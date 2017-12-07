Почему рубль снова будет падать

16:05 07 декабря 2017 0

Некоторые эксперты опасаются, что курс рубля рухнет уже в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Национальная валюта находится сегодня в непростой ситуации. Опрошенные «URA.RU» эксперты уверены: ослабление рубля в самое ближайшее время представляется практически неизбежным. При этом главная задача властей в преддверии президентских выборов — избежать серьезных экономических потрясений.

Слухам о возможном обвале рубля предшествовали реальные предпосылки. Так, Федеральная резервная система США на заседании 13 декабря собирается повысить процентную ставку. Это решение затронет валюты развивающихся стран, которые автоматически станут менее привлекательными для инвесторов. Кроме того, Банк России 15 декабря намерен понизить ключевую ставку. Из-за снижения ставки национальная валюта станет более невесомой. Кроме того, в преддверии новогодних праздников спрос на товары и услуги будет способствовать росту цен. А это скажется на росте инфляции и ослаблении рубля.

Декабрь стал традиционно тяжелым месяцем для рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По заявлению министра экономического развития Максима Орешкина, ни в конце этого года, ни в следующем году курс рубля не обвалится. В интервью «Газете.ру» он сообщил, что после произошедшего ослабления национальной валюты сейчас «рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться». Но, по словам экспертов, россиян это успокоить не может — привыкли к тому, что подобные заявления зачастую оборачиваются обратным эффектом.

Напомним, в своем макропрогнозе в базовом варианте Минэкономразвития предсказывало, что к концу 2017 года курс опустится до 63 рубля за доллар.

Чуть ранее Минфин сообщил, что в декабре планирует закупить иностранной валюты на 203,9 млрд руб. — рекордная сумма с февраля. В предыдущем месяце объем интервенций составил 123 млрд руб. В ведомстве отметили, что покупки будут производиться Центробанком каждый рабочий день, ежедневный объем закупок составит 12,7 млрд руб.

По оценкам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, рубль находится в очень непростой ситуации. «Рубль действительно продолжит слабеть — в пользу именно такой тенденции говорит и экономическая, и политическая ситуация. Думаю, тренд сохранится и в следующем году. Судя по всему, в феврале против России будет принят очередной пакет санкций», — пояснил «URA.RU» Николаев.

Он отметил, что сегодня власти попытаются сделать все для того, чтобы не допустить повторения ситуации 2014 года, когда рубль сильно «просел».

«В любом случае в самое ближайшее время мы пройдем отметку в 60 рублей за доллар, после чего национальная валюта двинется дальше вниз. Это неизбежно»,

— констатировал эксперт.

Экономист и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов заявил «URA.RU», что единственный фактор, который потенциально может обрушить рубль — сильный внешний шок. Таковым, в частности, может оказаться падение нефти либо сильное ужесточение санкций. Сейчас же, по его словам, российский бюджет почти сбалансирован (дефицит — около 0.5% на 1 сентября). «Торговый баланс и счет текущих операций — положительны. Выплаты по внешнему долгу — невелики. С этой точки зрения, угроз рублю не видно. Экспортеры, основные доноры российского федерального бюджета, заинтересованы в более слабом рубле — в интервале от 62 до 68. Но до выборов такое ослабление маловероятно», — сказал он.

Власти делают все возможное, чтобы удержать курс рубля, заявляют экономисты Фото: Pixabay.com

После перехода Банка России к плавающему курсу в конце 2014 года декабрь является для рубля статистически негативным месяцем, пояснил «URA.RU» аналитик компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.

«Во многом ослабление рубля связанно с приходившимся на этот период снижением цен на нефть и санкциями. Тем не менее, важным драйвером ослабления выступает сезонный спрос на валюту со стороны импортеров в преддверии праздников и приходящиеся на конец года платежи России по внешним долгам. С точки зрения негативного влияния сезонности, декабрь 2017 года не отличается от предшественников. Тем более, Минфин решил пополнить валютные резервы и активно скупает валюту с рынка», — заявил аналитик.

Тем не менее, по его словам, практически весь перечисленный негатив нивелирует рост цен на нефть до локальных максимумов из-за соглашений стран ОПЕК+ о сокращении добычи и небывалый спрос на российские гособлигации из-за их высокой по мировым меркам ставки доходности.

«Наш прогноз на декабрь по доллару — диапазон 57-60 руб», — сказал Нигматуллин.

Курс рубля в ближайшие несколько месяцев точно не рухнет, убежден заместитель директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. «Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента. Это означает, что никаких экономических потрясений пока не случится. Ведь успехи в экономике наше население традиционно оценивает по курсу рубля. Для этого будут приниматься все необходимые меры. На самом деле можно придумать множество фокусов, чтобы национальная валюта оставалась на приемлемом уровне», — пояснил «URA.RU» эксперт.