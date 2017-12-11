Межнациональные конфликты пришли даже в вузы. Что делать?

19:46 11 декабря 2017 0

Мусульмане заставили извиняться русского студента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Видео, на котором мусульмане силой заставили студента РАНХиГС Алексея Князева извиниться за слова о кавказских девушках, набрало в соцсетях уже больше миллиона просмотров. В ролике Князева ударами заставляют произносить извинения «перед всеми девушками кавказской национальности и в принципе перед всеми девушками» и отдельно перед всем РАНХиГСом. Также от студента требуют извинений за то, что «обидел мусульман и христиан».

Причиной извинений стала дискуссия Князева в одном из пабликов для студентов РАНХиГС. Студент вступил в спор под постом о том, почему кавказские девушки не могут встречаться с русскими. Князеву сообщили, что девушкам не разрешают свободно встречаться родственники-мужчины, на что тот напомнил собеседникам о российском законодательстве, которое запрещает ограничивать свободу другого человека. Это было воспринято собеседниками, как оскорбление.

Это не первый случай, когда за высказывание угрожают расправой. Ранее за шутку в адрес Корана жители Северного Кавказа объявили вендетту видеоблогеру Илье Мэддисону, которому, по слухам, пришлось покинуть страну. Публично извинялся и рэпер Гнойный, в рэп-баттле еще трехгодичной давности в нецензурной форме заявивший оппоненту, что ему все равно, с человеком какой национальности заниматься любовью.

Мусульмане не первый раз пытаются наказать россиян за неуважение традиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Количество подобных конфликтов в студенческой среде невозможно посчитать, их просто никто не фиксирует, говорит проректор академии труда и социальных отношений РАНХиГС Александр Сафонов. «Конфликт сельской и городской культуры существует очень давно. Если вспомнить 70-80-е, когда в Москву отправлялись люди из деревень по лимиту, то мы тоже увидим, что коренные москвичи сталкивались с диктатом представлений о правильном и неправильном от приехавших», — рассказал Сафонов «URA.RU».

По словам проректора, на улицах Москвы это выливалось в противостояние панков и гопников, в армии — в дедовщину, когда представители деревень воспринимали мытье полов и стирку белья, как женскую работу и заставляли заниматься этим городских. Однако в вузах подобных конфликтов раньше все же не было, отмечает Сафонов. «Сейчас на место разных представлений о бытовой культуре, которая сформировалась в семье, приходят представления религиозного характера и это, безусловно, плохо», — говорит проректор.

Он считает, что вузы могут и должны решать эти проблемы: «Важно правильно работать с такими людьми, разбивать их по учебным группам,

вовлекать в различные мероприятия, чтобы их досуг не замыкался на самих себя», — считает Сафонов.

В подобных конфликтах нет ничего особенного, считает журналист и член президентского совета по правам человека Максим Шевченко. «Конфликт — суть человеческой природы. В Коране сказано: мы сотворили вас племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга. Конфликт — это один из способов познания», — философствует Шевченко в разговоре с «URA.RU».

Он не видит в конфликте национальной подоплеки. «Нельзя говорить про русских и кавказцев вообще. Придурки есть в каждой национальности. А культурные различия есть между мной и вами, разве нужно что-то с этим делать?», — вопрошает журналист и правозащитник.

Эксперты уверяют, что раньше проблем на религиозной почве в вузах не было Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Студент Алексей Князев не до конца разобрался в предмете, о котором дискутировал, считает писатель, журналист, эксперт Российского Совета по Северному Кавказу Арслан Хасавов. «Собственно говоря, это было не совсем в его компетенции. Такие дискуссии всякий раз будут заканчиваться подобным образом, потому что отношение к женщине на Кавказе очень строгое. Парень должен понимать, что мир разный, должен научиться уважать чужие традиции, даже если они кажутся ему в чем-то нелогичными», — рассказал Хасавов «URA.RU». Он считает, что людям несведущим не стоит трогать эти темы, как не будет разумный человек прыгать в клетку со львами.

При этом он отнюдь не поощряет действия напавших на студента. «Студенты президентской академии должны были действовать в рамках свободной дискуссии, не унижая человеческого достоинства, объяснить ему, в чем и почему он не прав», — говорит Хасавов. Писатель считает справедливым административное наказание для нападавших, однако следов уголовного преступления в их действиях не видит. «Есть ролики, где школьники жестче избивают друг друга вообще непонятно за что. Здесь же формат дискуссии, хоть и не очень цивилизованной», — рассказал Хасавов.

Следственный комитет начал проверку после появления в интернете видео избиения Князева. В эфире «Говорит Москва» глава Союза чеченской молодежи Руслан Тапаев заявил, что проведет беседу с нападавшими.