

Начальник челябинского главка Андрей Сергеев (справа) встретил Владимира Колокольцева у трапа ведомственного самолета Ту-154М Фото: пресс-служба МВД России

Визит министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в Челябинск стал главной темой дня, поскольку проходил в режиме строгой секретности. И был неожиданным даже для губернатора Бориса Дубровского, уехавшего на весь день с рабочим визитом в Карабаш. Пресс-служба ГУ МВД по региону от имени представителя МВД России Ирины Волк лишь по окончании визита Колокольцева подтвердила факт приезда федерального силовика. Однако до этого «URA.RU» удалось выяснить больше, чем говорится в официальном пресс-релизе.

В вытрезвителе Владимиру Колокольцеву приготовили специально обученных «алкашей» Фото: пресс-служба МВД России

Ирина Волк в официальном сообщении подтвердила, министр прилетел в Челябинск сразу из Южной Кореи и провел оперативное совещание с руководством главка. Позднее появилось сообщение о встрече с губернатором Борисом Дубровским и посещении «Центра временного пребывания для лиц находящихся в состоянии алкогольного опьянения».

Источники «URA.RU» в полиции сообщают, что вытрезвитель был первым пунктом посещения. Этот объект построен по инициативе начальника ГУ МВД по региону Андрея Сергеева при поддержке мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Открытое в декабре прошлого года заведение заработало только после новогодних праздников. Оно рассчитано на 30 нетрезвых челябинцев.

Вытрезвители для России — редкость. В Челябинске работает всего один такой объект. Поэтому Владимир Колокольцев в рамках изучения опыта лично съездил на место и осмотрел условия содержания людей, поспрашивал сотрудников об особенностях работы столь специфичного учреждения.

Собеседник «URA.RU» из полиции предполагает, что пьяных челябинцев изображали переодетые силовики. «Там были „ряженные“. Чтобы не дай Бог не произошел никакой инцидент с министром, решили перестраховаться», — полагает силовик.

Еще одним пунктом поездки мог стать Тракторозаводский отдел полиции. Его сотрудники направили в МВД жалобу на неработающие уже долгое время санузел и водопровод. По их словам, коммуникации в здании находятся в аварийном состоянии. Инспекторы по делам несовершеннолетних поддержали оперативников, рассказав про собственные тяжелые условия работы в подвальном помещении. Однако в графике министра не нашлось «окошка», чтобы съездить в другой район Челябинска.

Совещание проходило в узком кругу и в режиме строгой секретности Фото: пресс-служба МВД России

После вытрезвителя, министр отправился в ГУ МВД по региону, где провел закрытое совещание с руководителями главка. В это время по периметру дежурили сотрудники ГИБДД на автомобилях «Тойота Камри», один из которых перекрывал въезд на территорию. Во дворе здания полицейского главка, стоял представительский седан BMW с московскими номерами особой серии «АМР» и джип «Тойота Лэнд Крузер» с аналогичным номером, отличающимся только кодом региона. В таком же составе после совещания кортеж отправился в резиденцию губернатора: две служебные «Тойоты Камри» спереди и сзади с проблесковыми маячками и длинная черная иномарка с черным же джипом посередине.

Кортеж министра промчался из полицейского главка по улице Васенко к проспекту Ленина, попав в объектив камер корреспондентов «URA.RU», затем мимо площади Революции доехал до улицы Цвиллинга и свернул к правительству области.

Пресс-секретари министерства и губернатора Ирина Волк и Дмитрий Федечкин лишь подтверждают факт встречи, предмет разговора не разглашают. По данным «URA.RU», это был визит вежливости: Владимир Колокольцев приезжал с инспекцией в главк, но и уехать, не засвидетельствовав почтение главе региона было бы моветоном.