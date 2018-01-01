15 новинок 2018 года: связь 5G, электронный паспорт, доступный Крым

00:34 01 января 2018 0

1 января 2018 года в России стартует Десятилетие детства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сразу целый ряд новых законов и новаций вступает в силу 1 января 2018 году. Как очередные изменения поменяют жизнь большинства россиян, что необходимо знать, чтобы не попасть впросак, чего следует избегать и бояться, а также, к каким нововведениям следует подготовиться заранее — в материале «URA.RU».

Заплатят за первенца

С 1 января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Это инициатива главы государства Владимира Путина. Сумма выплаты в 2018 году в среднем по стране составит 10,5 тыс. руб., и будет равна прожиточному минимуму ребенка, который устанавливается властями каждого региона. Выплаты будут адресными, подчеркнул Путин: «Cправедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается».

Десятилетие детства

Новую демографическую политику государства Владимир Путин анонсировал в ноябре на встрече с лауреатами конкурса «Семья года» kremlin.ru

Новые адресные выплаты — только часть большого пакета мер, направленных на поддержку российских семей. Также власти анонсировали компенсации ставки по ипотеке. 2018 год официально первый в Десятилетии детства, когда забота о самых маленьких россиянах станет приоритетом государства.

Больничный — онлайн, паспорт гражданина — электронный

В 2018 году во всех регионах страны больничные листы будут выписываться в бумажном варианте и оформляться в электронном виде — по желанию заболевшего. Оба варианта будут признаваться законными. Однако электронный удобнее тем, что за продлением не придется идти в поликлинику и отсиживать часы в очереди, дожидаясь приема врача. Да и работодателю предъявлять документ не придется — он появится в вашей организации самостоятельно.

Но еще большая новация — впереди. Ожидается, что в 2018 году начнется выдача электронных паспортов для граждан России. А самые смелые ждут и электронных трудовых книжек.

Заплатить сбор за отдых

С 1 января в ряде регионов туристам придется платить курортный сбор. Эксперимент по его взиманию пройдет Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. По результатам будет решено, вводить ли курортный сбор на всей территории страны.

В некоторых регионах России появится новый сбор — курортный Фото: depositphotos.com © URA.RU

Закон о проведении эксперимента отдает на откуп регионам размер курортного сбора, порядок и сроки его исчисления. Известно, что платить курортный сбор должны будут как россияне, так и иностранцы. От него освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес в курортных зонах.

Кроме того, с 1 января станет обязательным оформление электронных путевок на турпродукты. Сведения о бронировании и оплате будут вноситься в специальную систему. Благодаря этому туристы смогут отслеживать статус своей покупки.

За долги заберут водительские права

С 1 января 2018 года судебные приставы получают право лишить человека водительского удостоверения на управление транспортным средством при наличии у него долгов в размере свыше десяти тысяч рублей. К таким долгам относятся алименты, штрафы за нарушение ПДД и др. Действие водительского удостоверения может быть приостановлено только за определенные виды задолженностей, перечень которых приведен выше. Например, за долги по кредитам действие прав не приостанавливают.

Вырастут акцизы

Цены вновь вырастут, чего не скажешь о зарплатах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В первый день нового года вырастут акцизы на ряд товаров. По заявлению экспертов, самое чувствительное повышение касается ставок на топливо, ведь почти весь бизнес связан с перевозками. Ставка акцизов на бензин 5 класса с 1 января увеличится на 10,7%. Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января вырастет на 12,7%.

Оформить льготы станет проще

В 2018 году для получения налоговых преференций на транспортный, земельный и имущественный налог будет достаточно предъявления в налоговый орган одного документа — письменного заявления о предоставлении льготы.

Как пояснили в Федеральной налоговой службе, россиянам можно не предоставлять документы, которые подтверждают право на налоговую льготу: налоговый орган самостоятельно запросит необходимые сведения у профильных структур. Заявление можно направить почтовым сообщением, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или обратившись лично в налоговую инспекцию. Решение о предоставлении такой льготы будет приниматься после рассмотрения запроса, который обрабатывается в течение 10 дней.

МФЦ станут ближе

С нового года вступает в силу и другая важная новация: получить государственные услуги можно будет в любом МФЦ на территории страны вне зависимости от места жительства. В перечень услуг входят такие операции, как получение паспорта, постановка на учет автомобиля, выдача водительских удостоверений и другие.

Год движения, которое власть раньше не замечала

2017 год — первый, когда в официальном календаре появился День добровольца. 2018-й год объявлен тематическим kremlin.ru

2018 год объявлен годом добровольца и волонтера. Официальные власти совсем недавно обратили внимание на эту сторону общественной деятельности и пока, кажется, не наломали дров. Более того, обещают много нужного: например, содействие проектам вовлечения граждан в управление и оценку качества ЖКХ и социальных услуг.

Мессенджеры потеряют анонимность

С 1 января 2018 года в России будет введен запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Услуги по отправке смс будут предоставлять только пользователям на основании абонентского номера и соответствующего договора.

Добавилась еще одна обязанность мессенджеров: они должны будут по требованию уполномоченного органа в течение суток блокировать пользователей, уличенных в распространении запрещённой законом информации. С другой стороны, мессенджеры должны будут обеспечивать конфиденциальность общения и ввести для пользователей возможность в любой момент отказаться от получения сообщений от какого-либо конкретного пользователя.

Анонимно использовать мессенджеры будет нельзя Фото: Анна Майорова © URA.RU

В случае отказа идентифицировать пользователей с администрации сервисов могут взыскать до 1 млн руб. Также, если мессенджеры не будут исполнять требование об ограничении рассылки запрещенной информации, то оператор связи сможет полностью ограничить к ним доступ.

Эксперт в области информационной безопасности, издатель журнала Information Security Александр Власов не увидел в таких переменах опасности для рядовых пользователей. «Если человек не занимается ничем противозаконным, то бояться ему нечего. Неужели кто-то всерьез думает о том, что какие-то специально обученные люди будут прочитывать миллионы различных бытовых переписок? Это невозможно сделать даже при большом желании», — пояснил он «URA.RU». Собеседник агентства отметил, что правоохранительные органы обязаны повышать безопасность в интернет-среде.

Скачать серию сериала удастся за секунду

В стране начнут тестировать сотовую связь 5G. Эта технология позволит значительно увеличить покрытие широкополосной мобильной связью в стране. В это сложно поверить, но на скачивание часовой серии сериала в HD-качестве потребуется всего одна секунда. В восьми городах-миллионниках (нет сомнений, что среди них будут и уральские столицы) 5G появится в 2020 году.

Коллекторов воспитают

С 1 января коллекторам на законодательном уровне запретят применять к должникам меры физического или психологического воздействия, а также передавать данные о них третьим лицам. Так, звонить заемщикам будет разрешено только один раз в сутки, а лично встречаться — один раз в семь дней. При этом контролировать работу коллекторов станет особый орган, сформированный правительством.

Исторический чемпионат мира по футболу

FIFA высоко оценила качество проведения Кубка Конфедераций летом 2017-го. Теперь ждем собственно чемпионата kremlin.ru

Впервые в истории России в нашей стране пройдет чемпионат мира по футболу. С 14 июня по 15 июля в 11 регионах страны пройдут матчи, для которых уже построено 12 стадионов. Для россиян стоимость билетов снижена, и значит поучаствовать в историческом событии сможет максимально возможное количество земляков.

Крым станет ближе

Попасть в Крым станет проще: в 2018 году будет введен в эксплуатацию мост через Керченский пролив. Он не только решит проблему доступности острова, но и войдет в историю инженерии России.

Выбор будущего до 2024 года. Сколько вам будет лет?

Но очень многое в 2018 году изменится даже не с 1 января. 18 марта пройдут выборы президента России, от которых будет зависеть план развития страны на следующие шесть лет — до марта 2024 года. После них состоится смена правительства. В сентябре пройдут выборы более, чем четверти российских регионов, в которых проживает более половины граждан России (Москва, Московская, Воронежская, Новосибирская, Омская, Нижегородская, Самарская области, Красноярский, Приморский, Хабаровский края).