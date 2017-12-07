5 причин, по которым вице-премьер Мутко должен уйти в отставку

Днем 7 декабря вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что готов уйти в отставку «в любой момент, если это кому-то на пользу будет». Дальнейшая карьера главного спортивного чиновника страны находится под вопросом. «URA.RU» составил список причин, по которым Виталий Мутко должен уйти в отставку.
Сегодня Виталий Мутко — один из самых непопулярных чиновников страны
Депутаты Госдумы, актеры и даже спортивная общественность винит Виталия Мутко в отстранении России от Олимпиады. Одной из первых к отставке Мутко призвала телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента в 2018 году. Позже к ней присоединились депутаты Госдумы: о том, что Мутко должен покинуть свой пост заявила единоросс Оксана Пушкина, а коммунист Валерий Рашкин подал иск в суд с просьбой уволить вице-премьера «из-за несоответствия занимаемой должности». Он обвинил Мутко в том, что тот подверг страну беспрецедентному унижению и позору.
К депутатам присоединилась и спортивная общественность. Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что Мутко мог бы спасти страну, взяв всю ответственность на себя.
«Неважно, что было, а что нет. Надо признаться. Мутко — умный человек. Для этого и существуют отставки. Выйди на свет, уведи за собой волков», — написал Уткин на своей странице в Facebook.
Уткина поддержала и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, она считает, что вице-премьер должен держать ответ перед спортсменами.
Тарасова стала первой спортивной фигурой высокого уровня, которая выразила требование всей страны, заявила корреспонденту «URA.RU» актриса Мария Кожевникова. Она считает, что помимо прочего Мутко косвенно виновен в расколе, который произошел в обществе после того, как российским спортсменам разрешили ехать под нейтральным флагом. «Теперь спортивные чиновники на ТВ говорят о наших спортсменах, как о предателях и изменниках. Но легко быть патриотом за чужой счет. Я дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, и знаю, чего стоят эти олимпиады. Отца я видела, как Деда Мороза на Новый год, он постоянно был на сборах. А когда находился дома, то был в полуинвалидном виде: он пережил многочисленные операции на колени, у него смещены спинные диски, были постоянные переломы. Люди шли к Олимпиаде путем лишений», — рассказала Кожевникова «URA.RU». Она надеется, что президент обратит внимание на мнение людей.
Мутко уже публично обещал уйти в отставку, если российскую сборную отстранят от участия в Олимпиаде
В социальных сетях начало активно распространяться видео полуторагодовой давности, в котором главный редактор Sports.ru Юрий Дудь спрашивает, что должно произойти в российском спорте, чтобы Мутко посчитал, что он не справляется. «Для меня будет неудачей, если вся сборная будет отстранена, и я готов буду взять здесь всю ответственность на себя и сказать, что я готов уйти в отставку», — ответил тогда Мутко.
Это обещание абсолютно ничего не значит, уверен директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. «Обещать — не значит жениться. Если бы Мутко действительно, как говорили в старину, имел понятия об офицерской и дворянской чести, то он бы уже давно харакири себе сделал, но этого же не произошло», — говорит политолог.
Кожевникова также уверена, что обещание данное тогда ни о чем не говорит. «Если ему не сложно смотреть в глаза людям, которых сейчас поставили в непростую ситуацию, то почему ему должно быть стыдно за то интервью?», — спрашивает Кожевникова.
Виталий Мутко пожизненно отстранен от Олимпийских игр. МОК приостановил его членство в организации
Виталию Мутко будет сложно заниматься организацией Олимпийских игр, учитывая, что для МОК он персона нон-грата.
Однако Владимир Путин не любит принимать кадровые решения под давлением, говорит директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. «Отставка Мутко имела смысл 4 декабря (за день до объявления решения МОК об отстранении России с олимпиады — прим. ред.). Тогда бы это могло выглядеть как жест доброй воли, который способен повлиять на решение МОК. Сейчас этот шаг будет восприниматься, как решение под давлением», — рассказал Добромелов «URA.RU».
Комментируя решение МОК, Путин отметил, что Россия сама отчасти в этом виновата. Возможно, президент видит вину в работе спортивных чиновников
Эти слова были направлены в первую очередь на западную аудиторию, считает директор NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов. «Извинения были обусловлены необходимостью смягчить МОК, чтобы предоставить возможности выступить российским спортсменам хотя бы под нейтральным флагом», — рассказал он «URA.RU».
Мутко сам заявил, что готов к отставке
Своим заявлением Виталий Мутко просто хочет сбить накал страстей в обществе, считает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «В последние несколько лет очень многие его ошибки сходили с рук, поэтому я бы поостерегся говорить о его отставке», — рассказал Салин «URA.RU».
С точки зрения президента сейчас не самое удачное время для отставки Мутко, считает Добромелов. «На него завязаны многие вопросы, связанные с Чемпионатом мира. Целый ряд вопросов требует оперативного решения, а смена руководителя заставит отложить эти проблемы в долгий ящик», — говорит Добромелов.
Добромелов считает, что единственной причиной, которая может привести к отставке вице-премьера — это давление международных структур, способное поставить под вопрос сам факт проведение Чемпионата мира в России. В ином случае, Мутко сохранит свой пост до мая 2018 года, но в новый состав правительства, который будет формироваться после выборов уже не войдет.