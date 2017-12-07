5 причин, по которым вице-премьер Мутко должен уйти в отставку

23:36 07 декабря 2017 0

Тущи сгущаются над головой Мутко Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Днем 7 декабря вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что готов уйти в отставку «в любой момент, если это кому-то на пользу будет». Дальнейшая карьера главного спортивного чиновника страны находится под вопросом. «URA.RU» составил список причин, по которым Виталий Мутко должен уйти в отставку.

Сегодня Виталий Мутко — один из самых непопулярных чиновников страны

Оставки Мутко потребовали уже десятки человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Госдумы, актеры и даже спортивная общественность винит Виталия Мутко в отстранении России от Олимпиады. Одной из первых к отставке Мутко призвала телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента в 2018 году. Позже к ней присоединились депутаты Госдумы: о том, что Мутко должен покинуть свой пост заявила единоросс Оксана Пушкина, а коммунист Валерий Рашкин подал иск в суд с просьбой уволить вице-премьера «из-за несоответствия занимаемой должности». Он обвинил Мутко в том, что тот подверг страну беспрецедентному унижению и позору.

К депутатам присоединилась и спортивная общественность. Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что Мутко мог бы спасти страну, взяв всю ответственность на себя.

«Неважно, что было, а что нет. Надо признаться. Мутко — умный человек. Для этого и существуют отставки. Выйди на свет, уведи за собой волков», — написал Уткин на своей странице в Facebook.

Уткина поддержала и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, она считает, что вице-премьер должен держать ответ перед спортсменами.

Президент не против, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тарасова стала первой спортивной фигурой высокого уровня, которая выразила требование всей страны, заявила корреспонденту «URA.RU» актриса Мария Кожевникова. Она считает, что помимо прочего Мутко косвенно виновен в расколе, который произошел в обществе после того, как российским спортсменам разрешили ехать под нейтральным флагом. «Теперь спортивные чиновники на ТВ говорят о наших спортсменах, как о предателях и изменниках. Но легко быть патриотом за чужой счет. Я дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, и знаю, чего стоят эти олимпиады. Отца я видела, как Деда Мороза на Новый год, он постоянно был на сборах. А когда находился дома, то был в полуинвалидном виде: он пережил многочисленные операции на колени, у него смещены спинные диски, были постоянные переломы. Люди шли к Олимпиаде путем лишений», — рассказала Кожевникова «URA.RU». Она надеется, что президент обратит внимание на мнение людей.

Мутко уже публично обещал уйти в отставку, если российскую сборную отстранят от участия в Олимпиаде

В социальных сетях начало активно распространяться видео полуторагодовой давности, в котором главный редактор Sports.ru Юрий Дудь спрашивает, что должно произойти в российском спорте, чтобы Мутко посчитал, что он не справляется. «Для меня будет неудачей, если вся сборная будет отстранена, и я готов буду взять здесь всю ответственность на себя и сказать, что я готов уйти в отставку», — ответил тогда Мутко.

Это обещание абсолютно ничего не значит, уверен директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. «Обещать — не значит жениться. Если бы Мутко действительно, как говорили в старину, имел понятия об офицерской и дворянской чести, то он бы уже давно харакири себе сделал, но этого же не произошло», — говорит политолог.

Кожевникова также уверена, что обещание данное тогда ни о чем не говорит. «Если ему не сложно смотреть в глаза людям, которых сейчас поставили в непростую ситуацию, то почему ему должно быть стыдно за то интервью?», — спрашивает Кожевникова.

Виталий Мутко пожизненно отстранен от Олимпийских игр. МОК приостановил его членство в организации

Виталию Мутко будет сложно заниматься организацией Олимпийских игр, учитывая, что для МОК он персона нон-грата.

Однако Владимир Путин не любит принимать кадровые решения под давлением, говорит директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. «Отставка Мутко имела смысл 4 декабря (за день до объявления решения МОК об отстранении России с олимпиады — прим. ред.). Тогда бы это могло выглядеть как жест доброй воли, который способен повлиять на решение МОК. Сейчас этот шаг будет восприниматься, как решение под давлением», — рассказал Добромелов «URA.RU».

Комментируя решение МОК, Путин отметил, что Россия сама отчасти в этом виновата. Возможно, президент видит вину в работе спортивных чиновников

Эти слова были направлены в первую очередь на западную аудиторию, считает директор NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов. «Извинения были обусловлены необходимостью смягчить МОК, чтобы предоставить возможности выступить российским спортсменам хотя бы под нейтральным флагом», — рассказал он «URA.RU».

Мутко сам заявил, что готов к отставке

Политологи оценивают шансы на отставку Мутко, как очень низкие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Своим заявлением Виталий Мутко просто хочет сбить накал страстей в обществе, считает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «В последние несколько лет очень многие его ошибки сходили с рук, поэтому я бы поостерегся говорить о его отставке», — рассказал Салин «URA.RU».

С точки зрения президента сейчас не самое удачное время для отставки Мутко, считает Добромелов. «На него завязаны многие вопросы, связанные с Чемпионатом мира. Целый ряд вопросов требует оперативного решения, а смена руководителя заставит отложить эти проблемы в долгий ящик», — говорит Добромелов.

Добромелов считает, что единственной причиной, которая может привести к отставке вице-премьера — это давление международных структур, способное поставить под вопрос сам факт проведение Чемпионата мира в России. В ином случае, Мутко сохранит свой пост до мая 2018 года, но в новый состав правительства, который будет формироваться после выборов уже не войдет.