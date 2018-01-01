15 новинок 2018 года: связь 5G, электронный паспорт, доступный Крым

Сразу целый ряд новых законов и новаций вступает в силу 1 января 2018 году. Как очередные изменения поменяют жизнь большинства россиян, что необходимо знать, чтобы не попасть впросак, чего следует избегать и бояться, а также, к каким нововведениям следует подготовиться заранее — в материале «URA.RU».
Заплатят за первенца
С 1 января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Это инициатива главы государства Владимира Путина. Сумма выплаты в 2018 году в среднем по стране составит 10,5 тыс. руб., и будет равна прожиточному минимуму ребенка, который устанавливается властями каждого региона. Выплаты будут адресными, подчеркнул Путин: «Cправедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается».
Десятилетие детства
Новые адресные выплаты — только часть большого пакета мер, направленных на поддержку российских семей. Также власти анонсировали компенсации ставки по ипотеке. 2018 год официально первый в Десятилетии детства, когда забота о самых маленьких россиянах станет приоритетом государства.
Больничный — онлайн, паспорт гражданина — электронный
В 2018 году во всех регионах страны больничные листы будут выписываться в бумажном варианте и оформляться в электронном виде — по желанию заболевшего. Оба варианта будут признаваться законными. Однако электронный удобнее тем, что за продлением не придется идти в поликлинику и отсиживать часы в очереди, дожидаясь приема врача. Да и работодателю предъявлять документ не придется — он появится в вашей организации самостоятельно.
Но еще большая новация — впереди. Ожидается, что в 2018 году начнется выдача электронных паспортов для граждан России. А самые смелые ждут и электронных трудовых книжек.
Заплатить сбор за отдых
С 1 января в ряде регионов туристам придется платить курортный сбор. Эксперимент по его взиманию пройдет Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. По результатам будет решено, вводить ли курортный сбор на всей территории страны.
Закон о проведении эксперимента отдает на откуп регионам размер курортного сбора, порядок и сроки его исчисления. Известно, что платить курортный сбор должны будут как россияне, так и иностранцы. От него освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес в курортных зонах.
Кроме того, с 1 января станет обязательным оформление электронных путевок на турпродукты. Сведения о бронировании и оплате будут вноситься в специальную систему. Благодаря этому туристы смогут отслеживать статус своей покупки.
За долги заберут водительские права
С 1 января 2018 года судебные приставы получают право лишить человека водительского удостоверения на управление транспортным средством при наличии у него долгов в размере свыше десяти тысяч рублей. К таким долгам относятся алименты, штрафы за нарушение ПДД и др. Действие водительского удостоверения может быть приостановлено только за определенные виды задолженностей, перечень которых приведен выше. Например, за долги по кредитам действие прав не приостанавливают.
Вырастут акцизы
В первый день нового года вырастут акцизы на ряд товаров. По заявлению экспертов, самое чувствительное повышение касается ставок на топливо, ведь почти весь бизнес связан с перевозками. Ставка акцизов на бензин 5 класса с 1 января увеличится на 10,7%. Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января вырастет на 12,7%.
Оформить льготы станет проще
В 2018 году для получения налоговых преференций на транспортный, земельный и имущественный налог будет достаточно предъявления в налоговый орган одного документа — письменного заявления о предоставлении льготы.
Как пояснили в Федеральной налоговой службе, россиянам можно не предоставлять документы, которые подтверждают право на налоговую льготу: налоговый орган самостоятельно запросит необходимые сведения у профильных структур. Заявление можно направить почтовым сообщением, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или обратившись лично в налоговую инспекцию. Решение о предоставлении такой льготы будет приниматься после рассмотрения запроса, который обрабатывается в течение 10 дней.
МФЦ станут ближе
С нового года вступает в силу и другая важная новация: получить государственные услуги можно будет в любом МФЦ на территории страны вне зависимости от места жительства. В перечень услуг входят такие операции, как получение паспорта, постановка на учет автомобиля, выдача водительских удостоверений и другие.
Год движения, которое власть раньше не замечала
2018 год объявлен годом добровольца и волонтера. Официальные власти совсем недавно обратили внимание на эту сторону общественной деятельности и пока, кажется, не наломали дров. Более того, обещают много нужного: например, содействие проектам вовлечения граждан в управление и оценку качества ЖКХ и социальных услуг.
Мессенджеры потеряют анонимность
С 1 января 2018 года в России будет введен запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Услуги по отправке смс будут предоставлять только пользователям на основании абонентского номера и соответствующего договора.
Добавилась еще одна обязанность мессенджеров: они должны будут по требованию уполномоченного органа в течение суток блокировать пользователей, уличенных в распространении запрещённой законом информации. С другой стороны, мессенджеры должны будут обеспечивать конфиденциальность общения и ввести для пользователей возможность в любой момент отказаться от получения сообщений от какого-либо конкретного пользователя.
В случае отказа идентифицировать пользователей с администрации сервисов могут взыскать до 1 млн руб. Также, если мессенджеры не будут исполнять требование об ограничении рассылки запрещенной информации, то оператор связи сможет полностью ограничить к ним доступ.
Эксперт в области информационной безопасности, издатель журнала Information Security Александр Власов не увидел в таких переменах опасности для рядовых пользователей. «Если человек не занимается ничем противозаконным, то бояться ему нечего. Неужели кто-то всерьез думает о том, что какие-то специально обученные люди будут прочитывать миллионы различных бытовых переписок? Это невозможно сделать даже при большом желании», — пояснил он «URA.RU». Собеседник агентства отметил, что правоохранительные органы обязаны повышать безопасность в интернет-среде.
Скачать серию сериала удастся за секунду
В стране начнут тестировать сотовую связь 5G. Эта технология позволит значительно увеличить покрытие широкополосной мобильной связью в стране. В это сложно поверить, но на скачивание часовой серии сериала в HD-качестве потребуется всего одна секунда. В восьми городах-миллионниках (нет сомнений, что среди них будут и уральские столицы) 5G появится в 2020 году.
Коллекторов воспитают
С 1 января коллекторам на законодательном уровне запретят применять к должникам меры физического или психологического воздействия, а также передавать данные о них третьим лицам. Так, звонить заемщикам будет разрешено только один раз в сутки, а лично встречаться — один раз в семь дней. При этом контролировать работу коллекторов станет особый орган, сформированный правительством.
Исторический чемпионат мира по футболу
Впервые в истории России в нашей стране пройдет чемпионат мира по футболу. С 14 июня по 15 июля в 11 регионах страны пройдут матчи, для которых уже построено 12 стадионов. Для россиян стоимость билетов снижена, и значит поучаствовать в историческом событии сможет максимально возможное количество земляков.
Крым станет ближе
Попасть в Крым станет проще: в 2018 году будет введен в эксплуатацию мост через Керченский пролив. Он не только решит проблему доступности острова, но и войдет в историю инженерии России.
Выбор будущего до 2024 года. Сколько вам будет лет?
Но очень многое в 2018 году изменится даже не с 1 января. 18 марта пройдут выборы президента России, от которых будет зависеть план развития страны на следующие шесть лет — до марта 2024 года. После них состоится смена правительства. В сентябре пройдут выборы более, чем четверти российских регионов, в которых проживает более половины граждан России (Москва, Московская, Воронежская, Новосибирская, Омская, Нижегородская, Самарская области, Красноярский, Приморский, Хабаровский края).