23:26 08 декабря 2017 0

Франсис Гэри Пауэрс почтил память пилота Сафронова, погибшего в результате инцидента с Пауэрсом 1 мая 1960 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сын американского летчика-шпиона, сбитого первого мая 1960 года под Свердловском, Франсис Гэри Пауэрс-младший побывал в городе Дегтярске, где разбился советский летчик Сергей Сафронов, погибший в результате этого же инцидента (он был сбит советской ракетой, выпущенной по американскому самолету). Пауэрс-младший возложил цветы к памятнику пилоту в центре города.

«В июле 2014 мне посчастливилось встретиться с сыном Сергея Сафронова в моем „Музее холодной войны“ в США, — вспомнил Пауэрс. — Он рассказал, что его мать не обвиняла моего отца в смерти ее мужа. Она говорит, что ее муж выполнял приказ, и мой отец тоже выполнял приказ, и это была не его вина, что ее муж погиб. Меня это очень тронуло, и я хотел выразить свое уважение этой семьи, возложив цветы».

О том, что происходило в тот день в небе над Дегтярском, Пауэрсу рассказала руководитель поискового отряда «Рокада» Елена Соловьева, много лет посвятившая изучению этого инцидента. «Было первое мая, шла праздничная демонстрация, и когда в небе стало что-то происходить, сперва все подумали, что это салют, — сказала Елена. — но фронтовики, которые помнили войну, сразу поняли, что шел воздушный бой: в небе появилось два самолета и вспышки».

По ее рассказу, один самолет стал уходить в сторону Екатеринбурга, а второй загорелся. Все стали кричать: «Прыгай, прыгай! Почему он не прыгает?», но фронтовики сказали, что он не будет катапультироваться — иначе самолет упадет на город, и будет много жертв. Летчик дотянул до края города (некоторые обломки упали в огороды), и машина рухнула на землю. Местные жители туту же побежали туда, в старую часть города, к месту его падения.

Оказалось, что оба пилота (отец Пауэрса и Сафронов) погибли, совершив подвиг — уводя падающие воздушные суда от скопления людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Елена Соловьева даже показала Пауэрсу памятный знак неподалеку от этой точки. «Точное место находится немного ниже, в болоте, — объяснила Соловьева. — Там из-за разлившегося керосина долгое время было темно пятно, на котором не росла ни трава, ни цветы. Наши девочки, когда ходили лес за грибами и ягодами, обязательно рвали в лесу цветы и, возвращаясь, клали их на это место, говоря: „Это нашему летчику“. Жители помнят, какой подвиг он совершил».

В ответ Пауэрс-младший рассказал о гибели своего отца (он погиб в авиакатастрофе в 1977 году — уже после плена в СССР и возвращения в США — прим. ред.) — тот тоже уводил падающее воздушное судно от людей. «Вертолет падал в сторону, где была бейсбольная площадка, на которой играли дети, — рассказал Гэри. — Но мой отец резко снизился, вертолет упал, и отец тоже погиб от удара о землю».

В Дегтярске Пауэрс посетил также музеи — городской (в Доме культуры) и Музей боевой славы в школе №30, в которой работает Елена Соловьева и ее поисковый отряд. В городском музее на память о визите Гэри Пауэрса остался ценный артефакт, который он привез из Америки — фотокопии снимков, которые делали американские пилоты над СССР по программе разведывательных полетов на U-2.

Американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс-старший был сбит первого мая 1960 года. Он вылетел с авиабазы Пешавар (Пакистан) и должен был сфотографировать военные и промышленные объекты Советского Союза. Пауэрс успел снять космодром Байконур, закрытый город Челябинск-40, а в 30 км от Свердловска повернул на 90 градусов, направившись на Плесецк.

Около Свердловска по Пауэрсу отстрелялись несколько ракетных установок, первая из ракет попала в его самолет, он катапультировался и приземлился на поле, где его взяли в плен колхозники.

Другая ракета попала в советский истребитель МиГ-19, которым управлял пилот Сергей Сафронов, преследовавших Пауэрса. Сафронов не стал катапультироваться — он уводил горящий самолет от падения на город Дегтярск. Эта информация была закрытой до распада СССР.

Смотрите фоторепортаж с посещения Гэри Пауэрсом Дегтярска: