Шесть неожиданных итогов визита сына шпиона Пауэрса на Урал

15:37 11 декабря 2017 0

Гэри Пауэрс оказался в знаковых для своего отца (на фото) местах спустя почти 60 лет. Он планирует новую поездку в Екатеринбург летом 2018 года Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Сын американского летчика-шпиона Пауэрса, сбитого под Свердловском в 1960 году, Франсис Гэри Пауэрс-младший впервые посетил Екатеринбург. Поездку организовали информагентство «URA.RU», Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и американский проект Aces High — бои пилотов-любителей в виртуальной реальности, который сейчас продвигает Пауэрс.

Что обрадовало и расстроило его во время этой поездки? Пил ли он водку в селе Косулино, как его отец, когда того взяли в плен в 1960-м? Кто был не рад американскому гостю? Как пошутил Ройзман про тюрьму для шпиона? Где и зачем Гэри собирается вести раскопки? На «URA.RU» — шесть неожиданных итогов визита Пауэрса на Урал.

Чудо в Чудова

Во время поездки на Урал Гэри Пауэрс посетил несколько музеев, в которых есть экспозиции, посвященные Пауэрсу. Безусловно, больше впечатление на него произвел Музей военной техники УГМК, но больше всего его поразил музейный комплекс в маленькой деревушке Чудова в Богдановичском районе Свердловской области, в котором собраны тысячи предметов деревенской старины.

Гэри Пауэрс за рулем «Москвича-408», в котором везли его отца из Косулино в Свердловск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

1 мая 1960 года на эту деревню упали обломки ракеты, поразившей самолет U-2, на котором летел его отец. Перед музейным комплексом установлена ракета от комплекса С-75 (которым сбивали Пауэрса), а также мемориальные плиты, на которые нанесены имена тех, кто был награжден — ракетчики и жители деревень Косулино и Поварня, которые взяли в плен приземлившегося парашютиста.

В помещении музея есть и экспозиция, посвященная Пауэрсу, а во дворе выставлен автомобиль «Москвич», на котором сотрудники ГКБ везли его отца из деревни Косулино в Свердловск. «Я и не предполагал, что эта машина все еще существует, — сказал Гэри Пауэрс. — Это невероятно — находиться в той же машине, в которой везли моего отца!».

Сын Пауэрса отказался пить водку

Из показаний свидетелей по делу Пауэрса известно, что когда шпиона везли по деревне, он жестами попросил пить, и сельчане ему дали воды (а, по некоторым свидетельствам, еще и закурить). И есть даже байка о том, что колхозники, понимая, какой шок он пережил, дали ему глотнуть водки или самогона. Гэри рассказал, что раньше считал это дезинформацией, которую американские СМИ использовали, чтобы обвинить Пауэрса в дезертирстве. «Я наконец получил ответ на эту загадку — что он не праздновал, а пытался справиться с шоком», — говорит Пауэрс-младший. Теперь, узнав русских получше, он считает, что такое действительно могло быть.

Ему самому тоже налили водки — в селе Косулино, где показывали место падения самолета и место, где летчика Пауэрса взяли в плен колхозники (после того, как репортеры уехали, глава сельской управы Вячеслав Кукунин и его заместитель Ирина Ястребова организовали для гостя обед). Но Гэри отказался от спиртного за столом — лишь немного пригубил во время тоста за погибших. «Я знаю, это русская традиция, но мне выступать на конференции», — объяснил он.

Визиту Пауэрса были рады не все

Другим важнейшим мероприятием во время визита было посещение Дегтярска, где Пауэрс-младший почтил память советского летчика Сергея Сафронова, погибшего в результате того же инцидента 1 мая 1960 года (его МиГ-19 по ошибке был сбит силами ПВО вместо самолета Пауэрса). Когда Елена Соловьева рассказывала о митинге в память летчика Сафронова, проходящем в Дегтярске ежегодно 1 мая, Гэри спросил, сможет ли он присутствовать на этом мероприятии. «Это очень сложно!» — ответила Елена. По ее словам, отношение к сыну американского шпиона может быть неоднозначное. «Да, я понимаю», — ответил Гэри.

К слову, мэры муниципалитетов, в которых побывал Гэри, отказались встречаться с ним: один сослался на занятость, другой — из принципиальных соображений. «Хочет приехать — пусть приезжает, но хлебом-солью мы встречать его точно не будем, — заявил мэр Дегтярска Игорь Бусахин. — Показать — покажем. Сергей Иванович [Сафронов] его отца не сбивал, он пострадал от нашей ракеты. Пусть посмотрит, какой мужик погиб из-за этих событий».

Мэр Екатеринбурга Ройзман пошутил про тюрьму для шпиона

Гэри Пауэрс делает селфи с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом Фото: Андрей Гусельников

Единственный уральский политик, который не побоялся реакции на свою встречу с ним — мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Они обменялись презентами: Ройзман подарил американцу значок и путеводитель по городу, а Гэри ему — сувениры и книгу отца «Письма из советской тюрьмы». «У нас даже песня есть такая, „Владимирский централ“», — пошутил в ответ Ройзман.

Впрочем, он сделал и серьезное заявление. «Как историк, я очень хорошо понимаю, какую роль сыграли американцы в победе [во Второй мировой войне], — сказал мэр. — Я общался с огромным количеством людей, которые прошли через войну и выжили в той войне, и они все понимают, какую роль сыграли союзники в победе. Речь даже не столько о военных действиях, хотя действия американцев в Северной Африке завязали там корпус Роммеля, который они не смогли перекинуть под Москву. Речь о поставках по ленд-лизу». Подписывая Пауэрсу путеводитель по городу, мэр написал: «Кто старое помянет, тому глаз вон!»

Пауэрс приедет снова на Урал, чтобы провести раскопки

Гэри Пауэрс — на территории воинской части в Косулино (ныне недействующей), которая стреляла по Пауэрсу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Very good!» было любимым выражением Гэри ближе к окончанию визита: он говорил, что очень доволен результатами поездки. «Для меня очень важно, что я смог побывать на месте падения самолета моего отца и на месте, где он приземлился с парашютом, — сказал Пауэрс-младший. — А также пообщаться с местными жителями». Он сказал, что не представлял, насколько большой Екатеринбург, и что Дегтярск — отдельный город. «Я думал, это все как небольшое село», — пояснил он.

Прощаясь в аэропорту, Гэри сказал, что очень хочет вернуться на Урал. В его планах — обследовать места, которые он посетил в эту поездку, с металлоискателем, чтобы поискать обломки самолетов. В Дегтярске он намерен посетить точное место падения самолета Сафронова (дегтярцы объяснили ему, что это будет лучше сделать летом). И он надеется, что ему все-таки будет позволено присутствовать на торжественной церемонии памяти летчика Сафронова.

Новости и фотографии «URA.RU» будут опубликованы в США

Гэри Пауэрс попросил «URA.RU» фотографии с его визита в Екатеринбург: он рассказал, что заключил контракт с одним из американских издательств на публикацию книги. «Она будет посвящена моим воспоминаниям об отце и исследованиям, которые я вел много лет, — рассказал агентству Пауэрс-младший. — В том числе я буду рассказывать и об этой поездке в Екатеринбург».

По словам Гэри, согласно условиям контракта, летом следующего года он должен передать рукопись издательству. Книга будет опубликована в США осенью 2018 года. Предполагается, что она будет издана также на французском, испанском и немецком языках. Вопрос об ее издании на русском пока не обсуждался.

Смотрите фотогалерею с поездки Гэри Пауэрса по местам, связанным с его отцом на Урале:

1/20 Гэри Пауэрс в деревне Чудова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

СПРАВКА. Франсис Гэри Пауэрс — американский летчик, выполнявший вместе с другими пилотами разведывательные полеты на самолетах Lokheed U-2 над территорией СССР в конце 50-х годов прошлого века. 1 мая 1960 года, во время одного из таких полетов, Пауэрса сбили ракетой из комплекса С-75. Он катапультировался и приземлился в районе деревни Косулино, где его взяли в плен колхозники, поспешившие на помощь пилоту (они подумали, что это наш летчик). Советский суд приговорил его к 10 годам тюрьмы за шпионаж, но через два года Пауэрса обменяли на советского разведчика Абеля. Эта история считается одним из самых ярких эпизодов «холодной войны» (Спилберг снял о ней фильм «Шпионский мост» с Томом Хэнксом в главной роли).

По возвращении в США Пауэрса ждал нелестный прием: его подозревали в дезертирстве и предательстве, ему пришлось выдержать множество допросов, в том числе в Конгрессе США, после чего все обвинения с него были сняты. Лишь спустя годы отношение к нему переменилось, он получил множество наград и стал считаться национальным героем.

Сын шпиона Франсис Гэри Пауэрс-младший (в семье, чтобы не путать, старшего называют Франсисом, а младшего — Гэри) родился в 1965 во втором браке отца — уже после его плена, тюрьмы и возвращения в Америку. Как рассказывал сам Гэри в интервью «URA.RU», он с раннего детства слышал историю отца, но думал, что у каждой семьи есть подобные истории. В 9 лет он наткнулся на статью об отце в энциклопедии, а в 10 принялся читать его книгу и понял, что не у каждого ребенка отца сбивают, берут в плен и обменивают на советских шпионов.

Но полностью осознание масштаба личности отца произошло в 12 лет, когда Франсис Гэри Пауэрс-старший погиб в авиакатастрофе на вертолете, который он пилотировал, возвращаясь со съемок тушения лесных пожаров. Всю последующую жизнь Гэри посвятил памяти своего отца, изучению обстоятельств инцидента 1 мая 1960 года и создал в Вирджинии Музей холодной войны. Он трижды бывал в Москве (в 1990, 19997 и 2010 году). Поездка, состоявшаяся на днях, стала его четвертым визитом в Россию и первым — в Екатеринбург.